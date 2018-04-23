英国王室给宝宝起名会考虑哪些元素

图片版权 Reuters

英国凯特王妃星期一（23日）在伦敦一家医院顺利诞下她与威廉王子的第三个孩子。

小王子出生时体重达约3.8公斤。肯辛顿宫发表的声明说，母子一切"都好"。

这位小王子是英国王室的第5位继承人，同时也是女王伊丽莎白二世的第6位重孙子。

现在，人们都在猜测这位小王子会叫什么名字。

英国博彩公司认为，小王子叫这些名字的可能性最大：亚瑟（Arthur），赔率6/1、艾尔伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。

英国公众希望小王子的名字能延续英国王室传统的名字。

图片版权 PA Image caption 小王子是威廉夫妇的第三个孩子。

威廉和凯特给乔治和夏洛特起名时的确选择了英国王室的一些传统名字。

但专家说，这次小王子的名字中也许会体现凯特娘家的一些名字。

然而，威廉和凯特这次会选择更现代一点的名字吗？

专家对此持怀疑态度。因为王室在选择名字时，还是有一定的传统的。

多方考虑

王室评论人士理查德表示，王室在起名字时可能会考虑3个层面。

首先是父母个人的喜好；其次，名字往往与过去及现在的王室成员有关联；最后，也要考虑一下英国的公众。

此外，他们还会征求女王的建议，当然女王不一定会干预，但女王绝对会在名字向公众公布之前早就知道了。

图片版权 Getty Images Image caption 专家说，小王子的名字可能会体现凯特家族的姓氏

博彩公司过去曾经成功地预测了乔治小王子的名字（全名是乔治·亚历山大·路易 George Alexander Louis），但是对夏洛特小公主（夏洛特·伊丽莎白·戴安娜 Charlotte Elizabeth Diana)的名字的预测，博彩公司则运气不佳。

此外，在给王室新成员起名时也应该避免与现在王室成员的名字重名，因为这样容易出现混淆。

还有专家说，威廉和凯特这次在考虑小王子名字时，也可能会考虑凯特家族那边的名字。

英国《王室杂志》编辑李特尔认为，威廉和凯特会选择更传统的王室名字，但可能会在第二个或是第三个名字时考虑使用凯特家族的一些名字。