英国王室又添新丁 威廉和凯特的小王子出生

图片版权 PA Image caption 威廉夫妇一家

剑桥公爵夫人凯特诞下一名小王子。他将是王室的第5位继承人,也是女王的第6位重孙子。

小王子是威廉和凯特夫妇的第3个孩子。他出生时重达约3.8公斤。

肯辛顿宫发表的声明说,母子平安。

早些时候,凯特在威廉的陪伴下入院待产。

像前两次一样,威廉和凯特选择了同一家医院,位于伦敦市中心的圣玛丽医院的私家病房——丽都翼(the Lindo Wing at St Mary's Hospital)。

两人在2013年和2015年生乔治王子和夏洛特公主时也是选择这家医院。

威廉和凯特周一(23日)进入圣玛丽医院的丽都翼。

凯特3月22日参加完最后一次慈善午膳活动后就开始修产假。

第5位王室继承人

图片版权 DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 乔治小王子

威廉和凯特的第3个孩子将是英国王室的第5位继承人,同时也是女王伊丽莎白二世的第6位重孙子。

凯特王妃有喜 英国王室将再添新成员

按照惯例,王室宝宝会在白金汉宫前院里架起一块金色的牌子,宣布宝宝的出生。

两位资深御医,产科医生索普-比斯顿(Guy Thorpe-Beeston)和妇科医生法辛(Alan Farthing)负责接生事宜。

他们也是当时负责乔治王子和夏洛特公主出生的医生。

图片版权 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主

宝宝名字

英国博彩公司已经就新生儿的名字进行押赌,如果是女孩比较有可能的名字为玛丽(Mary)、爱丽斯(Alice)、 亚历山德拉(Alexandra)、伊丽莎白(Elizabeth)以及维多利亚(Victoria)。

如果是男孩则可能叫亚瑟(Arthur)、艾尔伯特(Albert)、弗雷德里克(Frederick)、詹姆斯(James)和菲利普(Philip)。

上周六(21日)是英女王伊丽莎白的生日。

圣玛丽医院的门外已经挤满了喜迎王室宝宝的人群,他们包括记者、游客等来自全世界各地的人。

图片版权 PA Image caption 圣玛丽医院门外挤满了来自全世界各地的人

有人更是早早就在医院的门外搭起了帐篷,准备占据最有利位置。

今年36岁的凯特,在怀孕初期有严重的妊娠反应(severe morning sickness)。据说这种情况影响两百分之一的孕妇。

作为家中的第3名婴儿,这位王室宝宝继位的可能性不大,但也决不是没有可能。

从历史上来看,乔治三世和夏洛特王后的第3个孩子威廉四世(the third child of George III and Queen Charlotte, William IV)曾在1830到1837年之间继位。

他在哥哥乔治四世去世后继承了王位,乔治四世死时没有继承人。