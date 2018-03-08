前俄国特工在英国疑遇伏 两国官员互放狠话

图片版权 Moscow District Military Court/TASS Image caption 俄罗斯前特工斯克里帕尔被指变节，为英国提供机密情报，被判囚13年。

英国警方透露，早前被发现昏迷的俄罗斯前特工斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿怀疑在当地被人用神经毒剂“企图谋杀”，两人情况仍然危殆。英国外相约翰逊（ Boris Johnson）声言，如果最终发现事件是俄罗斯所为，英方会作出“强烈回击”；俄国外交部不甘示弱，指责约翰逊的言词“没有节制”。

英国反恐协调小组首席警官罗利（Mark Rowley）指，政府人员已经能确定斯克里帕尔和女儿被哪一种毒剂感染，但目前不能公开资料。他又透露，警方已经将事件列为“重大案件”。

斯克里帕尔曾经为俄罗斯情报部门工作。他在2004年被捕，俄罗斯联邦安全局（FSB）指控他自1995年起变节，为英国政府工作。他其后获特赦，到英国定居。

有分析留指，如果英国警方的调查证实俄方策动毒害斯克里帕尔，两国的关系将进一步变差，但英国制裁俄罗斯时可能会遇到许多掣肘。

斯克里帕尔是谁？

Image caption 斯克里帕尔曾在俄军服役

斯克里帕尔现年66岁，曾在俄罗斯情报总局（GRU）工作。俄国联邦安全局拘捕他后，指他向英国军情六处（MI6）提供有关俄罗斯特工在欧洲各国的部署，他在1999年退休后，仍然继续提供“国家机密”。

他承认控罪，被判监13年，但在2010年获时任俄罗斯总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）特赦。随后美国和俄罗斯达成协议，交换被捕间谍，斯克里帕尔为其中一名获安排到西方国家的间谍。

他在英国定居后生活低调。他的太太在2012年因为癌症去世，而儿子在2016年与女朋友在俄罗斯城市圣彼得堡渡假时，也据称因为肝病去世。他的家人当时怀疑，两人去世的情况“不寻常”。

他的家人又指，斯克里帕尔定居英国后，仍然认为俄国情报部门会“随时对付他”，因此他多年来均保持警觉。他们又指，斯克里帕尔从没有为英国军情六处效力，坚称他“被诬告”。

前英国驻俄罗斯大使托尼·布伦顿（Tony Brenton）指，斯克里帕尔揭发了许多俄国驻外特工的身份，认为他树立了“许多敌人”，包括一些前任同事。布伦顿又认为，在许多俄罗斯人心中，斯克里帕尔是一名“叛徒”。

调查有何进展？

英国反恐协调小组首席警官罗利指，首先到达现场的一名警员怀疑受毒剂感染，现时情况危殆。他又指，调查显示袭击是针对两人，目前没有证据显示事件会威胁公众安全。

曾派驻莫斯科的BBC记者加尔潘（Richard Galpin）分析指，神经毒剂通常都是在特殊实验室内制造，并不是一般犯罪集团能力所及。故此，调查的目标集中在俄罗斯有否参与策划事件。

但他同时指出，事件的疑团是斯克里帕尔已经在英国生活八年，最初也是透过美俄交换间谍协议离开俄国。如果调查证实俄罗斯有份策划毒害斯克里帕尔，为甚么要现在下手？

图片版权 Getty Images Image caption 斯克里帕尔到英国后，定居南部城市萨利斯伯里（Salisbury）

对英俄关系有何影响？

案件发生后，英国外相约翰逊指斯克里帕尔的案件，令人想起俄国异见份子利特维年科（Alexander Litvinenko）2006年在伦敦被暗杀的事件。他又把俄罗斯形容为“怀有恶意、捣乱”的国家。俄国外交部发言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）反击，指责英国的政客和记者利用事件在英国煽动针对俄罗斯的情绪，批评这种做法目标是为了破坏两国关系。

两国的关系还可以变差吗？BBC政治事务记者兰德尔（James Landale）形容，英俄两国关系现在已经处于“对抗”的状态。俄罗斯跟英国的关系，要比它与其他欧洲大国如法国、德国等要差。但如果英国警方调查真的发现俄罗斯有策动毒杀斯克里帕尔，那就不得不采取行动。

英国可采取的行动，包括驱逐俄罗斯驻英外交官、经济制裁、限制俄罗斯公民入境等，但兰德尔认为，这些措施都不无后果。英国在限制俄国公民入境更投鼠忌器：毕竟，英国不会想限制俄国异见人士入境，它更不会想限制帮助支持英国房地产的俄罗斯富商入境。