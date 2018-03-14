英国在安理会指责俄罗斯对英使用化学武器

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边齐亚在安理会紧急会议上否认英国的指称，要求英国出示支持其指称的"实物证据"。

俄罗斯前间谍在英国中毒事件发生后，英国即将驱逐23名俄罗斯外交官。数小时后联合国安理会应英国要求召开紧急会议，英国代表指责俄罗斯在英国使用生化武器。

英国在联合国安理会紧急会议上发言说，莫斯科在英国“和平的”城市中使用了“如此可怕在战争中被禁用的武器”。英国驻联合国副代表指责俄罗斯违反了禁止化学武器公约。

这是英国在冷战结束后最大规模驱逐俄罗斯外交官的行动，表明了英俄关系要下降到数十年来的最低点。

周三英国首相特里莎·梅在议会对俄罗斯发出指责并宣布驱逐23名俄罗斯外交官。她说，这些俄罗斯外交官必须在一周内离开，他们是"未公开身份的情报官员"。

之前特里莎·梅在英国议会下院讲话称，这起毒杀案的幕后黑手"极其有可能是俄罗斯"。她说，"英国要求俄罗斯在本周三之前就此作出解释"；"如果俄方未能做出'切实可信'的回应，英国将把此案归结为俄罗斯国家针对英国非法行为"。

但是俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边齐亚否认毒杀事件同莫斯科有关，并且要求英国出示支持其指称的“实物证据”。

图片版权 EPA Image caption 美国驻联合国大使黑利说，华盛顿完全和英国站在一起，她说由于美英的特殊关系，美国永远支持英国。

美国驻联合国大使黑利说，华盛顿完全和英国站在一起，她说由于美英的特殊关系，美国永远支持英国。

对俄罗斯制裁

特里莎·梅说，英国要撤消对俄罗斯外交部长拉夫罗夫的访问邀请，中断计划中的高级双边接触。但是俄罗斯外交部表示，拉夫罗夫根本就不打算接受英国的邀请。

英国首相特里莎·梅希望，这些制裁措施能向莫斯科发出"明确信号"。她宣布的措施包括：

驱逐23名俄罗斯外交官——他们必须在一周内离开。

加强对与俄罗斯有关的私人飞机，海关以及货运检查。

如果有证据显示，俄罗斯国家资产被用来威胁英国公民和居民的生命和财产，将会冻结这些资产。

英国内阁部长和王室成员将不会出席今年在俄罗斯举行的世界杯。

英国暂停与俄罗斯所有已列入计划的双边高层接触。

特里莎·梅还威胁要对所谓"严重犯罪和腐败精英"采取行动，她说在英国不是容纳这些人和他们的金钱的地方。

图片版权 PA Image caption 2013年 在英国流亡的俄罗斯大亨别列佐夫斯基在伦敦西南家中死去。伦敦一直是许多俄罗斯巨富购买房地产的地方，伦敦有时候被戏称为"伦敦格勒"。

伦敦一直是许多俄罗斯巨富购买房地产的地方，伦敦有时候被戏称为"伦敦格勒"。英国反贪机构一直对此感到困惑，他们希望英国采取更严厉措施对付伦敦的洗钱行为。

"对俄罗斯挑衅"

3月4日，受英国庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅，被发现昏迷在英国南部索尔兹伯里一家购物中心的长凳上，目前仍在医院接受抢救。

俄罗斯表示，俄国"没有任何动机"要谋杀谢尔盖·斯克里帕尔和他的女儿。

俄罗斯驻伦敦大使亚历山大·雅科文科说，英国对这一案件作出的反应是"不能接受的"，这是"挑衅行为"。

克里姆林宫此前多次表示，特里莎·梅宣布的任何制裁措施，都将招致"报复措施"。

俄罗斯外交部表态，形容特里莎·梅的说法是一场"马戏表演"，认为这是在俄罗斯大选前、英国展开的又一场带有明确政治目的的"反俄宣传战"。

斯克里帕尔

图片版权 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 俄罗斯表示，俄国"没有任何动机"要谋杀谢尔盖·斯克里帕尔和他的女儿。

谢尔盖·斯克里帕尔曾是俄罗斯军情部门上校，任职期间他向英国军情六处提供在欧洲的俄特工名单、获得10万美元回报。

2006年他因"叛国罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次间谍交换活动中获释，后来在英国索尔兹伯里定居。

这次斯克里帕尔中毒案件被和上次在英国发生的前俄罗斯情报官员利特维年科被毒杀相联系。利特维年科在2006年在伦敦喝了带放射性物质钚的绿茶后身亡。

虽然英国认定两名俄罗斯特工参与了投毒，但是俄罗斯拒绝向英国引渡那两名被告。

英国对利特维年科事件做出的反应包括驱逐4名俄罗斯外交官，当时英国媒体认为英国的回应不够强硬。

这次斯克里帕尔中毒案发生后，英国许多政界人士和媒体评论人士呼吁英国政府对俄罗斯做出更强硬的惩罚措施。

争取盟友支持

英国外交部表示，英方已经要求联合国安理会召开紧急会议，讨论俄罗斯前双面间谍和女儿在英遭毒杀案件。稍早，英方向北约的决策机构北大西洋理事会通报了这一事件，并形容这一事件是""肆意妄为和鲁莽行事"。

Image caption 俄罗斯前特工利特维年科2006年11月1日他突然生病住院，23日死去。这次斯克里帕尔中毒案件被和利特维年科被毒杀相联系。

北约盟国对这一使用神经毒剂事件"深表关注"，并表示这一事件"明显违反国际准则和协议"。英国对俄罗斯表示强硬已经得到来自美国，欧盟和北约的支持，英国表示要在毒杀案问题上寻求对俄罗斯协调一致的国际反应。

德国总理默克尔在特里莎·梅声明后表示要认真对待英国在索尔兹伯里发现的证据，会同欧盟采取共同立场，但是她还说尽管存在分歧，要必须同俄罗斯"负责任地对话"。

不过法国政府发言人周三说，巴黎正在等待证据然后再决定是否同伦敦采取相同的立场。

波兰总理莫拉维茨基周三谴责了企图谋杀双面间谍谢尔盖·斯克里帕尔的事件，要求俄罗斯回答英国提出的质疑。波兰认为俄罗斯重新采取逼人的政策，在比邻波兰的加里宁格勒布署了能装载核弹头的伊斯坎德尔导弹，波兰同俄罗斯关系变得十分紧张。

特里莎·梅说，英国已经向禁止化学武器机构通报了英国获得的关于毒杀案的证据和分析。