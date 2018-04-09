给宠物狗美容：是爱狗还是害狗？
给心爱的宠物狗精心打扮，近年来在西方以及中国都非常盛行。
宠物狗美容店的兴起更是助长了这一潮流。
然而，英国动物慈善基金会表示，过分、甚至极端的狗狗美容可能会给狗狗带来健康方面的威胁，令人不安。
英国防止虐待动物协会（RSPCA）说，越来越多的所谓"狗狗疗养所"为宠物狗提供各种诸如面部护理以及"修甲"等服务项目，实际上可能会让狗感到"害怕以及忧虑"。
宠物狗美容行业虽然近几年方兴未艾，但并没有任何相关的法律和法规约束。
中国
随着中国人生活的富有，饲养宠物也开始盛行。在中国，宠物美容店（院）生意也越来越红火。
随便在网上搜搜，就可以找到许多为宠物狗提供各种清洁和美容服务。
其中，全套的洗澡内容包括：洗前梳理，正式洗澡，洁眼，洁耳，挤肛腺，剪指甲，洗后梳理吹干，剔脚底毛。
批评者说，光从字面意义上看去，这些服务就会让人担心是否会让动物感到"不适"。
当孩子养
英国一家狗狗水浴疗养院告诉BBC，他们提供的疗法对狗狗"无害而且好玩"，只要狗狗"快乐和听话"就行。
但美容师丹妮拉·福肖(Daniela Forshaw)认为，她更担心狗狗没有得到足够的清洗打扮，导致感染、爪甲过长以及"毛发严重粘连"等。
根据英国宠物行业业内人士表示，狗狗疗养院可以满足一些宠物主人想把他们宠物"人性化"的要求。
他们说，越来越多的人把宠物当孩子养，并愿意在宠物身上花大把金钱和时间。
今年34岁的维吉养了2只吉娃娃犬， 她每月为爱犬花费500英镑做各种水浴疗法，她不认为有任何问题。
维吉认为，她的爱犬享受这样的疗法，其中一只叫弗莱德的爱犬，连走路都轻盈了，同时也信心满满。
狗狗美容师福肖指出，如果你想给你的宠物狗染发，当然还是要找有资质、受过专业培训的美容师，并使用规范的、对动物安全无害的产品。
但是，另一位狗狗美容师卡罗尔就不同意给狗狗染发。她说，他们更注重狗狗的健康，担心染发剂会给狗狗带来伤害。
令人不安
英国防止虐待动物协会的发言人表示，过分给动物美容令人不安，因为它可能传递这样一个信息：宠物成为其主人的一个配件装饰物，而忘记了它们是有感情、聪明的小动物。
该动物保护协会还说："即使染发产品标上'不会伤害宠物'的标签，我们也强烈推荐不要给动物染发。"
与此同时，动物专家表示，如果让"极端娇宠打扮"正常化，就会有让宠物成为人们装饰物的风险，损害动物的福祉。
英国最大的宠物狗慈善机构负责人说："宠物狗的主人和美容师一定要记得，宠物狗不是用来让你追随最新的时尚的。这一点很重要。"
他说，美容必须是出于宠物的所需，而不是别的。