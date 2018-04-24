王室新宝宝会否助力英国经济

图片版权 AFP Image caption 王室宝宝的出生让许多王室粉丝十分高兴。

春天到了，王室宝宝的诞生让一些人感到更加开心。

最近几年，英国人收入增速赶不上通胀，消费者信心持续低迷，因此也有经济学家称人们的实际收入有所缩水。

由于消费减少，英国已有几家大型零售商的商铺关门歇业，有的甚至整体关停。

这位新生婴儿的到来可能让英国人松开捂紧的钱包吗？

大家花钱会更多吗？

对于这个问题，众人看法不一。但有一家公司对此充满信心。英国独立品牌评估机构Brand Finance预计，新生的小王子在一岁生日前会为英国经济带来5000万英镑的增长。

品牌金融公司（Brand Finance）首席执行官黑格（David Haigh）表示："对英国婴儿产品制造商和零售商来说，小王子的出生也是一个巨大商机，他们可以借机促销。"

高端母婴产品零售商JoJo Maman Bebe便观察到这一机会。该公司经营主管劳拉·泰尼森（Laura Tenison）称，"王室和有关新闻都是巨大推动力"。

"凯特王妃怀夏洛特公主时曾经穿过一件我们品牌的外套，那个产品随即销售一空。这次怀孕时她又穿了那件外套。"

乔治王子和夏洛特公主出生后，英国母婴用品服饰品牌Mothercare称，旗下新生儿服装系列销售有所增长。

这一系列以传统印花搭配红色、白色及蓝色。公司一发言人表示，该系列一直畅销。

然而天达（Investec）首席经济学家萧奥（Philip Shaw）认为，尽管小王子可能会对个别服装产品的销售有利，但对更广义以上的英国经济意义并不大。

"从历史上来看，一个新生的王室宝宝通常不会对经济产生实质影响。这次好像更是不会有重要促进作用，要记住，囊中羞涩的家庭有许许多多。"

图片版权 PA Image caption 受此影响，Brand Finance预计纪念品、纪念币、食品及饮品销量会增加。

如果消费确实更活跃呢？

品牌金融公司（Brand Finance）的名单中包含许多产品：纪念品、纪念币、食品及饮品。而JoJo Maman Bebe的记录同时显示，推车及婴儿服装等相关产品的销售也会增加。

萧奥也承认，王室宝宝和即将到来的哈里王子与梅根的婚礼使得外界持续关注王室，也会增加王室的受欢迎程度。

"这股王室活动风应该会持续吸引外国游客来到英国，"他说。

"因此飞往英国的航班、餐厅消费、住宿消费领域都会受益。"

王室宝宝风头不再？

这是威廉王子与凯特王妃的第三个孩子，也仅仅是王室第五顺位继承人。而哈里王子与梅根的婚礼也只剩不到一个月了。

黑格表示这位王室宝宝的商业影响确实会受一些影响。

这位小王子的商业影响价值预估为5000万英镑，而他的哥哥乔治王子为7500万英镑，姐姐夏洛特公主达到1亿英镑。

"第三位王室宝宝吸引的注意力不比之前两位，这不难理解，而且接下来的哈里王子婚礼也掩盖了一点他的风光，"他表示。

图片版权 PA Image caption 根据传统，摇铃人（Town Cryer）宣告这一消息。

这种效应能持续多久？

泰尼森比较乐观，认为这种效应永远不会褪色："我们现在正在美国开设JoJo卖场，在那里这（王室）是他们的首要话题。"

"这种效应会以一种谨慎的方式持续，会一直存在。"

品牌金融公司也认为王室的效应会一直存在。

黑格表示，2018年英国经济预计整体增长超过10亿英镑，其中主要归功于王室婚礼，但他同时指出，君主制每年都在为经济增长做出贡献。

品牌金融公司预计2017年英国经济增长接近18亿英镑。