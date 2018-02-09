“中国女婿”辞职刷屏：你迟到多久才会道歉

Image caption 守时多重要？迟到多久才该道歉？

英国部长"开会迟到1分钟辞职"的视频在中国爆红，可见，人们还是相当看重时间观念。其他国家的人怎么看守时、迟到了会怎么办？

前几天，一条题为"因为开会迟到了1分钟，这位英国部长当场宣布辞职"的视频在中国社交媒体上爆红。

真的是“爆”红，转载的平台太多，点击难以加在一起统计，但是怎么也应该以千万计。点赞、点评的同样难以计数。

事情经过是这样的。上周三，在上议院的例行会议上，贝茨来晚了一点点，错过了本来应该由他来回答的第一个问题。贝茨一开口，先为自己的"不礼貌和失职"道歉，然后宣布将向首相请辞、立即生效。

Image caption 贝茨勋爵在议院请辞

其实事情并不大，这位部长没耽误什么重要公务，迟到道歉了，请辞最后也被梅首相拒绝了，因此在英国并没引起多大反响，到是有人觉得他当场辞职略有过分，是不是故意要抓一下人们的眼球？

视频为什么在中国会爆红呢？

或许是凸显了中国人觉得英国人死板、较真的"成见"？或许是中国网民对还有“当官的”这样认真、负责感到吃惊？

或许是因为，视频的主角、英国上院议员、国际发展部国务大臣贝茨勋爵的夫人是英籍华人，他有个"中国女婿"的外号。

Image caption 对方晚到多久会让你愤怒？

再或者，也许是因为，太多的人、已经被太多的火车晚点、飞机晚点、与人约会对方不守时折磨得太久了，总算又有了一个吐槽的机会。

伦敦的华人圈子里流传着一个笑话：回北京和人订约，或者在伦敦和国内来的朋友订约，要先讲好咱们这约的是"北京时间"还是"格林尼治标准时"！久居伦敦的人回国大多都感觉，国内的时间观念确实和英国有一定距离。

那么，对于守时这件事其它国家的人怎么看？赴约晚到多久才算“迟到”--会让对方不爽的那种迟到？对方迟到多久会才让人愤怒呢？

我们来看一看BBC在世界各地的记者怎么说。

Image caption 日本：准点来就算晚了

大井真理子，日本：准点就算晚了

在日本，你需要早到5到10分钟。因此，如果约好了9点，你9点才到，那就会被认为是迟到了。所以在日本，如果子弹头列车晚了哪怕一、两分钟，火车公司都要道歉。

Image caption 尼亚加拉：晚来多久都没问题

Arturo Wallace，尼亚加拉：晚来多久都没问题

在尼亚加拉，和南美其它地区一样，时间这个概念很灵活。太灵活了，以至于我们有了所谓的"尼亚加拉时间"。意思是，比约定的时间晚到多久都行，5时间，20分钟，1小时，2小时……

Image caption 卢旺达：时间？没什么大不了的

Prudent ，卢旺达：时间？没什么大不了的

在卢旺达，并不是所有的人都守时。有句俗话，嘲讽那些严格遵守时间的人，"你怎么像个典型的欧洲人？"会议9点开始，11点人才到，这种事并不少见。取决于你在哪儿，你那里的人可能更看重守时，

对我们来说，这没什么大不了的。

Image caption 斯里兰卡：人人迟到，急也没用

Dhahami ，斯里兰卡：人人迟到，急也没用

在斯里兰卡，塞车现象非常严重，路上还到处都是人。因此，所有的人去上班、去赴约可能都会迟到。

别不信，我去自己的婚礼都迟到了！

Image caption 德国：晚一分钟都不行，早一分钟也不行

Jan ，德国：晚一分钟都不行，早一分钟也不行

在德国，守时相当、相当重要。比如你请人8点来吃晚饭，你会等着8点整客人准时敲门。如果客人会晚到，比如五分钟，他们会发短信给你通知；如果客人早到了5分钟，他们可能会在小区内溜达，8点整再来敲门。