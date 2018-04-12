被毒杀俄国间谍女儿发声明 否认想申请政治疪护

图片版权 Yulia Skripal/Facebook Image caption 尤利娅上月怀疑被毒害后，留院超过一个月，早前康复后出院。

早前怀疑被毒害的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）的女儿尤利娅（Yulia Skripal）发表声明，拒绝与俄国驻英大使馆联络，也声言其他人的说法“不能代表”她或她父亲的意见。

她透过英国警方发表声明，透露现在有经过“特别训练”的警员照顾她，也有给她解释当局调查的过程。她又说，自己可跟家人及朋友联系。

她在周一（4月9日）已经离开医院，住在英国当局指定的安全屋。她的父亲目前仍在萨利斯伯里（Salisbury）一家医院，情况严重。

俄国驻英大使馆早前在社交网站推特上，恭贺尤利娅康复出院，但要求有关方面证明她是自愿接受英方为她准备的安排。尤利娅在声明中也提及，她知道俄罗斯当局有“善意地”向她提供可行的协助，但目前并不希望接受他们的帮助，如果她改意主意，她知道如何联络俄方。

一名居住在俄罗斯的尤利娅的亲属维多利亚（Viktoria Skripal ）日前接受媒体访问时透露，尤利娅曾计划在外国申请政治疪护，但没有说明是在哪一个国家。

尤利娅在声明中否认，指维多利亚的说法只是维多利亚自己的“意见和推测”，不代表她和她父亲的意见。尤利娅又说，她目前的身体状况不能跟媒体做访问，而她亲身跟媒体把事情说清楚前，其他人不应代表她或她父亲说话。

她又在声明中感谢维多利亚的关心，但同时要求对方不要联络她，也不要到英国探望她。

Image caption 斯克里帕尔和尤利娅被毒害的消息传出后，维多利亚接受过多家俄罗斯和西方媒体的访问，但尤利娅指维多利亚的言论不代表自己和父亲的看法。

图片版权 AFP Image caption 斯克里帕尔怀疑被毒害前数天，有监控镜头摄得他在萨利斯伯里一家商店购物。

事情最新发展如何？

克里帕尔曾在俄罗斯情报总局（GRU）工作，后来被英国招揽，向军情六处（MI6）提供有关俄罗斯特工在欧洲各国的部署，后来被俄方拘捕、判囚。他在2010年获时任俄罗斯总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）特赦。随后美国和俄罗斯达成协议，交换被捕间谍，斯克里帕尔为其中一名获安排到西方国家的间谍，自此住在萨利斯伯里。

他在三月和到英国探望她的女儿尤利娅被发现昏迷在萨利斯伯里一个公园，怀疑被人以神经毒剂“企图谋杀”。

英国首相特雷莎‧梅（Theresa May）指，两人是被一种称为"诺维乔克"（Novichok）的神经毒剂所害，而这种毒剂只在俄罗斯有制造。特雷莎‧梅要求俄方解释为何这种俄制的毒剂会出现在萨利斯伯里，但俄罗斯没有在英方设下的限期前回复，于是下令驱逐23名俄国驻英外交官。

英国发出命令后，29个国家为显示与英国团结，同样下令驱逐俄罗斯驻当地的一些大使馆人员，总共145人。俄罗斯以牙还牙，分别下令驱逐当地英国大使馆和美国大使馆一些外交官。俄方还下令关闭当地的英国文化协会和英国驻圣彼得堡的领事馆。

面对指控，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指英国在“玩弄政治”，无视规管化学武器的相关国际条约。他指，如果英国按《化学武器公约》中的规定向俄方提出正式要求，俄罗斯必定会在十天的限期内提交回复。

俄国外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）也反驳，神经毒剂的来源可以是英国本土、捷克、斯洛伐克、瑞典、甚至美国。她说，许多前苏联的科学家都在这些国家生活，并把制造这些毒剂的技术一并带到这些国家。

图片版权 Moscow District Military Court/TASS Image caption 俄罗斯前特工斯克里帕尔被指变节，为英国提供机密情报，被判囚13年。

这场外交战中还出现了一个插曲。英国外交部早前删除指控该款神经毒剂是俄国制造的一则推特贴文，引来在野工党的批评。领袖雷米‧科尔宾（Jeremy Corbyn）说，外相约翰逊（Boris Johnson）曾引述位于波顿当（Porton Down）的英国国防部实验室（DSTL），指毒剂来自俄罗斯的说法“无可置疑”。

俄罗斯驻英大使馆在推特上发出英国外交部删除贴文的截图，截图显示外交部指波顿当的专家确定克里帕尔和他的女儿尤利娅是被神经毒剂"诺维乔克"所害。俄罗斯驻英大使馆又引述英国国防部实验室后来发的澄清，指专家只负责分办毒剂的种类，不负责查清来源。

英国外交部解释，被删除的贴文是该国驻英大使发言的实时纪录，但没有“准确地纪录大使所说的话”，因此删除贴文。