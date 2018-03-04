图说真相：冰雪风暴夹击后的英国空货架
- 2018年 3月 4日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
极地旋涡“东方野兽”和大西洋风暴“艾玛”周末迎头相撞后，在英国留下混乱、洪水和空空的货架......
英国上下因冰雪天气影响交通延误了送货，很多超市出现的空货架，成为网民们在社交媒体上的热门话题。
零售商们说，货品供应在局部地方受到了影响，而前几天暴风雪中没有购物的顾客们，在风暴过后都一窝蜂出动采购，也使超市有供不应求的紧张情况。
面包、牛奶和鸡蛋是超市顾客一般最急需采购的货品，很多网民晒出的照片也显示这些必备食品货架上的空荡荡。
其他被顾客们采购一空的物品还包括水果、蔬菜和肉类。
受风暴影响最大的地区是英格兰的西南部。经济学家警告，风暴将在短期内影响英国经济的增长。