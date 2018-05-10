音乐界富豪榜：靠音乐发家致富超乎想象
唱歌出唱片能赚多少钱？最新发表的音乐界富豪排行榜显示，靠音乐发家致富可能超过你的想象。
英国《星期日泰晤士报》的音乐界富豪榜最新出炉，知名的英国歌手红发艾德（Ed Sheeran）、丽塔·欧拉（Rita Ora）和DJ音乐人卡尔文·哈里斯（Calvin Harris）都榜上有名。
拿把吉他自弹自唱，27岁的红发艾德去年收入2800万英镑，财富估计总值达8000万英镑，排名第35名。
来自科索沃的阿尔巴尼亚裔移民，也是27岁的丽塔·欧拉今年首次入榜，个人财富达1600万英镑。
和许多知名红星跨界合作的苏格兰DJ，34岁的卡尔文·哈里斯更挤进了前20名，财富估计总值达1.4亿英镑。
歌坛常青树
但是看看排名靠前的音乐界富豪，清一色的全是歌坛老将，前披头士团员保罗·麦卡克尼（Paul McCartney）以8.2亿英镑占据首富位置。
|英国和爱尔兰音乐界富豪
|排名
|姓名
|财富估计总值
|去年同比
|1.
|Sir Paul McCartney and Nancy Shevell (above)
|£820m
|Up £40m
|2.
|Lord Lloyd-Webber
|£740m
|No change
|3.
|U2
|£569m
|Up £21m
|4.
|Sir Elton John
|£300m
|Up £10m
|5.
|Sir Mick Jagger
|£260m
|Up £10m
|6.
|Keith Richards
|£245m
|Up £10m
|7.
|Olivia and Dhani Harrison
|£230m
|Up £20m
|8.
|Sir Ringo Starr
|£220m
|Up £20m
|9.
|Michael Flatley
|£202m
|Up £2m
|10.
|Sting
|£190m
|Up £5m
后浪推前浪
30岁以下的音乐界富豪以阿黛尔（Adele）居首，财富估计总值达1.4亿英镑，比去年增加1500万英镑。
|英国和爱尔兰音乐界富豪 - 30岁以下
|排名
|姓名
|财富估计总值
|去年同比
|1.
|Adele
|£140m
|Up £15m
|2.
|Ed Sheeran
|£80m
|Up £28m
|3.
|Harry Styles
|£50m
|Up £10m
|4.
|Niall Horan
|£46m
|Up £6m
|5=.
|Liam Payne
|£42m
|Up £2m
|5=.
|Louis Tomlinson
|£42m
|Up £2m
|7.
|Little Mix
|£40m
|Up 16m
|8.
|Zayn Malik
|£35m
|No change
|9.
|Sam Smith
|£24m
|Up £4m
|10.
|Jessie J
|£18m
|Up £1m
|11=.
|Winston Marshall
|£16m
|Up £1m
|11=.
|Rita Ora
|£16m
|New Entry
新模式
《星期日泰晤士报》音乐界富豪榜的编者瓦茨（Robert Watts）表示，“过去的音乐界富豪大多数是像滚石合唱团和埃尔顿·约翰这样的歌坛老将，因为他们的歌迷年龄层普遍较高，花得起高价门票欣赏他们的演出。”
“但是最近几年，排行榜上升速度最快的都是一些年轻的音乐人，像红发艾德，阿黛尔和卡尔文·哈里斯这些人。”
“网络收听音乐，网上下载和商品代言等模式增加了年轻音乐人的收入，并帮助他们面向全球市场，通过这些模式他们赚钱的速度比老一辈音乐人快更多。”
华语音乐人
相较欧美音乐界人士，华语世界从事音乐工作的人多半没有累积那么多的财富，也没有搞音乐可以发家致富的概念。
许多华语歌坛或演艺界人士，都是在成名之后兼营副业，有的开连锁餐厅，有的经营服装店或时尚设计品牌，通过投资其他事业来生财。
台湾歌手周杰伦就是一个例子，他最先从作曲、演唱开始，接着又跨足演电影和导演等多方面发展。他在台湾还多次投资餐饮业，时尚设计业和房地产，另外在大陆也有传媒公司。