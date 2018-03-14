俄前间谍毒杀案：英国宣布驱逐23名俄国外交官

Image caption 英国首相特里莎·梅希望这些制裁措施，向莫斯科发出"明确信号"。

莫斯科没有在最后期限就一起俄前间谍毒杀案中使用俄制毒剂做出解释，英国首相宣布驱逐23名俄罗斯外交官。

英国首相特里莎·梅说，这些俄罗斯外交官必须在一周内离开，他们是”未公开身份的情报官员“。

她指出，英国王室成员和高级官员将不会出席今年在俄罗斯举行的世界杯。她还表示，英国暂停与俄罗斯的一切双边接触，撤销对俄外长发出的访问伦敦的邀请。

英国外交部表示，英方已经要求联合国安理会召开紧急会议，讨论俄罗斯前双面间谍和女儿在英遭毒杀案件。

此前，特里莎·梅在议会下院发表讲话时声称，这起毒杀案的幕后黑手"极其有可能是俄罗斯"。

她说，"英国要求俄罗斯在本周三之前就此作出解释"；"如果俄方未能做出'切实可信'的回应，英国将把此案归结为俄罗斯国家针对英国非法行为"。

俄罗斯表示，俄方“没有任何动机”要谋杀这两人。

俄罗斯外交部表态，形容特里莎·梅的说法是一场"马戏表演"，认为这是在俄罗斯大选前、英国展开的又一场带有明确政治目的的"反俄宣传战"。

克里姆林宫表示，特里莎·梅宣布的任何制裁措施，都将导致“报复措施”。

英国首相特里莎·梅希望这些制裁措施，向莫斯科发出”明确信号“。她宣布的措施包括：

驱逐23名俄罗斯外交官——他们必须在一周内离开。

加强对与俄罗斯有关的私人飞机，海关以及货运检查。

如果有证据显示，俄罗斯国家资产被用来威胁英国公民和居民的生命和财产，将会冻结这些资产。

英国内阁部长和王室成员将不会出席今年在俄罗斯举行的世界杯。

英国暂停与俄罗斯所有已列入计划的双边高层接触。

图片版权 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 66岁的退休俄罗斯军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上

“深表关注”

稍早，英方向北约的决策机构北大西洋理事会通报了这一事件，并形容这一事件是“"肆意妄为和鲁莽行事"。

在会议上，北约盟国对这一使用神经毒剂事件”深表关注“，并表示这一事件”明显违反国际准则和协议“。

与此同时，英国外交部召见俄罗斯驻伦敦大使亚历山大·雅科文科，并向他通报了英国将采取的制裁措施。

雅科文科对天空电视台表示，英国对这一案件作出的反应是”不能接受的“，这是”挑衅行为“。

3月4日，受英国庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅，被发现昏迷在英国索尔兹伯里一家购物中心的长凳上，目前仍在医院接受抢救。

谢尔盖·斯克里帕尔曾是俄罗斯军情部门上校，任职期间他向英国军情六处提供在欧洲的俄特工名单、获得10万美元回报。

2006年他因"叛国罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次间谍交换活动中获释，随后赴英国索尔兹伯里定居。

当英国又一次做出驱逐外交官的决定，让人想到的是过去两国间互相驱逐外交官的事件。

1971年，英国驱逐105个苏联官员；1985年，两国互相驱逐了25名外交官；1994年，两国又相互驱逐1名外交官；1996年，俄罗斯先驱逐了9名英国外交官，作为报复，英国又驱逐了4名俄罗斯外交官。

而过去历次驱逐行动，都跟"间谍特工"有关。