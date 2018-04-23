英国王室又添新丁 威廉和凯特的小王子出生
剑桥公爵夫人凯特诞下一名小王子。他将是王室的第5位继承人，也是女王的第6位重孙子。
小王子是威廉和凯特夫妇的第3个孩子。他出生时重达约3.8公斤。
肯辛顿宫发表的声明说，母子平安。
早些时候，凯特在威廉的陪伴下入院待产。
像前两次一样，威廉和凯特选择了同一家医院，位于伦敦市中心的圣玛丽医院的私家病房——丽都翼（the Lindo Wing at St Mary's Hospital）。
两人在2013年和2015年生乔治王子和夏洛特公主时也是选择这家医院。
威廉和凯特周一（23日）进入圣玛丽医院的丽都翼。
凯特3月22日参加完最后一次慈善午膳活动后就开始修产假。
第5位王室继承人
威廉和凯特的第3个孩子将是英国王室的第5位继承人，同时也是女王伊丽莎白二世的第6位重孙子。
按照惯例，王室宝宝会在白金汉宫前院里架起一块金色的牌子，宣布宝宝的出生。
两位资深御医，产科医生索普-比斯顿（Guy Thorpe-Beeston）和妇科医生法辛（Alan Farthing）负责接生事宜。
他们也是当时负责乔治王子和夏洛特公主出生的医生。
宝宝名字
英国博彩公司已经就新生儿的名字进行押赌，如果是女孩比较有可能的名字为玛丽（Mary）、爱丽斯(Alice)、 亚历山德拉(Alexandra)、伊丽莎白（Elizabeth）以及维多利亚（Victoria）。
如果是男孩则可能叫亚瑟（Arthur）、艾尔伯特(Albert)、弗雷德里克(Frederick)、詹姆斯(James)和菲利普(Philip)。
上周六（21日）是英女王伊丽莎白的生日。
圣玛丽医院的门外已经挤满了喜迎王室宝宝的人群，他们包括记者、游客等来自全世界各地的人。
有人更是早早就在医院的门外搭起了帐篷，准备占据最有利位置。
今年36岁的凯特，在怀孕初期有严重的妊娠反应（severe morning sickness）。据说这种情况影响两百分之一的孕妇。
作为家中的第3名婴儿，这位王室宝宝继位的可能性不大，但也决不是没有可能。
从历史上来看，乔治三世和夏洛特王后的第3个孩子威廉四世（the third child of George III and Queen Charlotte, William IV）曾在1830到1837年之间继位。
他在哥哥乔治四世去世后继承了王位，乔治四世死时没有继承人。