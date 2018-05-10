音乐界富豪榜：靠音乐发家致富超乎想象

图片版权 PA/Reuters Image caption 红发艾德、丽塔·欧拉、卡尔文·哈里斯靠音乐发家致富

唱歌出唱片能赚多少钱？最新发表的音乐界富豪排行榜显示，靠音乐发家致富可能超过你的想象。

英国《星期日泰晤士报》的音乐界富豪榜最新出炉，知名的英国歌手红发艾德（Ed Sheeran）、丽塔·欧拉（Rita Ora）和DJ音乐人卡尔文·哈里斯（Calvin Harris）都榜上有名。

拿把吉他自弹自唱，27岁的红发艾德去年收入2800万英镑，财富估计总值达8000万英镑，排名第35名。

来自科索沃的阿尔巴尼亚裔移民，也是27岁的丽塔·欧拉今年首次入榜，个人财富达1600万英镑。

和许多知名红星跨界合作的苏格兰DJ，34岁的卡尔文·哈里斯更挤进了前20名，财富估计总值达1.4亿英镑。

歌坛常青树

但是看看排名靠前的音乐界富豪，清一色的全是歌坛老将，前披头士团员保罗·麦卡克尼（Paul McCartney）以8.2亿英镑占据首富位置。

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英国和爱尔兰音乐界富豪 排名 姓名 财富估计总值 去年同比 1. Sir Paul McCartney and Nancy Shevell (above) £820m Up £40m 2. Lord Lloyd-Webber £740m No change 3. U2 £569m Up £21m 4. Sir Elton John £300m Up £10m 5. Sir Mick Jagger £260m Up £10m 6. Keith Richards £245m Up £10m 7. Olivia and Dhani Harrison £230m Up £20m 8. Sir Ringo Starr £220m Up £20m 9. Michael Flatley £202m Up £2m 10. Sting £190m Up £5m

后浪推前浪

30岁以下的音乐界富豪以阿黛尔（Adele）居首，财富估计总值达1.4亿英镑，比去年增加1500万英镑。

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英国和爱尔兰音乐界富豪 - 30岁以下 排名 姓名 财富估计总值 去年同比 1. Adele £140m Up £15m 2. Ed Sheeran £80m Up £28m 3. Harry Styles £50m Up £10m 4. Niall Horan £46m Up £6m 5=. Liam Payne £42m Up £2m 5=. Louis Tomlinson £42m Up £2m 7. Little Mix £40m Up 16m 8. Zayn Malik £35m No change 9. Sam Smith £24m Up £4m 10. Jessie J £18m Up £1m 11=. Winston Marshall £16m Up £1m 11=. Rita Ora £16m New Entry

新模式

《星期日泰晤士报》音乐界富豪榜的编者瓦茨（Robert Watts）表示，“过去的音乐界富豪大多数是像滚石合唱团和埃尔顿·约翰这样的歌坛老将，因为他们的歌迷年龄层普遍较高，花得起高价门票欣赏他们的演出。”

“但是最近几年，排行榜上升速度最快的都是一些年轻的音乐人，像红发艾德，阿黛尔和卡尔文·哈里斯这些人。”

“网络收听音乐，网上下载和商品代言等模式增加了年轻音乐人的收入，并帮助他们面向全球市场，通过这些模式他们赚钱的速度比老一辈音乐人快更多。”

华语音乐人

相较欧美音乐界人士，华语世界从事音乐工作的人多半没有累积那么多的财富，也没有搞音乐可以发家致富的概念。

许多华语歌坛或演艺界人士，都是在成名之后兼营副业，有的开连锁餐厅，有的经营服装店或时尚设计品牌，通过投资其他事业来生财。

台湾歌手周杰伦就是一个例子，他最先从作曲、演唱开始，接着又跨足演电影和导演等多方面发展。他在台湾还多次投资餐饮业，时尚设计业和房地产，另外在大陆也有传媒公司。