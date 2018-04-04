英国女王丈夫入院接受髋部手术

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英国女王的丈夫爱丁堡公爵菲利普亲王，将在伦敦市中心的一家医院接受髋部手术。白金汉宫说，菲利普亲王星期二（4月3号）下午被送入英国国王爱德华七世医院。

去年8月， 96岁的爱丁堡公爵辞去皇室职务退休。

外界未知爱丁堡公爵身体状况的具体细节。但他缺席温莎复活节活动据说是由于髋部问题。他近期也未参加温莎城堡的其它活动。

白金汉宫发布的声明说：“将在适当时机发布进一步的说明。”

王室成员近期事务繁忙。剑桥公爵夫人（凯特王妃）第三个孩子的预产期是本月。5月，哈里王子和演员梅根·马克尔将举行婚礼。

退休前的数十年，菲利普亲王一直服务女王，同时他在参加大量自己倡导的慈善组织活动。

从1952年到去年，菲利普亲王一共单独出席了22219场公开活动。

退休一个月后，他因“预先存在的疾病”而被感染，作为“预防措施”，被送入私家国王爱德华七世医院接受治疗。

他最后一次单独出席活动是去年8月2日，当时他以英国皇家海军陆战队仪式性总司令的身份在白金汉宫外会见了海军队伍。

此后他与女王一起出现在多个场合，外界也在圣诞节期间在英国王室举行圣诞家庭聚会的传统地点见过他。

爱德华七世医院成立于1899年，这家医院为女王、威尔士亲王和剑桥公爵等其他高级皇室成员提供过治疗服务。

菲利普亲王大部分时间都身体健康，但在2011年接受过冠状动脉阻塞手术，2012年接受过膀胱感染治疗。

2013年6月，他在伦敦私人诊所度过了11晚，并进行了探查性腹部手术。

2014年5月，他在白金汉宫内接受了右手“小手术”。

图片版权 Reuters Image caption 菲利普亲王最后一次单独出席活动是去年8月2日

图片版权 Getty Images Image caption 2017年9月，女王和丈夫一起出席活动

分析

詹姆斯·加拉格尔（James Gallagher）

BBC医疗和科技事务记者

图片版权 Getty Images Image caption 国王爱德华七世医院成立于1899年，并为女王、威尔士亲王和剑桥公爵等其他皇室成员的提供过治疗服务。

在任何阶段做手术都有风险。但不会因为患者年龄，就判断其不适合手术。

对于像菲利普亲王这样的病人来说，整体健康状态比年纪更重要。这将是病人和医生评估手术利弊后决定的。

总体而言，脆弱程度随着年龄的增长而增加，这确实增加了大手术的风险。

我们不知道菲利普亲王正在做什么类型的髋部手术。

英国大多数髋关节置换手术发生在60岁至80岁之间的患者身上。

然而，也有更大年纪的患者进行这样的手术。

1995年，女王的母亲在95岁时成功进行了髋关节置换手术。