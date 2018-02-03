80后青春回忆！辣妹组合再次合体

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90、00年代叱咤乐坛的辣妹组合要回归了！她们周五发表声明确认，五姝将会再次合作，参与不同的项目。有报道指，她们考虑在中国拍摄电视节目。

早前，辣妹组合成员──维多利亚‧贝克汉姆（Victoria Beckham）、杰瑞‧霍纳（Geri Horner）、艾玛‧波顿（Emma Bunton）、梅兰尼‧布朗（Melanie Brown，又称Ｍel B）及梅兰尼‧奇瑟姆（Melanie Chisholm，又称Mel C）──于杰瑞的家中聚会。

她们在声明中指：“现时正是合适时机，让我们一起发掘新机会。”

她们1996年推出首张单曲“Wannabe”，让她们声名大噪。六年后，辣妹们分道扬镳，各自发展。

辣妹组合形象鲜明，各有符合个人风格的昵称，包括高贵辣妹、呛辣妹、宝贝辣妹、猛辣妹及运动辣妹。她们这次聚首一堂，前经理人西蒙‧富勒（Simon Fuller）也有出席。

辣妹组合周五发表声明指：“我们互诉近况、并缅怀过往共渡的时光，享受了一个美妙的下午。”

“全球各地对辣妹组合兴趣满满，总让我们受宠若惊。”

“我们一致认为，现时有很多令人兴奋的机会，既符合辣妹组合原本的精神、亦能向下一代传递女性自强的讯息。”

早前，成员们在Instagram上暗示辣妹组合合体的消息。

“宝贝辣妹”波顿说，未来看来有点“辣”；维多利亚写道：“我爱我的女孩们！”

辣妹组合并非首次重组──她们曾于欧洲及美国巡回演唱，亦曾在2012伦敦奥运闭幕式演出。

图片版权 Getty Images Image caption 辣妹组合在2012年伦敦奥运会闭幕式上表演

去年11月，维多利亚指她们并不会推出大碟或巡回演唱。

根据《太阳报》报道，辣妹组合或会于中国拍摄电视节目、拍摄电视选秀、广告或综合专辑，每人或可收取一千万英镑的酬劳。

《太阳报》引述消息人士指，维多利亚将不需要演唱。