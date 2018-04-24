伦敦将用礼炮迎接威廉和凯特第二位小王子出生
- 2018年 4月 24日
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剑桥公爵夫妇威廉和凯特的第三个孩子，又一位小王子的出生。英国王室宝宝的诞生一直都是举国欢庆的事。伦敦市中心将举行特别的礼炮鸣放仪式。
刚刚出生的小王子将是英国王室的第5位继承人，也是女王的第六位重孙子。
像他的哥哥姐姐一样，这位小王子也是出生于同一家医院，位于伦敦市中心的圣玛丽医院。
目前，小王子的名字还没有对外公布。但凯特和小王子已经在周一回到了肯辛顿宫。
小王子名字
目前，大家都在期待小王子的名字。但英国博彩公司认为，小王子叫这些名字的可能性最大：亚瑟（Arthur），赔率6/1、艾尔伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。
作为家中的第三名婴儿，这位王室宝宝继位的可能性不大，但也决不是没有可能。
从历史上来看，乔治三世和夏洛特王后的第三个孩子威廉四世（the third child of George III and Queen Charlotte, William IV）曾在1830到1837年之间继位。
他在哥哥乔治四世去世后继承了王位，乔治四世死时没有继承人。威廉四世的另一位哥哥约克公爵弗雷德里克(Frederick), 也已经死亡。