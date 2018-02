农历新春前英国华人楷模部分代表伦敦聚

图片版权 ROBERT THOM Image caption 五位近两年获得女王嘉奖的英国华人农历新春之际在英国内阁办公厅茶聚。(左起:罗国辉MBE,吕玉山BEM,钟小燕BEM,陈三妹MBE,杨广中CBE)

在2018年农历新春来临之际,英国内阁办公厅邀请了五名近年来荣获女王嘉奖的华人楷模代表在伦敦茶聚,表彰华人对英国社会和英中关系的重大贡献。

伦敦帝国理工大学教授杨广中看上去与很多华人学者一样,谦虚低调。他的孩子们以前一直也不觉得他有什么特别过人之处。直到2016年的一天,他们的父亲收到邀请去白金汉宫接受女王授予的大英帝国司令勋章(Commander of the Order of the British Empire, CBE)。孩子们这才知道他们的父亲是个了不起的大明星,在科技领域对英国做出了重大贡献。

一些不了解由英国政府提名、王室授予荣誉体制的人看到新闻报道后,都问杨教授,CBE勋章是什么意思。这位国际生物医疗工程学(Biomedical Engineering)的领军人物就谦虚地开玩笑说,这不过就是生物工程学领导的缩写。

杨教授上世纪80年代毕业于上海交通大学,1988年到帝国理工大学攻读博士,之后留校从事科研,2010年入选英国皇家工程院院士,目前是帝国理工哈姆林医疗机器人中心主任和创始人之一。这个中心是医疗机器人领域的世界顶级科研机构。同时,他还是沃夫逊医学图像计算实验室主任兼创始人,沃夫逊外科技术实验室创始人之一,帝国理工学院图像科学中心主席。

Image caption 伦敦帝国理工大学教授杨广中CBE是哈姆林医疗机器人中心主任和创始人之一,是国际生物医疗工程学的领军人物。

杨教授介绍说,他的工作就是"如何将高科技更好地运用到医疗健康和治疗之中,比如手术避免开刀或者减少流血、伤害"。"这未来不仅对英国、对全人类各国民众都意义重大。"

作为一名华人科学家,他不仅融入了英国主流社会,同时还成为英中两国科研教育的一座桥梁。2015年中国国家主席习近平夫妇访问英国的时候,就参观了哈姆林医疗机器人中心,并听取了杨教授的介绍。

对于获得女王嘉奖,杨教授认为这一嘉奖是对英国华人在学术界贡献的一项肯定,希望也能起到对年轻学者的鼓励和鞭策作用。杨教授目前已经是桃李满天下,成为国际业界的领导学者,他的工作还包括担任国际权威期刊《科学》的编辑之一。

Image caption 兰卡斯特地区"华贤社"会长陈三妹MBE(Sam Moi CHAN MBE) 和她的儿子Raymond都长期致力于帮助弱势群体,为他们争取权益。"华贤社"还重视华文教育,创办中文学校,加强英中文化交流。

两代人的不懈努力

父亲来自福建的陈三妹因其数十年如一日的辛勤工作,2016年获得了女王颁发的大英帝国成员勋章(Member of the Order of the British Empire, MBE)。

近半个世纪前, 17岁的她从马来西亚移民到英国曼城地区后,就热心地开始为华社服务。在早年移民英国的华人中,还有很多不懂英语的人,陈三妹就主动在这个最早出现英国华人社区的地区,帮助弱势人群融入社会,为他们提供帮助,建议和支持。同时也为他们争取应有的社会权益和福利。

陈三妹虽然是移民英国的马来西亚华裔,她一直保持着华人文化传统,并说着流利的汉语普通话。她对记者开玩笑说:"我的名字起得不好,我都这么大年纪了,总还是三妹,永远做不了老大。"

Image caption 英国利兹地区为全民医疗系统工作的医生钟小燕BEM (Dr. Siow Yen Andersen BEM, 左数第二位)夫妇和子女。钟小燕从事18年家庭医生工作,并在利兹地区保护儿童和防止家暴的工作中发挥了杰出的领导作用。BEM是British Empire Medal 大英帝国勋章(获得者)缩写。

但是在兰卡斯特的华人社区,陈三妹地位声望和荣誉当属"老大":她目前的头衔之一是兰卡斯特地区一个非盈利,非政治性的志愿组织"华贤社"的会长。

2004年,英格兰西北地区海边度假胜地莫克姆湾发生了一起"莫克姆湾拾贝惨剧",23名在蛇头控制下、来自中国福建的非法移民劳工在莫克姆湾夜晚拾贝挣钱,被突然上涨的海潮吞没丧生。这一事件震惊了英国社会,揭开了在福利社会中仍有底层弱势群体存在的残酷现实,促使英国政府加强法律管理,颁布《2004年雇主许可条例》,并加强打击黑工、非法移民和贩卖人口和现代奴隶的行动。

拾贝惨剧发生后,家住莫克姆湾、来自有多元文化的马来西亚的陈三妹发起了"华贤社",目标是服务弱势的华人为主,同时也与各民族文化交流,和平共处,提高生活质量。这个组织的目标是团结华人和包括穆斯林、印度徒等其它少数族裔,共同融入英国社会。

Image caption 英国东南埃塞克斯(又译雅适士郡)华人联谊会会长罗国辉MBE (Tony Kwok Fai LAW MBE) 1974年从香港移民英国后,长期协助华人社区团结、融入当地社会,创建中文学校,并为当地医院慈善募捐。

Image caption 英国北爱尔兰女王学院信息和通讯技术学老师吕玉山BEM(Yuk Shan LIU BEM,中立者)与妻子和女儿合照。1981年就从香港移居英国的吕老师爱好武术,通过开办舞狮俱乐部,推广中华文化,团结北爱不同种族信仰和文化的人士,促进文化多元化和教育。他特别穿上其洪佛派的体恤衫表达对其武术师傅的敬意。

陈三妹不仅本人致力于华社服务,她在英国出生长大的儿子Raymond也深受母亲影响,从15岁就利用自己更流利的英文和社会知识,志愿帮助"华贤社"在英国的对外联络工作。虽然今天已经有自己的事业,Raymond仍然为"华贤社"做些义务工作。

陈三妹这位普通的英国华裔女子不仅成为当地华裔和其它少数族裔与政府沟通的桥梁,也成为英中两国联系的一座桥梁。随着英中人文交流不断增强,兰卡斯特当地的英国媒体将为此做出贡献的陈三妹称为"兰卡斯特和中国的桥梁"。

英国政府颁发荣誉事务秘书处的负责人海伦·尤文(Helen Ewen)表示,英国华人在各行各业对英国社会做出重大贡献,希望今后能看到更多的华裔人士获得荣誉嘉奖。