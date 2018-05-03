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最新调查揭露了人们一直感到好奇的问题，在英国哪个城镇工作的收入最高？哪个城镇工作的收入最低？答案并不如我们想象中的简单。

英国国家统计局（Office for National Statistics）调查英国城镇的工作收入，这里所说的城镇是指人口超过13.5万人的主要城市地区（PUAs, primary urban areas），一共有63个。

调查发现，有15个城镇的工作收入超过平均每周所得539英镑（年薪28,028英镑），48个城镇的工作收入低于平均每周所得。

究竟为什么有些城镇的工作收入高于其他城镇呢？

高薪城镇

毫不意外，英国收入最高的地区是伦敦，在伦敦工作的平均周薪高达727英镑（年薪37,804英镑）。

紧跟在伦敦之后的，周薪超过600英镑的其他6个地方，也都是英格兰东南部的城镇，分别是雷丁（Reading），克勞利（Crawley），米尔顿凯恩斯（Milton Keynes），剑桥（Cambridge），斯劳（Slough）和牛津（Oxford）。

主要原因是在这些地方工作的人很大一部分都是工资比较高的高技术工作者，这些地方靠近伦敦，因此也能吸引付得起高额工资的企业。

但也不只是东南部地区才有高薪人士，爱丁堡（Edinburgh）、阿伯丁（Aberdeen）和德比（Derby）这3个城镇分别靠着金融业、钻油业和制造业，平均每周所得虽然没有超过600英镑，但也非常接近。

“低端”城镇？

令人意外的是，63个人口超过13.5万的主要城市地区，工作收入最低的竟然也是一个靠近伦敦的小镇：绍森德（Southend）。

绍森德工作收入平均每周413英镑，勉强超过伦敦每周收入的一半，难怪绍森德有五分之一的工作人口通勤到伦敦工作。

事实上，通勤到伦敦工作的绍森德居民，和那些在镇上工作的人相比，每周平均收入多了144英镑。

南北差距

除了伦敦附近的绍森德之外，英国各地城镇的工作收入高低明显呈现南北差距，大多数低薪城镇都位于约克郡（Yorkshire）和英格兰西北地区。

贝尔法斯特和卡迪夫虽然是北爱尔兰和威尔士的首府，但每周工作所得却低于全国平均收入，分别只有514英镑和505英镑。

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究竟为何？

那么，究竟为什么一些城镇的工作收入高，一些城镇的工作收入低呢？

简单来说这是因为职业类别不同而导致的，例如，雷丁和米尔顿凯恩斯有超过12%的工作属于高级管理人员，这类工作平均每周收入915英镑（年薪47,580英镑）。

另外，知识和技术水平也是收入差别的因素之一，例如，收入最低的五个城镇中，有大学学历的居民比例也最低。

但这并不能说明为什么同一个职业类别，在不同城市收入却不一样？

这又牵涉到每个城镇的生活成本有高有低，伦敦生活成本高于其他地方，房价也更高，企业只能提高工资来吸引人才。

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如何提高低薪城镇工资？

想要提高低薪城镇的工资，就必须在那里创造更多高收入工作，但这又涉及生产力的问题，只有提高生产力才能增加收入。

过去10年来，高薪城镇的工作人口（16至64岁）增长最多，低薪城镇生涯发展机会少，收入低，工作人口慢慢减少。

创造更多工作机会只能解决部分问题，提高收入才是改善低薪城镇及其居民命运的关键重点。