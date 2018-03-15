美国制裁19名俄罗斯人 英官员要普京闭嘴

图片版权 Reuters Image caption 被美国制裁的有同俄罗斯总统普京关系密切的富有商人叶甫根尼·普里高津（Yevgeny Prigozhin）

美国对19名俄罗斯人实行制裁，指责他们干预美国2016年总统选举和网络攻击。

制裁名单包括上月司法部特别检察官穆勒指控的13人。穆勒指责他们进行"破坏性的网络攻击，针对关键的基础设施发动攻击"。

周四公布的5个被制裁的俄罗斯机构包括俄罗斯军事情报局GRU，在圣彼得堡的互联网研究机构，该机构被指责网络发布错误信息影响2016年美国大选。

俄罗斯总统普京关系密切的富有商人叶甫根尼·普里高津（Yevgeny Prigozhin）是这个互联网调研机构的负责人。该机构的12名雇员也受到制裁。

这些被列入制裁名单的人在美资产将被冻结，也不准进入美国的金融系统。

上述制裁行动被看作是特朗普去年担任总统以来华盛顿对莫斯科采取的最强硬措施。自特朗普上台后，美国已经对一百多个罗斯个人和机构实行了制裁，他们被认为同俄罗斯和乌克兰有联系。

俄正制定报复措施

图片版权 AFP Image caption 特朗普一直被怀疑同普京有联系，俄罗斯被指通过网络轰动影响美国大选，并促成特朗普当选

俄罗斯媒体报道说，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫对美国公布的制裁反应冷静。他说莫斯科已经开始制定报复措施。

媒体还报道说，俄罗斯商人叶甫根尼·普里高津说他不在乎对他的制裁，因为他没有和美国相关的业务。

他说，"我已经被制裁了3-4次，我都懒得数了，我记不清了。我在美国没有任何业务，也没有和美国做任何生意。我不担心。只是我现在的停止去麦当劳了。"

特朗普去年签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的"以制裁反击美国敌人法案"，今年该法案已经开始执行。美国务院指出，该法案将对有意与俄企签约的企业和个人构成制约，而且已经给俄国防工业造成数十亿美元的损失。

这次美国财政部公布的制裁名单包括14名俄罗斯的个人和1家企业。俄外长拉夫罗夫表示，美国制裁俄国防工业综合体属于不正当竞争。

图片版权 Getty Images Image caption 美国，德国和法国支持英国对毒杀事件的立场，即认为本月初俄罗斯对从前的间谍发动了攻击。

英国要普京闭嘴

美国财政部长 史蒂芬·姆钦说，英国发生攻击事件中的神经毒剂说明了俄罗斯政府采取了胆大妄为和不负责任的行为。

美国，德国和法国支持英国对毒杀事件的立场，即认为本月初俄罗斯对从前的间谍发动了攻击。四国共同对俄罗斯发出谴责，说这是自二战结束后首次在欧洲使用神经毒剂发动攻击。

这些国家呼吁莫斯科对禁止化学武器国际机构透露真相。

俄罗斯否认了上述指控。俄罗斯总统普京已经同其安全委员会召开会议，对俄罗斯所指的英国破坏和挑衅立场表示严重关注。

俄罗斯表示将很快对英国驱逐23名俄罗斯外交官的行动做出回应，俄罗斯可能会驱逐在莫斯科和圣彼得堡的英国外交官。

在俄罗斯准备对英国制裁作出报复行动的时候，英国的新任国防大臣加文·威廉姆森发表任命以来的首次重要讲话，他要普京“走开并且闭嘴”，对俄罗斯表示强硬，暗示会采取更多行动惩罚俄罗斯。