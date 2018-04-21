查尔斯继任元首与英联邦的前世今生

图片版权 Reuters Image caption 英女王伊丽莎白二世不止一次公开表明希望长子查尔斯王子接任英联邦元首之职

出席英联邦政府首脑会议的代表批准英国查尔斯王子担任下一任英联邦元首。

英联邦政府首脑会议周五（20日）发表声明说，查尔斯王子将成为下一任英联邦元首，英联邦各成员对现任元首英国女王伊丽莎白二世的领导表示认可。声明未明确说明查尔斯王子将从何时起担任英联邦元首。

英联邦（Commonwealth）作为一个国际组织，1939年成立，在国际上很难说举足轻重，经常定位含糊，不具法律约束力，为什么它的存亡牵动许多国家首脑的神经？

图片版权 AFP Image caption 2018年4月19日，英联邦首脑峰会在白金汉宫开幕

过去这一周，伦敦的白金汉宫和西南郊的王室行宫温莎堡车来人往异常忙碌，筹备英联邦政府首脑峰会（CHOGM）。蜂拥而至的包括英联邦53个成员中的46国政府首脑，7国外长，还有各国政界要人及其随从、慈善机构代表、各类智库的精英、游说团体和记者，有些国家首脑携家眷同行。

据信这是历届CHOGM出席人数最齐的一次，还有人估计这是伦敦历史上规模最大的一次峰会，里里外外总共估计有上万人。

那么，从殖民历史土壤里长出来的这棵树，在21世纪的今天凭什么吸引了BBC外交事务记者兰道尔所称的"闹哄哄的外交大篷车"从四面八方汇聚伦敦？它在今天是一种怎样的存在？

首先，英联邦还有存在的必要吗？

图片版权 PA Image caption 英联邦1931年成立，元首职务需要53个成员国全体同意

角色、定义和必要

即便是英联邦国家的国民对这个组织未必很了解，大部分人也许知道这是个后帝国殖民时代的俱乐部，喜欢体育的人还知道英联邦运动会。还有呢？好像没什么了。

但再细看，可以发现英联邦内部丰厚的肌理，各行各业的专业人士、体育、商业和文化团体组成了层层叠叠、盘根错节的网络。

联邦内许多国家的官方语言和司法系统都是英国的翻版，成员都认可基于民主和法制的国家秩序。

英女王伊丽莎白二世珍视它，数十年如一日地捍卫它。

那怎么解释许多人根本没听说过它，而知道英联邦存在的人，对它在21世纪究竟是什么状态说不出个所以然呢？

BBC外交事务记者兰道尔认为，有几个原因。

一个是英联邦对自己在国际间的定位和角色"一直在探索"。毕竟，联邦成员之间的主要纽带是一段共同的历史：以前都是大英帝国的一部分。

时易境迁，历史渐行渐远，且不说历史上不乏痛苦和血泪，掠夺和侵占，联邦的未来用什么维系日益成为问题。

其次，英联邦内部历来有"贵贱"之分，一头是被称为ABCs的白人国家，包括澳大利亚、英国、加拿大，另一头是非洲国家和许多小岛国。

历史上这条鸿沟时深时浅，除了财富和地域，还出现在文化传统和价值观领域。比如，53个成员国里有36个国家规定同性恋是犯罪行为，而最开放的国家法律承认同性婚姻。

图片版权 Getty Images Image caption 英女王伊丽莎白二世在位几十年，是英联邦凝聚不散的关键。图为女王1966年在加勒比海国家。

新版英联邦

2018年英联邦政府首脑峰会无法回避的难题之一是，在21世纪，英联邦的目的、作用和意义是什么。

53个国家，会拿出各种回答，会设法推进各自的议程。

而这些回答和立场将带着鲜明的时事政治色彩，体现当下的国际政治热点。

英国离不开"脱欧"议题，把英联邦视为脱离欧盟后的"救生船"，为英国拓展欧盟之外国际贸易格局的多边组织。历史在此成了加分项：可以发挥语言、法律和监管体系的共通的优势来推动贸易。

英联邦的英语是Commonwealth，字面意思是共同体，成员之间有共同体附带的各种成本优势。英联邦秘书处的估算是成员间贸易成本比全球贸易平均成本低19%。

回到历史，大英帝国的"日不落帝国"名声本来就建立在环球贸易的基础上，但当年是强权贸易，一些成员对昔日被迫接受的不平等交易或许至今仍感屈辱，也有些成员对来自历来在地缘和经济上都紧盯欧洲，行动上罔顾英联邦的国家展示的"爱意"赶到不适。

许多英联邦国家反对英国脱欧，担心脱离欧盟将增大它们进入英国市场的难度，还有些国家担心再没有强大的代言人替它们跟欧盟交涉。

英国脱欧后，留在欧盟内的英联邦国家剩下马耳他和塞浦路斯。

图片版权 Reuters Image caption 印度能够借助英联邦在亚洲施加更大的影响力吗？印度总理莫迪是十年来参加英联邦峰会的第一位印度总理。

"拥抱印度"

英联邦是中国没资格加入的国际俱乐部。中国是印度在亚洲的邻居和主要竞争对手。

有些国家把英联邦视为一个国际俱乐部，潜在软实力巨大。

印度是个明显的例子。印度经济发展迅速，成为金砖四国之一，人口占英联邦总人口一半，是联邦内最大经济体之一，影响力不可小觑。但它在英联邦大家庭里历来保持低调，跟这个"殖民时代遗留"色彩浓厚的组织保持若即若离的关系。

事实上，英联邦8个创办国里，唯有印度不把英女王当作国家元首。

但是，印度现在对英联邦的热情忽然急剧升温。

印度总理莫迪出席了今年的峰会，是近10年来第一次。英联邦的各种活动和会议上，突然冒出很多印度政府官员。

官方消息人士说，这是因为印度看到了英联邦的价值和作用，可以借以扩展印度在亚洲的影响力。

英国看来也乐意跟着印度的曲调哼哼。英国外交官们说，英联邦要作为一个有可信度、有现实意义的国际组织在21世纪生存和发展，必须拥抱印度。

英国或许愿意把更多贸易合作项目和权责让渡给印度。

但其他英联邦成员国未必希望看到德里成为盎格鲁中心之后的新主宰。非洲发展中国家和那些太平洋小岛国是否能在这点上跟英国取得共识，是个问题。

图片版权 Getty Images Image caption 女王在英联邦国家享有较高威望

众口难调

英国政府重视英联邦，把自己在这个前殖民地和属地组成的国际组织里目前所处的位置看得相当重。

伦敦也不希望看到英国王室跟英联邦的纽带断裂。

进入"后脱欧"时代，英联邦大家庭对英国的海外贸易和投射软实力方面将发挥更大作用，被视为英国推行"全球化的英国"外交战略的天然平台。

一种意见认为，即使查尔斯王子跟女王在各方面都相差甚远，但他毕竟是英国王室血统，足以提供连贯性和超越现实政治的共同记忆，而这些元素对英联邦的未来至关重要。

太平洋岛国和发展中国家寄希望于英联邦发挥保护伞的作用，帮助它们应对气候变化带来的海平面升高和极端气候灾难的挑战，还有随巨浪推移的塑料垃圾对岛国水产业、旅游业和生态环境造成的灭顶之灾威胁。

英联邦可以向这些国家提供看得见摸得着的实际帮助，分享经验技术，跟它们结成环保联盟。

曾有过改革提议，讨论是否应该把英女王伊丽莎白二世不再担任英联邦首脑那一刻作为英联邦机构改革的起点，大进一步削弱它跟帝国殖民时代的联系，淡化其"盎格鲁中心"特点。

图片版权 Getty Images Image caption 查尔斯王子为继任英联邦元首职务下了很大功夫

英联邦是什么？

英联邦是一个松散的国际组织，成立于1931年，现有53个成员国，主要是前英国殖民地国家和海外属地，也包括一些其他主权国家。

作为国际组织，它的独特之处是成员国之间文化、经济、政治和自然条件等各方面差别很大，价值观和政治立场的共通点也有限。

英联邦总部和秘书处设在英国伦敦，元首是英国国王/女王。成员国覆盖24亿人口，占世界人口三分之一。

它旗下的主要机构包括英联邦基金会（Commonwealth Foundation）和英联邦学习共同体（Commonwealth of Learning）等。

英联邦元首职位基本上是象征性的，标志53个成员国的团结一致，任职年限不封顶。

英联邦元首经常到成员国访问，确保英联邦的核心使命得以贯彻，包括成员国之间通过贸易往来和国际合作巩固联系纽带。

元首继任人选必须由英联邦全体成员国领袖一致同意。

1947年，印度和巴基斯坦独立，英联邦版本升级，具备了现代国际组织的形状架构。从组织名称里删掉"不列颠"（British）和效忠英国王室的规定，成为独立主权国家之间的协会，英国国王/女王保留英联邦首脑称呼。

英联邦一直到2012年才有正式章程，明确列出了包括民主、性别平等、可持续发展、国际和平与安全等16条守则

英联邦政府首脑会议（CHOGM）每两年举行一次，核心议程是涉及成员共同利益的事项，闭幕时通常会就一个重大议题发表公报。

日常行政事务和项目的执行由秘书处负责。

参加CHOGM峰会的包括53个成员国的政府首脑及其亲属，可能还会有游说组织和媒体随行。

今年，出席英联邦峰会的包括46个国家的政府首脑，其他成员国派外交部长与会。