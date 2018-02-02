90后不吃肉的七大隐情 谁说佛系青年不走心

他们抛开汉堡包拿起豆腐干，可不仅仅是看破红尘不走心、慈悲为怀免杀生。英国90后放下屠刀立地吃素，也是经过深思熟虑的。

在英国，2017年，纯粹吃素从边缘成了主流。时下，纯素主义被称作发展最快的生活方式潮流。

数字显示，仅在过去10年间，英国纯素者总数就增加了360%。目前15岁以上人口当中，纯素者为54.2万，占总人口的比例刚刚超过1%。10年前，纯素者的总数只有15万。

值得注意的是，现在这50多万纯素者当中，年龄在15-34岁的人占将近一半（42%）！这个年龄段，也就是我们所说的90后和00后。

日本的新生代好像“不做爱”；中国的千禧人成了“佛系青年”，而英国的90后和00后，却成了纯素运动的生力军。

我们总结出以下七个原因。看来，至少英国的90后、00后还是该走心时就走心的。就算是做吃货，也是要做个觉醒的吃货。

图片版权 AFP Image caption 慈悲为怀：绝不参与屠杀、虐待动物是一个主要原因

慈悲为怀

对许多人来说，绝不参与屠宰、虐待动物是改吃纯素的关键原因。在他们心中，动物有知、有感，有生命的权力，岂能当肉吃？也有人是因为喜爱动物，根本无法接受杀掉一只做自己的盘中餐。怎么可能一分钟牵着心爱的狗狗散步、另一分钟就去吃狗肉煲？！也有人选择完全放弃动物制品，他们担心，鸡成了下蛋机、牛成了产奶器，生命可能更痛苦、短暂。

热爱环境

许多人改吃素动机是从我做起、减少对环境的破坏；年轻一代自然更加关爱环境，因为，明天的世界是他们的。畜牧需要大片的土地，这成了砍伐森林的一个重要原因。还有，畜牧业消耗的水资源（灌溉农田，种植饲料作物）几乎是全球人类用水量的8%。种植大片的玉米、谷物需要使用大量的化肥、杀虫剂，也会加重污染水源。有些纯素者会说，如果我们只种供人吃的作物，许多环境问题就会迎刃而解。再说，牲畜也会制造垃圾和污染，比如牛，打嗝放屁释放大量甲烷！人为因素造成的温室气体排放中，畜牧业占14%到18%，超过交通。

Image caption 关注健康：纯素者需要更加更精心安排食谱、确保获取必须养分

关注健康

许多纯素者认为，不吃肉对健康有好处。虽然需要精心安排食谱、服用添加营养，但是他们会说，不吃动物制品同样可以获得人体所需的所有养分。粗粮、蔬菜、水果脂肪和胆固醇含量更低，但是富含纤维、镁、钾和其它维生素。而且，吃纯素的人通常更容易避免患上三高中的二高（胆固醇、血压），维持健康体重指数BMI，患癌症和心脏病的风险更低。纯素的健康好处对更加关注形象和人生质量的千禧一代有相当大的吸引力。

自主自决

英国娱乐业名人、纯素运动大使布瑞夫（Jay Brave）说，对许多人来说，只吃植物"源于自治"。现行体制、现代社会，90后、00后对他们生活中的许多方面根本没有任何自主权，就连买买买，还不都是被广告蛊惑、潮流左右？他们选择吃素，也等于在发声：我的饭菜我做主，我要拿回一点控制权。为此，我有勇气挑战现状，我不怕做另类、不怕和传统作对。

Image caption Instagram上“吃货”晒图对推广纯素起到很大的推动作用

社交媒体

英国专栏作家、媒体人登特（Grace Dent）认为，社交媒体为纯素运动推波助澜。现在通过社交媒体上可以轻而易举找到朋友、交流心得体会、烹饪技巧、获取相关活动信息等。Youtube上，宣传纯素的网红动辄吸粉过百万。社交媒体对推广纯素运动最大的贡献当属“吃货晒图”。比如英国的网红Bosh，菜谱简单、超有想象力，视频简短、超能抓眼球。

图片版权 AFP Image caption 名流效应：碧昂斯和伴侣曾坚持纯素22天“净化心灵和身体”

名流效应

明星入围也向年轻人证明，不吃肉蛋奶，同样可以有成功、有颜值、有心情。看到演艺圈里的Natalie Portman，Russell Brand and Miley Cyrus都不吃肉了，瞬间感觉豆腐更性感。即使做不到永远、全职纯素，兼职一试也未尝不可。碧昂斯和伴侣就曾为了“净化心灵和身体”坚持纯素22天。布瑞夫介绍，地下音乐场（比如美国的嘻哈、英国的Grime）的纯素歌星对千禧一代改吃素也有很大影响。想想，偶像连说带唱地劝你吃素......

食材好买

说一千道一万，如果买不到好食材，吃货改吃素的理想不还是空想？幸运的是，在英国，专门服务于纯素者的小型专卖店越来越多，主流供应商也意识到了纯素市场的发展潜力。眼下，越来越多的顶级餐馆供应纯素餐点，大多数超市都可以找到纯素专柜。

原来，吃素的人很孤独、很另类。现在在英国，吃素不仅很容易、而且很新潮。

但是，这股热潮能持续多久呢？会不会在中国的“佛系青年”也流传开呢？这个，我们只能等着瞧啦。