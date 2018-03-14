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据其家人公布，英国著名物理学家霍金（Stephen Hawking）逝世，终年76岁。

史蒂芬·霍金出生于1942年，为英国剑桥大学著名物理学家，被誉为继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家。霍金的主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发现象和无边界的霍金宇宙模型。

家族声明表示，霍金教授星期三（3月14日）凌晨时分在剑桥郡家中安详辞世。

“他是一位伟大的科学家，也是一个不凡之人，他的研究成果与学术遗产将会一直承传下去。”霍金的子女在声明中表示：“他曾说：‘如果宇宙不是你所爱之人的家园，那这个宇宙也没什么值得探求的。’我们会永远怀念他。”

图片版权 AFP Image caption 霍金教授在西班牙加那利岛特内里费岛的斯塔姆斯音乐节上演讲（2014年9月23日）

图片版权 Reuters Image caption 霍金教授在伦敦影院出席一部以其生活为基础的电影首映式（2014年12月9日）。

露丝、罗伯特及添姆·霍金又赞扬父亲，既有“勇气与坚持”，又具“才华与幽默”，为世人带来启发：“他今天离我们而去，我们感到深切悲痛。”

1988年他发表《时间简史：从大爆炸到黑洞》，解答了人类一直探索的时间有无开端、空间有无边界问题。该书被译成40多种文字，发行量高达2500多万册。

疾病

1963年，霍金发现自己行动开始变得笨拙，经检查，被确诊患有运动神经细胞萎缩症，一度被评估只余下两至三年的寿命。

病情不断加重的霍金在1970年已经无法自己行走， 他开始使用轮椅。其后几年，肌肉萎缩情况日益严重，全身能够活动的部分仅剩几个手指。

1985年，动过穿气管手术的霍金丧失说话能力，只能依靠手指按动一个讲话器按钮表达自己的思想以及与外界交流。

图片版权 Reuters Image caption 霍金教授和妻子伊莱恩（右）于在法兰克福书展上参观德国书商展位（2005年10月19日）

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