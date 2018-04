伦敦将用礼炮迎接威廉和凯特第二位小王子出生

你的器材不支持播放多媒体材料 威廉夫妇与刚出生的小王子与公众见面。(英文)

剑桥公爵夫妇威廉和凯特的第三个孩子,又一位小王子的出生。英国王室宝宝的诞生一直都是举国欢庆的事。伦敦市中心将举行特别的礼炮鸣放仪式。

刚刚出生的小王子将是英国王室的第5位继承人,也是女王的第六位重孙子。

像他的哥哥姐姐一样,这位小王子也是出生于同一家医院,位于伦敦市中心的圣玛丽医院。

目前,小王子的名字还没有对外公布。但凯特和小王子已经在周一回到了肯辛顿宫。

小王子名字

目前,大家都在期待小王子的名字。但英国博彩公司认为,小王子叫这些名字的可能性最大:亚瑟(Arthur),赔率6/1、艾尔伯特(Albert),11/1、弗雷德里克(Frederick),13/1、詹姆斯(James),13/1和菲利普(Philip),11/1。

作为家中的第三名婴儿,这位王室宝宝继位的可能性不大,但也决不是没有可能。

从历史上来看,乔治三世和夏洛特王后的第三个孩子威廉四世(the third child of George III and Queen Charlotte, William IV)曾在1830到1837年之间继位。

图片版权 PA Image caption 乔治和夏洛特去看小弟弟

他在哥哥乔治四世去世后继承了王位,乔治四世死时没有继承人。威廉四世的另一位哥哥约克公爵弗雷德里克(Frederick), 也已经死亡。