哈里和梅根“人民的婚礼”后去哪里度蜜月？

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英国今年的王室大婚——哈里王子和梅根·马克尔的婚礼，将于5月19日，星期六中午12点在伦敦西面温莎城堡里的圣乔治教堂举行。下午1点，新郎和新娘将乘彩车在温莎城里巡游。

这个教堂可以容纳800人。

婚礼请柬已经寄给了600名宾客，另外还有200人将应邀参加婚礼当天的晚宴。

王室宣布，婚礼没有“政界宾客名单“。

图片版权 Reuters Image caption 圣乔治教堂可容纳800人

图片版权 Getty Images Image caption 哈里和梅根的婚礼将在伦敦西面温莎城堡的圣乔治教堂

那么，婚礼完毕，出了温莎堡的圣乔治教堂后，新郎新娘将去哪里度蜜月呢？已经有各种猜测。

这里有10个可能的选项。

塞舌尔北岛

Image caption 非洲东部小国塞舌尔的北岛是威廉王子和凯特王妃当年度蜜月的地方。弟弟和弟媳再去一次也未尝不可。

菲律宾巴拉望岛

图片版权 ROMEO GACAD AFP/Getty Image caption 菲律宾西南的巴拉望岛一个迷人之处是水下别有洞天，极适宜潜水。据梅根以前在图片社交网站Instagram上透露，巴拉望是她的度假候选地之一。

纳米比亚

Image caption 纳米比亚为什么也是哈里和梅根可能的蜜月去处？有消息说哈里和梅根考虑过纳米比亚。那里是南部非洲看野生动物的最佳地点之一。

马尔代夫

图片版权 Science Photo Library Image caption 马尔代夫堪称经典蜜月地点。蔚蓝的海面上洒落着2000多个白沙环绕的岛屿，私家沙滩无数。

印度尼西亚

图片版权 PA Image caption 印度尼西亚大大小小的岛屿共13000多个。哈里和梅根可以租一艘私家帆船周游列岛。

希腊海德拉岛

Image caption 希腊大大小小的岛屿中，海德拉（Hydra）应该算是低调的。2016年，梅根为一位闺蜜的告别单身聚会选地方，就选这个岛。它离希腊首都雅典不远。

夏威夷

Image caption 加利福尼亚姑娘梅根曾在夏威夷度过一段童年时光，据说对那里感情不一般。夏威夷堪称世界各地新婚夫妇心目中度蜜月的“圣地”之一。

加勒比海的尼维斯

图片版权 PA Image caption 哈里王子1993年曾随母亲戴安娜王妃到加勒比海的尼维斯度假，2016年又作为王子到那儿正式访问。作为度蜜月的地方，也不失为合适的选择。

非洲博茨瓦纳

Image caption 博茨瓦纳是哈里和梅根坠入情网的地方。2016年，他们在博茨瓦纳星空下露营，感情升温，然后就有了后来的一切。

意大利阿马尔菲岛

Image caption 意大利南部迷人的阿马尔菲岛是梅根最心仪的度假地之一。

”人民的婚礼 “点滴

英国媒体借用过去人们对已故戴安娜王妃的称呼，”人民的王妃“，把戴安娜次子的婚礼称为”人民的婚礼“。

这是英国2018“年度大婚”，但是宾客名单上没有首相特里莎·梅，也没有在野工党领袖杰瑞米·科尔宾；没有美国现任总统特朗普夫妇，也没有前任奥巴马总统夫妇。

王室4月10日发表声明，解释了哈里婚礼宾客名单制定的原则是只请跟新郎新娘关系密切的人，包括亲属，没有政界要人拟邀名单。理由是哈里在王位继承序列上仅排名第五。

奥巴马和米歇尔夫妇是哈里和梅根的好友，已经证实他们没有收到请柬。

除了婚礼和晚宴的宾客之外，有1200多位英国普通民众得到邀请，届时到温莎城堡里观礼。

到目前为止，马克尔女士的婚纱仍然保密。

参加婚礼怎么着装？规矩要求都印在请柬上了。

男士应着婚宴男礼服，白衬衫、领带或领结，可能再加一顶高礼帽，里面或许有西装背心。

女士则礼服礼帽，裙长及膝。

图片版权 PA Image caption 坎特布雷大主教威尔比（Justin Welby）是主婚人。

喜酒：午餐和晚宴

婚礼和新人彩车巡游温莎城结束后，女王伊丽莎白二世在圣乔治大厅设午宴招待600名宾客。据悉，梅根·马克尔准备打破习俗，在婚庆午餐上发表讲话。

当天晚上，新郎的父亲查尔斯王子将在温莎城里离温莎堡不远的浮若阁摩尔宫（Frogmore House）设婚庆晚宴招待。

哈里和梅根的婚礼开支由王室承担，包括教堂仪式、音乐、鲜花和招待酒会。

新郎新娘为吉日选择有机柠檬和接骨木花口味蛋糕，交给一位在东伦敦开了家糕饼店的美国加州糕点师兼食品作家克莱尔·普塔克（Claire Ptak）来做，以体现婚事的跨大西洋特色。

鲜花包括白玫瑰、牡丹和毛地黄。这几样是马克尔女士的最爱。婚礼当天，新郎和新娘所到之处，都将被新花簇拥。

图片版权 PA Image caption 皇家收藏协会（Royal Collection Trust）发行的官方纪念盘，49英镑。

与民同庆

肯辛顿宫发表声明说，哈里王子和马克尔女士希望与民众同喜共庆。

英格兰和威尔士各地的酒吧获准在婚礼前夕和当天延长营业时间一小时，凌晨1点关门。

王室婚庆少不了纪念品，王室纪念品少不了皇家收藏协会发行的瓷器。

制作这些纪念品的必须是有王室特许的品牌厂商。