图辑：惊心动魄 英国女性维权风云百年
1918年2月，英国女性获得议会选举投票权，石破天惊。一百多年前的这些海报，带人穿越到爱德华时代，感受当年女性维权之艰难凶险。
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剑桥大学的女子学院是争取女性投票权运动的热点，但学院本身却恪守陈规。到了19世界末，英国女性已经可以上大学，但毕业时没有正式学位。这张海报直击时弊：女子可以上大学，但说到议会选举，女博士跟罪犯和精神病患者的地位一样：无投票权。
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约翰·布尔是当时被用来代表英国的一个小说虚构人物，家喻户晓。这里借用了这个形象。没有女人的帮助，布尔先生被孩子和家务缠得焦头烂额，只恨分身无术。海报上，家庭成了社会、国家的缩影；它表达的意思是，假如女性有选举权，很多让政客们头疼的问题都能较容易解决，比如婴儿死亡率、学校教育和失业问题等，这样大家都受益，皆大欢喜。
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布尔太太对孩子们说，你们这些贪心的孩子，在我把自己料理好之前什么都不会再给你们了。孩子们的围兜上写着：不让妇女投票，就取消给政治团体的赞助。为了扩大影响，争取更广泛的公众支持，妇女选举权运动借鉴了小报的手法，用醒目的大标题、漫画和照片来吸引关注。她们是政治宣传能手，深谙利用媒体之道，海报内容通常紧扣时政，并借用民众耳熟能详的卡通角色。
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当时英国社会大部分人反对给女性投票权，海报负有启蒙教育的任务，而且要超越简单的平等权利概念，要说明投票权意味着什么，女性拥有投票权将给家庭、生活、社区和公共领域带来怎样的变化，而这一切都与女性有切身关系。这幅海报标题：法律如何“保护”寡妇，内容是男人可以立遗嘱把财产传给任何人，但他的遗孀必须抚养孩子。
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法律如何“保护”女儿们：英国女孩哭诉，幼儿园老师说了，现在就得适应小弟弟拿姐姐的东西，因为长大后一切都是他的，她什么都没有。法国女孩说：这太不像话了。在我们国家男孩女孩是平分的。
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1909年，争取女性投票权活动分子被关进监狱，在狱中绝食抗议，又被时任内政大臣格拉斯顿下令强迫灌食。此事令举国哗然。争取女性投票权的集会示威经常遭当局打压。历史学者德莱普说：“只要加入争取妇女选取权运动，你就是个激进好战分子。”
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有人说，女性不具备就涉及女性权益和法律投票的能力，因此最好还是由男性来决定什么最符合女性利益。针对劳工阶层女性的海报是对此的回应。海报上一名纺织女工看到贴着的女工管理条例，气愤不已，“他们真不要脸！谁都没问过我啊！”
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在家工作的，比如裁缝和主妇，也是思想启蒙、知识普及、争取支持的对象。
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这张题为《残疾》的海报出自英国著名文学艺术团体布卢姆伯利集团的艺术家邓肯·格兰特之手。海报上的男青年鼓起投票权风帆乘风破浪，而小划船里的女子只有双桨。
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帕廷顿太太也是当时英国报刊上经常出现的漫画人物。她通常是以落后势力代表形象出现，用她的拖把阻止任何形式的进步。在这张海报上，落后势力代表帕廷顿太太用她的拖把横扫、阻止的是对妇女选举权运动如潮水般涌来的支持。
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为什么要贴海报敦促遵纪守法的集会抗议？顺着这条线索，可以发现，百年前的女权先驱们在行动策略上分成激进和温和两大阵营，激进派常诉诸武力，比如砸窗户玻璃、毁坏高尔夫球场、点火焚烧楼房之类，类似于现在的城市骚乱暴力行为。不屑于暴力的也有各种“创新”的违法举动，比如不填人口普查登记表、不交税，等等。但是，即便最奉公守法的行动，比如在闹市口的街市上摆个箱子站上去，甚至都不用开口讲话，就会招到烂菜叶臭鸡蛋的袭击，有人会报警，警察来了还会动粗。
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1910年，剑桥大学图书馆收到一捆海报，包在牛皮纸里。这卷海报在那里原封不动地保存了百余年，直到2016年才重见天日。寄件人叫玛丽翁·菲利普斯，是英国女权运动先驱，争取女性投票权运动骨干之一，1929年成为英格兰北部桑德兰选区的工党国会议员。这批海报2018年2月3日起在剑桥大学图书馆展出。
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