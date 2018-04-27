英国王室新宝宝命名为路易王子

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英国剑桥公爵夫妇威廉和凯特给周一（23日）出生的小王子取名为路易·亚瑟·查尔斯（Louis Arthur Charles） 。

肯辛顿宫的一则推文证实了小王子的新名。他将被尊称为剑桥路易王子殿下 （His Royal Highness Prince Louis of Cambridge）。

路易王子将是英国王位的第五位继承人。

路易也是他哥哥乔治王子的中间名字。亚瑟则是女王的父亲国王乔治六世（King George VI）的中间名。

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查尔斯当然是小王子的爷爷查尔斯王子的名字。

本周早些时候，威廉王子表示小王子"睡觉还好，表现还不错"。

之前，英国博彩公司认为，小王子叫这些名字的可能性最大：亚瑟（Arthur），赔率6/1、艾尔伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。

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博彩公司过去曾经成功地预测了乔治小王子的名字（全名是乔治·亚历山大·路易 George Alexander Louis）。

但是对夏洛特小公主（夏洛特·伊丽莎白·戴安娜 Charlotte Elizabeth Diana)的名字的预测，博彩公司则运气不佳。

英国《王室杂志》编辑李特尔早些时候也表示，威廉和凯特会选择更传统的王室名字。

之前也有专家说，威廉和凯特这次在考虑小王子名字时，也可能会考虑凯特家族那边的名字。

但目前并不知道，凯特家族中是否有人使用过这些名字。