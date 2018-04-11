谁受孤独影响更大 年轻人还是老年人

图片版权 Getty Images Image caption 研究发现，孤独更容易影响年轻人和女性

人的一生中或多或少会经历孤独，而一般人会认为老年人会更感到孤独。

然而，根据最近英国国家统计署（ONS）的一份调查发现，年轻人比老年人其实更感到孤独。

调查发现10%的年轻人（16到24岁）"总是或经常性"感到孤独，这一比例占到各年龄段的最高， 并比65岁以上老人组高出近3倍。

研究人员认为，这其中的原因可能是老年人对孤独"更有弹性"。

该调查还发现，参与调查的人中，每20人中就有1人经常感到孤独。

人们开始越来越重视孤独问题，并把它看作一个重要的社会问题。

每年，英国有数百万人饱受孤独困扰。由于种种原因，一些人经常缺少与他人互动的机会，过着"与社会隔绝"的日子。

更坚强

图片版权 Getty Images Image caption 研究显示，老年人能更好地应对孤独

虽然过去人们更容易把孤独与老年人联系起来，但这次的调查颠覆了这一概念。

调查还发现，随着年龄增长，年轻人的孤独感会有所减轻。

此外，比较有意思的是年龄在75岁以上的老人反而更坚强，他们比16-24岁之间的年轻人感到孤独的比例低63倍。

这似乎显示，随着年龄增长以及阅历增多，人们抵抗孤独的能力也会随之增强。

英国有关专家认为，年轻人之所以受到孤独的困扰最大可能跟社交媒体和"数字世界"有关。

这些刚刚成年的年轻人往往在社交媒体上有数千个"朋友"，但却缺乏真正的依靠和支持。因此，社交媒体可能会加剧这种社会孤独感。

不愿承认孤独

图片版权 Getty Images Image caption 社交媒体反而让年轻人更孤独

女性通常比男性更愿意表达孤独情感。男性相对而言不愿意承认他们感到孤独。

当然，孤独不只属于年轻人和老年人。那些单身、中年、独处或是身体不好的人也属于高危人群。

孤独还与归属感有关，例如年轻的租房者，他们对所在的社区缺乏归属感。

跟性格关系不大

调查还关注了孤独与疾病、失业等方面的关联。显然，疾病与失业令人更容易感到孤独。

同时，护理人员由于其工作性质时常见不到朋友，也更容易感到孤独。

而那些孤独感较少的人包括一些年长者、男性、有伴侣人士、有工作者、有房产以及健康情况良好者等。

分析人士认为，这表明孤独和性格的关系不大，而受其他一些因素的影响。

专家说，孤独病就像每天抽15支香烟一样有害，并建议大家相互关照，比如跟你的邻居打个招呼，看看他们怎样，无论对方是年长者，或是自己家人不在身边的年轻母亲，其实就是这么简单。