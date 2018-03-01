真问真答：几朵雪花为什么总让英国“沦陷”

图片版权 MATT CARDY Image caption 资料图片（2017年冬）

东方野兽登陆，英伦再度瘫痪。全球第五经济大国，人民又以淡定著称，忽如一夜春风来，千树万树梨花开，却是怎一个愁字了得。

"东方野兽"攻入英国！举国上下奋起抗争，但后果仍然严重惨痛：飞机停飞，火车不转，交通瘫痪，学校关门，超市货架空空，民愤民怨高涨……

乍看，还以为哪个强权大国侵略了呢。实际上，打破英国人岁月静好的真正原因是：下雪了。"东方野兽"是从西伯利亚吹来的强冷空气。

图片版权 Twitter Image caption 英国网友晒图：超市 货架空空，解释原因是天气恶劣，送货没跟上

雪有多大呢？从零到几厘米或者十几厘米不等；天有多冷呢？最高气温仍然高于零度，最低最低的地方也刚刚跌过零下两位数。

别说北欧、加拿大了，就连我们这些从中国大陆北方来的人看过去，这也是小菜一碟。

年复一年，雪为什么总能让英国瘫痪，让英国人成为笑柄？不信可以去中文社交媒体搜一搜，看看有没有搞笑"腐国"（中文社交媒体对英国的笑称）不堪一击的。

图片版权 PA Image caption 下雪，出行成噩梦（2018年2月）

错误的雪

久居英国，一定听到过"错误类型的雪" （Wrong type of snow）、或者其变异"错误的落叶"导致火车晚点交通混乱的说法。

"错误的雪"一词出现于1991年，英国遭遇强降雪，BBC广播4台主持人采访英国铁路公司负责人，这位老兄辩解说英国下的雪"是非常罕见的那种"，主持人不依不饶继续追问，结果就出现了"错误类型的雪"这个说法。现在，这个词已经进入英国人集体意识，用于嘲讽负责部门乱找借口。

不过，91年英国下的那场雪确实是比较不寻常的那种，考虑到当时英国铁路、机车的状况，确实不好对付。一，雪不大，薄薄一层，用铲雪车、吹雪车效果都不好；二，雪非常柔软细腻，呈粉末状，可进入列车的电力系统，引起短路。这种雪还可能损害牵引电动机，特别是当时英国仍然比较普遍采用的那种内设降温风扇、进风口朝下的牵引电动机，吸入雪末，破坏力更大。第三，雪末嵌入可以使列车滑动门、铁轨道岔点运作失常。第四，温度过低会导致第三轨电流出现问题。

本周这一次没有听说是"错误的雪"。但是，周二一早，大批列车停运，通勤族看着地面上惨淡的几朵雪花难免吐槽。铁路公司出面解释，车次取消并不一定只是因为降雪量。比如，严重低温，轨道上的信号点会冻住，输电轨道冻了会停电，火车都不能开。英国、特别是在广大的乡村地区，铁轨信号、道岔点仍然是不耐冻的那种。

东安格里亚铁路公司几天前还说，有司机给列车前部的喇叭穿上袜子。因为，喇叭冻住了不工作，火车时速就不得超过20英里。

久居伦敦。在北京见过的的那种一片片鹅毛大雪—雪花呈六边形，如卡通画一样—在英国确实不多见，英国的雪通常真是更加细腻，加上温度偏高，在空中就黏成一团团，犹如柳絮。

图片版权 PA Image caption 伦敦通勤族的挣扎（2018年2月）

都是钱闹的

寒冷国家，比如瑞士、丹麦、挪威、加拿大、俄罗斯，下雪并不是灾难，几尺厚的雪，全社会也如常运转。因为人家有基础设施，比如挪威，甚至还有加热的人行道。

为什么英国就不行呢？说白了，还是一个钱字：备战，要投入英镑，大把大把的英镑。

那些国家大雪是常事，在英国则不然，有时候几年也不下一次，真下雪，多数情况下也是只有几滴，还落地即化。储备大量的砂石盐粒（理想状况下，要储存在仓库内干燥的地方）、购置大批撒盐机铲雪机加上平时还要保养维护，可能几年才用一次，划算吗？

从个人层面讲，在瑞典、挪威和芬兰，私家车冬季要换冬季胎。英国几千万辆车，都换胎要花多少钱？除非政府强硬立法，否则，多少人愿意花钱给私家车买这份"保险"？

花钱是一定的，下雪是没准儿的。特别是在经济不景气的状况下，各地政府、各家各户更会掂量，把每一英镑都花在刀刃上。

图片版权 PA Image caption 英国摩拜mobike共享单车（2018年2月）

预警很吓人

寒冷国家，人们对雪见怪不怪，在英国则不然，气象部门一般提前好多天就开始发布预警，第一粒雪一落地更会加大警告力度。

瞧瞧英国给这次寒流起的名字"东方野兽"，很是吓人。本周一一大早有关部门就提醒伦敦上班族，降雪可能性很大，请于下午6点前结束一切活动，回家呆着，不要出行。

注意安全当然没错，但这在一定程度上也加深了人们对雪的恐惧感。再说，英国人本来对雪就没有太多经验。

图片版权 Twitter Image caption 英国网友分享雪地走路经验：像 企鹅 一样就好了

BBC俄语组的同事说过一件有趣的事，在每年积雪六个月的国家，人们从小就掌握了走滑路的特殊本领，这对人身安全至关重要。但是英国人没有这个本领，难免害怕。她还注意到，在不下雪的国家呆几年，原来走滑路的本领就消失了，很囧。

另外，英国人通常没有特别保暖的衣服、或是雪地靴。我们从大陆带来的长羽绒服在这种天气倍招艳羡，被人称作 移动的睡袋。

不要忘记，英国人也是不穿秋裤的。

图片版权 Photoshot Image caption 学校关门，放假啦！（2018年2月）

图片版权 AFP Image caption 岂止学校，动物园也关门。不过野外生活的牛好像并不在乎雪（2018年2月）

安全最重要

至于英国学校为什么一下雪就关门，一种解释是，学校怕吃官司，不愿意负责，孩子一兴奋、打雪仗摔伤了怎么办？

第二种解释是，英国小学生是就近入学，但老师并不是就近上班。老师和孩子的比例是有法律规定的。火车不转了，老师来的不够，学校也没法开。但是，火车转不转无法预测，老师能不能来也无法预测，

所以，最安全的选择是关门。家长必须请假或者花钱请人看孩子，难免怨声载道。

图片版权 Getty Images Image caption 资料图片（2017年冬）

下雪日快乐！

公平的讲，在寒冷国家，大雪有时也会带来交通混乱。就连以准时高效著称的德国也曾出现过乘客被困在火车上一夜的事。

虽然给生活带来巨大不便，但是，每逢下雪，英国人也还是会疯狂晒图，分享好雪景、好心情。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开；白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。中文古诗的情怀，或许英国人并不懂得。但是，物以稀为贵，还是放之四海而皆准的。

对英国人、以及我们这些在英国的外国人来说，雪是罕见的，因此，她给我们带来的享受也更加珍贵，即使要面对空空的货架、关门的学校、晚点的火车…