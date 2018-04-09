给宠物狗美容：是爱狗还是害狗？

图片版权 DANIELA FORSHAW Image caption 这只狗像穿上了“神奇彩衣”一样

给心爱的宠物狗精心打扮，近年来在西方以及中国都非常盛行。

宠物狗美容店的兴起更是助长了这一潮流。

然而，英国动物慈善基金会表示，过分、甚至极端的狗狗美容可能会给狗狗带来健康方面的威胁，令人不安。

英国防止虐待动物协会（RSPCA）说，越来越多的所谓"狗狗疗养所"为宠物狗提供各种诸如面部护理以及"修甲"等服务项目，实际上可能会让狗感到"害怕以及忧虑"。

宠物狗美容行业虽然近几年方兴未艾，但并没有任何相关的法律和法规约束。

中国

图片版权 Wales News Service Image caption 被剃光毛的狗

随着中国人生活的富有，饲养宠物也开始盛行。在中国，宠物美容店（院）生意也越来越红火。

随便在网上搜搜，就可以找到许多为宠物狗提供各种清洁和美容服务。

其中，全套的洗澡内容包括：洗前梳理，正式洗澡，洁眼，洁耳，挤肛腺，剪指甲，洗后梳理吹干，剔脚底毛。

批评者说，光从字面意义上看去，这些服务就会让人担心是否会让动物感到"不适"。

当孩子养

图片版权 DANIELA FORSHAW Image caption 丹妮拉·福肖是狗狗美容师

英国一家狗狗水浴疗养院告诉BBC，他们提供的疗法对狗狗"无害而且好玩"，只要狗狗"快乐和听话"就行。

但美容师丹妮拉·福肖(Daniela Forshaw)认为，她更担心狗狗没有得到足够的清洗打扮，导致感染、爪甲过长以及"毛发严重粘连"等。

根据英国宠物行业业内人士表示，狗狗疗养院可以满足一些宠物主人想把他们宠物"人性化"的要求。

他们说，越来越多的人把宠物当孩子养，并愿意在宠物身上花大把金钱和时间。

图片版权 VICKY ALLENDER Image caption 维吉养了2只吉娃娃犬

今年34岁的维吉养了2只吉娃娃犬， 她每月为爱犬花费500英镑做各种水浴疗法，她不认为有任何问题。

维吉认为，她的爱犬享受这样的疗法，其中一只叫弗莱德的爱犬，连走路都轻盈了，同时也信心满满。

图片版权 VICKY ALLENDER Image caption 维吉认为弗莱德美容后更有自信了。

狗狗美容师福肖指出，如果你想给你的宠物狗染发，当然还是要找有资质、受过专业培训的美容师，并使用规范的、对动物安全无害的产品。

但是，另一位狗狗美容师卡罗尔就不同意给狗狗染发。她说，他们更注重狗狗的健康，担心染发剂会给狗狗带来伤害。

令人不安

Image caption 卡罗尔在给狗作清洁护理。

英国防止虐待动物协会的发言人表示，过分给动物美容令人不安，因为它可能传递这样一个信息：宠物成为其主人的一个配件装饰物，而忘记了它们是有感情、聪明的小动物。

该动物保护协会还说："即使染发产品标上'不会伤害宠物'的标签，我们也强烈推荐不要给动物染发。"

与此同时，动物专家表示，如果让"极端娇宠打扮"正常化，就会有让宠物成为人们装饰物的风险，损害动物的福祉。

英国最大的宠物狗慈善机构负责人说："宠物狗的主人和美容师一定要记得，宠物狗不是用来让你追随最新的时尚的。这一点很重要。"

他说，美容必须是出于宠物的所需，而不是别的。