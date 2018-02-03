布尔太太对孩子们说，你们这些贪心的孩子，在我把自己料理好之前什么都不会再给你们了。孩子们的围兜上写着：不让妇女投票，就取消给政治团体的赞助。为了扩大影响，争取更广泛的公众支持，妇女选举权运动借鉴了小报的手法，用醒目的大标题、漫画和照片来吸引关注。她们是政治宣传能手，深谙利用媒体之道，海报内容通常紧扣时政，并借用民众耳熟能详的卡通角色。