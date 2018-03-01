英国大雪伴生新问题：我可以不上班吗

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白雪美景伴随生活的诸多不便，近期英国受暴风雪影响，许多人连上班也困难重重。“东方野兽”连续两天为英国带来大雪，当局警告道路及铁路网络可能严重受阻，预料风暴埃玛会带来更多冰雪，寒冷天气会持续至本周末。

如果上班族因为大雪而不能上班，怎么办？

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我能够获发工资吗？

在许多情况下，如果你因为恶劣天气或交通阻碍而无法上班，你不会有权获取当天的薪水。

但这不代表你有所损失。

英国一间雇佣咨询及调查机构Acas表示，如果雇主为你提供上班的运输，因天气恶劣而取消，那么你仍然会获得工资。

部分工作会在合约中附加特别条款，或是达成共同协议，如果你遇到不能掌控的情况而没有上班，雇主仍然会支付薪水。

一些雇主则会制定非正式协议，例如让你在家中工作，或是容许你在往后的日子上班，填补当天的缺席。但这不是一项必然的规定。

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雇主可以强迫我休假吗？

是的，雇主是可以强制你放受薪假，但前提是他们要给予充足的警告。英国的法例订明，雇主要求雇员休假前，要提前假期日数的两倍日子作出通知，即是如果雇主要求你休有薪假一天，他们便要提早两天通知你。

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我的办公室关了怎么办？

这个情况下，你便应该获得薪水，雇主不可以要求你把这天当作有薪假。

但是你不要以为这是假期，便走去砌雪人或玩一场雪球大战，根据政府网站，你的雇主仍然可以要求你在家中工作，或是叫你到其他工作地点（如有的话）上班。

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小孩学校因大雪关闭，我可以请假？

雇主有权在小孩或受养人发生突发情况下，请无薪事假。一些律师认为，学校突然关闭可被视作突发情况。严格来说，当天是没有薪水的，不过不是所有雇主都会这样做。

Acas建议，你可以与雇主商量，解释请假的原因以及告知可能缺席的时间。Acas说其中一个做法，是雇主雇员同意把这天当作有薪年假，那么就不会没有钱。

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办公室太冷，我可否回家？

不一定。

英国职业安全管理局建议，一般办公室室内气温应该维持至少摄氏16度，如果工作涉及体力劳动，建议温度则为摄氏13度。

这些温度不是法律规定，但你的雇主有责任为工作场所提供“合理的”温度。

任何人曾经为办公室温度争吵的都了解到，其中一人认为温度合理，但另一人则可能需要多添衣物。

低温工作对工人并不安全，Acas建议应容许雇员穿着保暖衣物，间中休息喝热饮料，并携带可携式暖热设备等等。

但是如果你是怀孕等特别情况，你便应该立刻回家，保障你的健康，这情况下，一般也获发全薪。