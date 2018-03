Image caption 霍金于昨天病逝,终年76岁。

英国著名的物理学家史蒂芬·霍金3月14日在家中病逝,享年76岁。 霍金以广义相对论和黑洞闻名世界,他还对人类未来所面临的威胁和挑战做出警告和预言,给地球人留下无数谜团。

BBC为你梳理一下霍金如何看待人类未来的命运和走向,看看你是否了解和同意霍金的看法和预言。

离开地球

英语里有一句话说:"Don't put all your eggs in one basket",直译为"不要把鸡蛋都放在一个篮子中",意思是说要分散风险,不要孤注一掷。

霍金对人们把所有的希望都寄托在地球上感到不安。几十年以来,他一直在呼吁人类应该开始计划永久性移民到其它适合生存的星球上去。

霍金的逻辑是人类最终可能遇到毁灭性的灾难,这一天也可能比人们想象的来得还要快,例如一颗体积较大的小行星撞上地球,虽然这种可能性极低,但却可以给人类带来毁灭。

除此之外,霍金还担心人类面临的一系列其它潜在威胁:人工智能、气候变化、转基因病毒以及核战争等。

图片版权 Spl Image caption 移居外星可以使人类免遭灭亡。

2016年,霍金曾对BBC表示,虽然预见具体哪一年可能会出现地球被撞击这样的灾难非常难,但是随着时间的推移,它会成为一种几乎肯定性的可能,也许在未来的1000到10000年间。

霍金相信到那时人类已经有能力移居到其它星球,但他表示,这不会在未来的几百年间能够实现,因此这段期间要特别谨慎。

无独有偶,亿万富翁伊隆·马斯克(Elon Musk)也持同样的观点。2013年,马斯克曾表示如果人类无法定居别的星球,也许会面临灭亡灾难,而这几乎是不可避免的。

机械崛起?

图片版权 Getty Images Image caption 人工智能可能是利弊皆存的双刃剑。

霍金认同人工智能的发展所带来的伟大良机,然而他对其危险性也提出警告。

2014年,他在接受BBC采访时说:"人工智能的全面发展可能会给人类带来终结"。

霍金说,即使在目前这种人工智能的初级阶段已经证明了多么有用。他担心如果人工智能发展到高级阶段将有可能赶上或是超过人类。

当然,有些学者对霍金的这一观点并不赞同。但同意霍金观点的学者也大有人在。

气候变化

图片版权 Getty Images Image caption 霍金认为全球变暖会让人类面临威胁。

霍金认为全球气候变暖是地球上人类所面临的最大危险之一。他担心气候变暖将达到一个临界点,届时将达到无法逆转的地步。

他对美国撤出巴黎气候协议感到担忧。他对BBC说,特朗普总统的行为可能会让地球陷入极限,气温变得和金星(Venus)一样高(250摄氏度),并伴随着硫酸雨。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)也强调了气温升高逼近临界点所面临的潜在威胁,但同时强调人类知识存在空档的事实。

在这一点上与霍金有同感的专家不在少数。

寻找外星人

图片版权 Spl Image caption 人类一直在寻找地球以外的生命与文明

多少年以来,人类一直在寻找地球以外的生命与文明。但霍金警告人们要小心为好。

他在2010年曾表示,外星人有可能就是为了掠夺地球的资源而来,然后扬长而去。

他曾说过这样的话:"如果外星人拜访我们,将像当初哥伦布发现美洲一样,对美洲当地的土著人并没有什么好处。"

当然,科学界对霍金对外星人的看法既有赞成,也有反对。

具有争议

有人认为媒体对霍金的每一句话都太过重视和曝光了,特别是英国媒体。

英国皇家天文学家协会的瑞斯教授说,因为霍金的地位和知名度,因此人们对霍金的观点和看法给与了超过常人的重视和夸大,尤其是在霍金并没有权威的领域,比如在哲学、外星人以及人工智能等方面。

但也有人不这么看,他们认为霍金有一种能与公众沟通的独一无二的能力。

他们认为,人们应该利用霍金的这种能力普及普通人的科学知识。

但不管怎样,人们对霍金的哀悼早已超过了科学界,这本身就证明了他是一位成功的理性思维传播者。