Image caption 奥利弗、诺妮和摩根，他们不是普通的男女朋友

23岁的诺妮有两个男朋友，对他俩一视同仁。她觉得坦诚的多重性伴侣关系是可以做到的，也是这么做的。

生活在苏格兰北伯维克（North Berwich）的诺妮说，她也曾尝试过一对一的恋爱关系，但无论自己多爱对方，还是有落入陷阱般的幽闭恐惧症。

她在BBC苏格兰制作的纪录片《爱无限制》（Love Unlimited）中，透露了自己的开放式感情生活。

她强调说：“只有一个伴侣当然没有任何错。”

“我只是不明白为什么我要刻意限制自己对这个世界的爱。”

“我很贪心。我喜欢人们喜欢我。”

开放关系

所谓坦诚的多重性伴侣关系（Polyamory），指的是同时与不止一人保持恋爱关系。

Image caption 摩根和诺妮各自都有别的亲密爱人

诺妮说，这样的关系当然包括所谓脚踏两只船，但对她来说，她是有道德底线的。也就是说，所有的关系对她都很重要。

现在诺妮有两个男朋友：27岁做行政工作的摩根和24岁刚从戏剧专业毕业的奥利弗。

几年前，诺尼还住在苏格兰顿迪（Dundee）时，通过约会App认识了摩根。

摩根认识诺尼时，已经有了个四年的女友汉妮。他们现在仍然在一起。

摩根说：“是汉妮把这种多重性伴侣关系的想法介绍给我的。”

“我跟有些人提起的时候，他们都很惊讶，因为他们觉得开放的关系、多重性伴侣关系，显然都是男人的主意，因为有很多性爱，对吧？”

他说，“实际上，应该是沟通很多，性爱有些。”

“彼此愉悦”

诺妮说，摩根很擅长“情感交流”，这对他们维持关系很有帮助，特别是她后来曾搬到爱丁堡去学戏剧。

摩根说，汉妮为他与诺妮的关系“感到高兴”，尽管汉妮现在并没有和其他什么人约会。

“她很鼓励我，非常支持我。我们在这样的关系中，彼此都很快乐。”

Image caption 诺妮和奥利弗已经交往了一年半

三人行

奥利弗是摩根的“那个他/她”（meta）,这是多重性关系中的一个术语，指伴侣的另一个伴，同处三角关系中的这二者之间倒不一定有直接的性关系或亲密关系。

奥利弗和诺妮已经交往了一年半。

他们几年前就认识了，2016年因为同台演出走到了一起。

奥利弗说，诺妮从一开始就很坦白自己是一个有多重性伴侣关系的人。

他说：“诺妮就是这样，我不在乎。”

奥利弗说，他经过深思熟虑才决定跟一个已经有男朋友的人在一起。

“不是说我在意，而更多是想‘这样不会有什么问题吧？’”

“因为两个人刚开始的时候是一回事，越来越认真地时候就会问自己：我现在没问题，以后会嫉妒吗？我会开始用不同的眼光来看这个关系吗？”

“最后我决定我就是喜欢诺妮，就这么顺其自然吧。”

就像我没法告诉你，在巧克力和戏剧之间，我更喜欢哪个是一样的道理。

因为他们之间的关系是开放，不排他的，奥利弗如果愿意，完全有自由随时约会别人。

“如果我跟别人怎么样了，那该发生就发生吧。不过我倒没有刻意去寻找机会。”

“但同时，我也不是完全排斥这种想法的。”

诺妮说，如果奥利弗遇到情投意合的人，她会为他感到高兴。

鱼与熊掌

诺妮住在奥利弗附近，所以他们常常见面。不过，诺妮每天都会跟摩根电话上说说话。

诺妮说，她对他俩一视同仁，但她与他们二人之间的关系还是很不同的。

“就像我没法告诉你，在巧克力和戏剧之间，我更喜欢哪个是一样的道理。”

Image caption 诺妮说，如果处在多角恋爱环节中，安全性行为至关重要。

“这就是我对这种关系的态度。无论我多么爱一个人，都不意谓另一个就会消失褪色。”

“他们用不同的形式出现，但对我都一样重要。”

诺妮说，“我对他们俩都是真心的，只不过用非常不同的方式，但是本质上谁也不比另外一个多点或者少点。”

对诺妮来说，另一个在多重性关系中必须遵守的道德底线就是要保护彼此不感染通过性传播的疾病。

道德底线

她说：“用安全套，让你的伴知道你跟谁用，跟谁不用，是想建立安全的、讲道德的多重性伴侣关系的人之必须。因为很显然，如果我搞砸了，染上什么病，我就会危及性伴的健康，再危及那个他的健康，等等等等。”

诺妮虽然才23岁，但她坚持说，开放的多重性伴侣关系将会是她一辈子选择的生活方式，她会继续下去，也不觉得这种生活方式跟生儿育女不能兼容。

她说：“我认识生活在开放型多重性伴侣关系中的人，他们有孩子。”

“有种看法认为，开放型多重性关系就是公然乱搞性关系。实际上并不是这样。”

“以为孩子就应该只有一个妈妈、一个爸爸的想法真的很过时了。”

诺妮说，开放型多重性伴侣关系并不是什么新事物，但还是一个禁忌话题，不过她觉得是可以改变的。

“有人类存在以来，就有一夫多妻或一妻多夫现象存在。”

但是苏格兰仍然是个遵循一夫一妻制的地方。

“只要更多与人们沟通，谈论，人们就会越来越接受，虽然这个过程会很漫长但这是趋势。”

“我不敢说我们是独辟蹊径，但是我们绝对创造了让一个健康的社区存在下去的环境。”