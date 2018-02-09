索罗斯重出江湖 出钱反脱欧遭斥“管闲事”

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英国一个春寒料峭的星期一，不久前宣布退休的金融大亨索罗斯（George Soros）在伦敦切尔西富人区自己家里设晚宴，客人里包括六名资助保守党的"财神爷"，还有几个"亲欧派"要员。

杯斛交错间，宾主商议了一件大事：阻止英国脱离欧盟；战略、策略和行动纲领已形成文件，宣传攻势即将启动。

索罗斯的头像两、三天后遂见诸英国各大、小报章头版。报上也披露了反脱欧阵营准备再次扭转大局的行动计划细节。

所有的报道都提到，25年前，正是这个索罗斯在汇市翻云覆雨，最终迫使英国退出欧洲汇率机制，英镑狂跌，经济受重创。

这个“击败英国央行”的金融大亨2018年1月在达沃斯世界经济论坛上宣布彻底退休，余生不再叱咤对冲投资市场，而将致力于推动慈善事业。

阻止脱欧

根据媒体披露的备忘录内容，索罗斯的开放社会基金（OSF）向反脱欧运动组织 Best for Britain（BfB） 捐款40万英镑。

开放社会基金是索罗斯1979年成立的慈善基金，主要在东欧等地捐助推动民主、制度建设方面的活动，现在是世界第二大慈善基金。

政治组织 BfB成立于2017年4月，宗旨是争取英国留在欧盟。

新披露的材料显示，BfB准备发起一场全国范围的宣传攻势，"唤醒民众，宣告现在制止脱欧为时未晚"，推动就是否脱欧举行第二次公投。

时间定在二月下旬，主要目标群体是年轻人。

计划中的行动还包括游说保守党的主要资助人，由此削弱梅首相的力量；要做国会议员的工作，说服他们反对最后的脱欧协议，由此触发再次公投或大选。

具体手法包括采用市场营销中的各种游击战术来营造声势，组织一系列标志性的公众集会和音乐会。

图片版权 Reuters/Hannah McKay Image caption 反脱欧游行，是Best for Britain 的下一步行动计划的一部分。

再起硝烟

不过，《每日电讯报》引述未具名消息来源透露，当晚赴索罗斯私家晚宴的保守党捐助人对上述计划反应冷淡，没答应出钱加盟。

BfB联合创办人马洛赫-布朗勋爵（Lord Malloch-Brown）证实确实准备继续努力反对、阻止脱欧，证实索罗斯确实赞助了它的下一次行动，不过其它支持者的捐助更多。

马洛赫-布朗勋爵提醒大家，BfB成立的目的就是反脱欧，这不是秘密。

《每日电讯报》2月8日关于索罗斯介入反脱欧行动的报道，联合作者之一是尼克·提莫西（Nick Timothy），是特里莎·梅首相的前高级助理，唐宁街首相府前幕僚长。

他在文章里说，BfB的反脱欧宣传攻势旨在“说服国会议员们投票反对特里莎·梅与布鲁塞尔谈成的协议，不管内容怎么样。”

他说，“马洛赫-布朗和他的支持者相信，如果议会拒绝脱欧协议，政府就会垮台，脱欧就会停止。”

英国发行量最大的全国小报《每日邮报》在“索罗斯晚宴”故事曝光后的次日，跟进报道说亿万富翁支持破坏脱欧行动，招致愤怒；评论版更是立场鲜明，直呼“索罗斯先生，少管闲事！留着你那些不干不净的钱吧”。

BfB反唇相讥，斥《每日邮报》手法“卑劣”。江湖又起硝烟。

图片版权 Screen grab Image caption 《每日邮报》标题毫不含糊：少管闲事！

虽然只是反脱欧运动赞助者之一，但索罗斯在诸多媒体报道中还是成了这则英国脱欧新闻的主角。

这里有历史原因。索罗斯在过去几十年里投资作风凶猛、推广民主理念的做法争议不断，头上贴着金融大鳄、干涉内政的破坏者、麻烦制造者的标签，别指责引发危机。

而英国是他的成名之地，是他的起点。

"黑色星期三"

索罗斯给英国人民留下的最深刻印象就是25年前"让英格兰银行破产"。他1992年做空英镑，最终迫使英国退出欧洲汇率机制，直接损失逾33亿英镑，他获利逾10亿英镑。

针对英国央行的那次豪赌，索罗斯押注英镑固定汇率难以为继，必将贬值并退出欧洲汇率机制，通过量子基金做空英镑。

英国央行奋力抵抗，到1992年9月16日外汇储备告罄，英镑溃败退欧。英国经济衰退雪上加霜。

那天是星期三，史称"黑色星期三"。

“麻烦制造者”

索罗斯1930年出生在匈牙利，是第二次世界大战纳粹德国占领时期的幸存者，战后为逃离共产党政权移民美国，今年87岁，是索罗斯基金管理公司主席，据估计身家逾250亿美元（180亿英镑）。

他在世界上许多国家政府的眼里也是个惹麻烦的人，插手别国内政，引发危机牟取暴利。

他旗下的五个对冲基金中最广为人知的是量子基金，是世界顶级大型对冲基金之一。

量子基金是索罗斯1970年与华尔街另一位投资大亨吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）共同创办，头十年每年回报率约142.6%， 成立后前31年平均回报率高达30%以上。

2000年，在经受了几次重大失利、亏损严重之后，索罗斯关闭量子基金和配额基金，整合资产，基金更名为量子捐助基金（Quantum Endowment Fund），改走低风险路线。

他们1990年代在国际货币市场狼奔冢突，以做空外汇市场+做多股票和指数的组合狙击基础薄弱国家的货币，财大气粗，作风凶猛，屡屡得手，成为国际社会聚焦的金融大鳄。

图片版权 sorawit123/Getty Images Image caption 泰国的泰铢1997年被量子基金狙击，贬值60%。

亚洲战场

英国央行之后，量子基金盯上墨西哥比索。墨西哥经济高度依赖中短期外资贷款，比索汇率高估并与美元挂钩。

1994年，在量子基金的强势攻击下不堪一击，墨西哥外储很快告罄，被迫与美元脱钩，货币和股市旋即崩溃，危机爆发。

然后，他到亚洲搜寻猎物。当时许多亚洲小龙小虎也跟墨西哥一样，高度依赖中短期外资贷款来维持国际收支平衡，汇率与美元挂钩。

1997年亚洲金融风暴，源起泰国，迅速扩散，波及东南亚诸国，并席卷日本、韩国、菲律宾、香港、台湾、中国、印度、巴西、俄罗斯，乃至全世界，都受到轻重不等的冲击。

量子基金和索罗斯虽然不是直接肇事者，没有直接造成亚洲各国经济危机，但他带头攻击这些国家的货币，并推波助澜，步步紧逼，致使事态无法收拾。

现在一般认为马来西亚当年就是败在索罗斯的量子基金手下。林吉特在投机者围攻下贬值45%，马来西亚政府损失数百上千亿美元，总理马哈蒂尔公开斥责索罗斯是个恶棍。

泰国的泰铢被索罗斯的量子基金和罗伯森的老虎基金联手狙击，泰国央行无力招架，货币贬值60%，经济瘫痪，支柱产业全线崩溃，千百万人顿失生计。

那年7月，索罗斯又试图攻击港币，遇香港金管局顽强抵抗。最后索罗斯铩羽而归，损失惨重。

时隔5年，索罗斯的学生贝森特执行了对日元的狙击。2012年11月到2013年2月，日元兑美元汇价下跌近20%，贝森特伺机做空日元，狂赚10亿美金。

图片版权 EPA/MALTON DIBRA Image caption 阿尔巴尼亚首都地拉那2018年1月爆发民众反政府示威，游行者高举印着索罗斯头像的牌子

慈善事业

1979年，索罗斯成立慈善基金开放社会基金会，逐年向它捐资，2017年捐资180亿美元，使他对该基金会的个人捐款总额达320亿美元。

开放社会基金会目前是仅次于盖茨和梅琳达基金会的世界第二大私人慈善基金，2017年预算约9.4亿美元。

这个基金会自成立以来，一直在东欧前共产主义国家资助旨在促进自由民主、制度建设和公民社会发展方面的项目。公开资料显示，东欧国家大量政府官员曾得到索罗斯基金会的资助到西方国家的大学深造。

过去35年里，OSF花出去的钱总计约140亿美元。

但是，不少国家把开放社会基金会视为索罗斯干涉别国内政的工具，指责它从事颠覆政府的活动。

格鲁吉亚和乌克兰政权更替，普遍认为开放社会基金会是幕后推手之一。俄罗斯和乌兹别克斯坦为此对它下了禁令。但索罗斯的支持者辩驳说，这种指控是无中生有，出于政治动机。

匈牙利的强硬派总理维克多·奥班也公开抨击索罗斯，说他企图在匈牙利掀起“极端自由派圣战运动”。

匈牙利是索罗斯的母国。面对奥班的指责，他毫无退让的表示。基金会主席克里斯·斯通已经表过态，在东欧的工作将"持续数十年"。

最近又有指称说，美国一些反特朗普的公众游行抗议，背后的主要推手之一是索罗斯。

索罗斯一年多前就曾发出警告，称西方开放社会现在处于民主危机之中，连世界民主的领头羊美国都选出了一位"潜在的独裁者"来做总统。

2018年1月，索罗斯在瑞士达沃斯经济论坛上公开指责美国总统特朗普企图把美国演变成"黑帮国家"（mafia state），把美国摆在"通向美朝核战的道路"上。

也是在这次达沃斯论坛的一次晚宴上，索罗斯宣布退出金融江湖，不再管理投资，而将全力推动慈善事业。