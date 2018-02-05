中华经典传天下 伦敦地铁金句竟源自道德经

“千里之行始于足下”——源自老子《道德经》的这句名言是14年前伦敦欧维尔地铁站（Oval）端出的第一碗心灵鸡汤。

此后，这个地铁站还出现过无数的励志金句，鼓舞了千千万万的乘客，在全世界各地赢得粉丝，也成为伦敦其他地铁站的学习好榜样。

最早推出欧维尔地铁站“每日金句”的，是59岁的客户服务部经理安东尼·詹托斯（Anthony Gentles）。

东方哲人

Image caption 安东尼·詹托斯（Anthony Gentles）认为，地铁站不必是乏味无趣的地方。

《道德经》是詹托斯最喜欢的一本书，其中古老的道家哲学思想让他深有感悟。于是，他决定为地铁站每日行色匆匆的乘客们写一句鼓舞人心的智慧名言。

詹托斯说，他当时就想，要从古老中华文化中摘些“智慧之珠”献给地铁乘客，让他们搭地铁时更有宾至如归的感觉。

说起他当时的动机，詹托斯解释说：“这本书能启发我，我想没准乘客们看到了，也会暂时换换脑子里正在想的事儿，停下来想想每日金句的含义。"

他说：“地铁站不必是乏味无趣的地方。”

于是，伦敦欧维尔地铁站的每日金句，从《道德经》中的智慧名言，慢慢扩展到更多更广的来源，吸引了疲惫乘客们的目光。它们包括：

“自己快乐也能让他人快乐。”——安妮·弗拉克

“笑声和幽默有世界上最无法抵挡的感染力。”——查尔斯·狄更斯

“在每一次逆境中寻找胜利的种子。”——奥格·曼迪诺

“善良如果是一种语言，能让聋子听见，也能让盲人看见。”——马克·吐温

感染力

图片版权 Linda Studd Image caption “今年有好多好多次你们在我需要的时候听到了想听的话。欧维尔地铁站，你们了不起！2018年请继续努力吧。”

图片版权 Neil Kiteley Image caption @欧维尔地铁站的工作人员完全可以得到新年大奖。要论鼓舞人心，他们比过气政客们强多了。

地铁每日金句的出现，带来了十分有趣的变化。

地铁站的乘客们，开始打破贯常的沉默，愿意停下匆匆的脚步与工作人员聊聊天。

有些乘客会停下来感谢詹托斯，还有人会专门到欧维尔车站来看看。

有的公司甚至成立了午餐俱乐部，讨论每日金句后面究竟有什么深意。

詹托斯回忆说，有个人曾经在站台上转悠了20分钟后，转身回到地铁大堂宣布说，他终于悟出了“金句究竟给我什么启迪”。

“我很高兴每日金句这么有影响力，我们每个人都时不时需要有点启发有点鼓励。”

“文字产生共鸣。短短一句话能引发各种不同的情感。”

Image caption 为了营造和谐宜人的气氛，工作人员在欧维尔地铁站摆放了植物，还设有书籍交流处。

2007年，詹托斯把写金句的工作交给了同事格伦·萨瑟兰德（Glen Sutherland）。

从那以后，担任客户服务助理的萨瑟兰德已经写出了3000多句。他说，地铁心灵鸡汤基本每日一换，多年来他只有四次重复使用了以前写过的金句。

萨瑟兰德还负责欧维尔地铁站的社交媒体推特，这个账户自去年以来推友大大增加。

五湖四海

现在欧维尔地铁站的推特帐户已经吸引了两万多粉丝，有的远在法国、西班牙、马来西亚，澳大利亚。

Image caption 萨瑟兰德说，车站推特有这么多粉丝“不可思议”。

萨瑟兰德说，最新有了在阿根廷的粉丝。

在阿根廷的一家人要求萨瑟兰德写一句米萨·勒格兰德（Mirtha Legrand）的名言。她是阿根廷著名的演员和主持人。

萨瑟兰德答应了他们的要求。结果，让他万万没想到的是，他的这份努力和坚持，竟然成了这个阿根廷名主持人清谈节目中的内容。

萨瑟兰德说，“如果真的对人们有帮助，让大家感到快乐，那么这是件好事。”

“不过，我真的不明白，我们的每日金句怎么会有两万多的推友。我想破脑袋也想不明白。”

图片版权 Eltrece Image caption 伦敦欧维尔地铁站的每日金句出现在阿根廷的清谈节目中。

伴随名气的大涨，每日金句的责任也大涨。

去年，伦敦发生了一连串的恐怖袭击，还有一场震惊世界的高楼大火——格伦费尔塔楼大火。

欧维尔地铁站的工作人员觉得有必要写出一句话，既表现坚强不屈，又引人深思，同时还顾及方方面面的敏感情绪。

萨瑟兰德说：“真的好难，特别是发生了像格伦费尔塔楼大火这样的惨剧。”

“你说什么好呢？”

图片版权 Oval Tube Station Image caption 2017年3月，议会大厦附近发生袭击事件后，每日金句如此写道：在感觉最软弱的时候一定要最坚强。我们的悼念、我们的城市、我们的多元、我们的力量 #我是伦敦#我们不怕

图片版权 Oval Tube Station Image caption 2017年6月，伦敦桥袭击事件后的每日金句：花色各异才能多姿多彩。爱在何处——我们的伦敦、我们的城市、我们的多元、我们的骄傲？为了虚幻的思想我们还得为无辜受害者流多少眼泪？自私的妄为还得毁害多少人的生命？#为伦敦祈祷#伦敦开放之城

图片版权 Oval Tube Station Image caption 2017年6月格伦费尔塔楼大火后每日金句写道：勇气、善良、友谊、个性。这些是让我们成为人类的品质，也是在特定情况下推动我们成就伟大的品质。

2017年6月，伦敦市中心的伦敦桥上发生恐怖袭击后，萨瑟兰德的每日金句，连续三天传达的是不屈不挠的信息。

他说：“我们每天其实都仔细挑选金句，当发生了这样的事件，我觉得伦敦和全国有必要团结一心。”

“我们必须一起努力， 不屈不挠度过难关。”

图片版权 Google Image caption 欧维尔地铁站内飘出古典音乐声

显然，欧维尔地铁站工作人员的这番心血，很受乘客们的欢迎。

他们为营造车站和谐气氛所付出的这番努力，也感染了伦敦地铁系统的其他工作人员。

伦敦现在已经有八个地铁站都开始了类似的行动。

萨瑟兰德对此并不感意外。

“工作人员来到像这样的地铁站，看到植物、书籍交换、古典音乐等活动带来的乘客反应，他们都想移植到自己的工作环境去。”

时隔14年，写过几千条金句后，这份心灵鸡汤的创始人詹托斯最爱的金句，还是他当年写的第一句：千里之行始于足下。

他说：这是我最喜欢的，也是最千真万确的一句。

“无论你一辈子做什么，无论你境况如何，你都得踏出第一步。”