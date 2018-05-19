图片版权 Alexi Lubomirski Image caption 哈里王子和梅根将在5月19日结婚。

英国哈里王子将于5月19日迎娶美国女演员梅根·马克尔（Meghan Markle）。英国王室是世上现存其中一个历史最悠久的王室，自然少不了许多外人眼中看起来很奇怪的习俗，一些婚礼的仪式也可能令人摸不着头脑。

别担心，BBC中文让你看一篇文章，就能看懂这场英国王室婚礼背后的安排和意义。

婚礼的程序为何？

图片版权 Reuters Image caption 圣乔治教堂可容纳800人

婚礼仪式将在5月19日英国时间正午举行（即北京时间下午七时），地点是位于距离伦敦34公里的温莎城堡圣乔治教堂。仪式完成之后，两名新人会乘坐马车在温莎市（Windsor）巡游。他们选定的大婚敞篷马车款式称为Ascot Landau。这款马车在许多其他英国官方的仪式也曾用过。

巡游的终点站是温莎城堡的圣乔治大厅（St George's Hall）。英女王当天会在那里设午宴，招待约600名来宾。

晚上，两名新人会在王室府邸浮若阁摩尔宫（Frogmore House）举行舞会，邀请约200名最亲近的朋友出席。浮若阁摩尔宫也是两人拍摄婚纱照片的背景。

图片版权 Getty Images Image caption 哈里和梅根的婚礼将在伦敦西面温莎城堡的圣乔治教堂。

英国人有多关注这桩婚事？

这场王室婚礼对英国人来说，当然是一件大事，但那天也是周六，因此当地许多人大概都会如常地过他们的周末。英格兰足总杯总决赛的赛事也会在当天举行，对足球粉丝来说，这场比赛肯定要比哈里王子和梅根的婚礼来得重要。

威廉王子和凯特2011年大婚的时候，全英国总共有2400万人观看电视直播，是英国史上收看人数排名第三的电视节目。如果把网络串流等平台也加起来，总共有3400万人透过BBC各个平台收看威廉王子和凯特结婚。而威廉王子和凯特结婚前后一天，英国政府暂时容许各地的酒吧延长营业时间，让公众可以待在酒吧里庆祝。

英国历史上最多人收看的电视节目是1966年世界杯决赛，总共有3230万人收看；收看人数排名第二的节目是1997年戴安娜王妃的丧礼。

英国各地地方政府至今总共已经收到过百宗申请，在哈里王子和梅根结婚当天在街头举行派对。

当然，你也可以亲身到英国参加这些婚礼期间举行的活动，甚至跑到温莎市观看巡游。但要有心理准备：当天会人山人海，晚上找酒店住宿也将不是一件容易的事。

婚礼期间有甚么仪式？

图片版权 PA Image caption 坎特布雷大主教威尔比（Justin Welby）是主婚人。

英女王是圣公会的最高领袖，因此英国王室成员都会踊跃地参加教会的事务。梅根在今年三月已经在大主教圣公会精神领袖、坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比（Justin Welby）主持的仪式下受洗，成为英格兰教会的一名成员。

韦尔比在5月19日当天也会为哈里王子和梅根主持婚礼。仪式期间，会朗读取自《公祷书》（Book of Common Prayer）的经文，唱圣诗，也会朗读《圣经》里的经文。两个分别称为凯伦·吉普森（Karen Gibson）和“王国合唱团”（The Kingdom Choir）的圣诗班会在仪式上唱歌，2016年BBC年青音乐家的得奖者坎内‧梅森（Sheku Kanneh-Mason）也会在仪式上演奏大提琴。

为甚么不可以称梅根为公主？

“公主”这个称号的意义在英国王室来说有点复杂。梅根成为哈里王子的妻子后，正式的称谓是“威尔斯的亨利王妃殿下”（Her Royal Highness Princess Henry of Wales）。

只有在英国王室出生的人才可以把自己的名字与“公主”这称号搭配使用。举例说，戴安娜的正式头衔并不是“戴安娜公主”，而是“威尔斯王妃”，“威尔斯”一名取自她当时的丈夫威尔斯亲王查尔斯。两人离婚后，戴安娜的正式称谓就变成“戴安娜，威尔斯王妃”。

英女王大概会在哈里王子和梅根结婚后，为他们封爵。当哈里王子成为公爵后，梅根的正式称谓就会变成公爵夫人梅根。

有哪些宾客？

目前只有少数名人公开说他们已经获得邀请出席婚礼，但我们还是可以猜到还有哪些来宾。艾尔顿·约翰（Elton John）早前以“行程冲突”为由，取消了原定在婚礼前后举行的两场演唱会。英国女子组合辣妹成员梅兰尼‧布朗（Melanie Brown，又称Ｍel B）早前透露，她和辣妹的其他成员都已经获邀出席婚礼。

图片版权 PA Image caption 王家收藏协会（Royal Collection Trust）发行的官方纪念盘，49英镑。

布朗跟美国女子网球员塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）、印度女演员普里扬卡·乔普拉（Priyanka Chopra）和真人秀电视影星米莉·麦金托什（Millie Mackintosh）都是好友，他们大概都会出席婚礼。

我们也可以预计，哈里王子会邀请他的家人和好友出席，继母康沃尔公爵夫人（Duchess of Cornwall）和英女王的其他子女和孙子孙女。

梅根·马克尔的父亲已确定不出席婚礼。英国王室公布，新娘子邀请了哈里王子的父亲查尔斯王子陪她走红毯："威尔斯亲王殿下很高兴，能以这样的形式欢迎马克尔小姐加入王室大家庭。"

而另外，约有1200名公众人士都已经获邀在温莎城堡外收看婚礼的电视直播。他们大都是因为他们的慈善工作，而获邀请出席。

谁不会来？

英国王室筹备婚礼时，有传闻指美国总统特朗普不会获邀出席，反而前总统奥巴马就会出席。特朗普曾经开玩笑说，如果可以跟哈里王子的母亲戴安娜约会，他将会十分享受。

但现实上，英国王室并没有邀请任何政客出席婚礼。换句话说，不论是特朗普、奥巴马，还是英国首相特雷莎‧梅还是反对党主席杰里米·科尔宾都不会现身。英国的外交官员大概会对这个安排松一口气，因为这样他们就不用向美方解释，为何没有邀请美国的现任总统出席婚礼。

梅根的父亲与他第一任妻子育有两名儿女，他们大概都不会出席婚礼。

威廉王子将会是哈里王子的伴郎。哈里王子解释说，威廉王子在2011年结婚时也找他当自己的伴郎，现在的安排是“报复”。

英国王室发言人透露，梅根将不会有伴娘。她的姐妹团将由一些小孩子担任。发言人解释说，梅根有许多很亲密的朋友，她并不想选择一名伴娘而放弃其他人。

女宾客那些奇怪的帽子是怎么一回事？

图片版权 Reuters Image caption 梅根今年三月的英联邦纪念日，首次与英女王一起出席官方活动，也按传统戴上了帽子。

在英国传统的仪式上，女宾客都会配戴设计有趣的帽子。那是一个英国传统：过去，女子都会配戴帽子遮盖自己的头发，以示端庄。这种传统在1950年代开始消失，但女性在正式场合还是会配戴帽子。

而英国王室也有规定，要求女性成员在正式场合上要配戴帽子。梅根也似乎开始遵守这规定：她在今年三月出席英联邦纪念日的活动期间，戴上了一顶奶白色的贝雷登帽。

为甚么结婚蛋糕是由一名美国人焗制？

梅根早前决定要打破王室婚宴传统，不以水果蛋糕招待来宾。取而代之的，是请来美国知名甜点厨师普塔克（Claire Ptak）焗制一个传统美式白色结婚蛋糕。跟梅根一样，普塔克在美国加州出生，现居伦敦。她在伦敦哈克尼区（Hackney）开设的蛋糕店专门以时令和有机的材料焗制蛋糕。她将会为婚礼制作一个柠檬接骨木花蛋糕，并以新鲜花朵做装饰。

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哈里王子的婚礼和威廉王子的婚礼有甚么不同？

哈里王子并不是王位的直接继承人，而是排名第六位的继承人，由此以英国王室的标准他的婚礼将不会太隆重。

举个例说，威廉王子结婚当天（2011年4月29日）是星期五，英国政府于是宣布当天为假期，让公众休假，可在家里看婚礼的直播。而他们的婚礼在威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）举行，可容纳约1900名宾客，这个教堂之前也举行过甚他王室成员的婚礼，包括英女王。

梅根和哈里的婚礼会在圣乔治教堂举行，它只能容纳约800名宾客，但要举行一个亲密的婚礼，这也不失为一个好地方。