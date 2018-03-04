图说真相：冰雪风暴夹击后的英国空货架

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰西部名城巴斯Bath的一家超市内，货架空空。这是风暴后英国很多超市内的样子。

极地旋涡“东方野兽”和大西洋风暴“艾玛”周末迎头相撞后，在英国留下混乱、洪水和空空的货架......

英国上下因冰雪天气影响交通延误了送货，很多超市出现的空货架，成为网民们在社交媒体上的热门话题。

零售商们说，货品供应在局部地方受到了影响，而前几天暴风雪中没有购物的顾客们，在风暴过后都一窝蜂出动采购，也使超市有供不应求的紧张情况。

面包、牛奶和鸡蛋是超市顾客一般最急需采购的货品，很多网民晒出的照片也显示这些必备食品货架上的空荡荡。

其他被顾客们采购一空的物品还包括水果、蔬菜和肉类。

受风暴影响最大的地区是英格兰的西南部。经济学家警告，风暴将在短期内影响英国经济的增长。

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图片版权 Tom Longbridge Image caption 伯明翰的这家超市面包卖光了。

图片版权 Paul Mitchell/Twitter Image caption 超市最后一个红薯