图辑：重温英国与各国的王室婚礼
世界各地的王室婚礼均引人注目，他们的喜事也留下历史的足迹……
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Press Association
英女王伊丽莎白二世与丈夫菲利普亲王在1947年结婚，当时，英女王未登基，只是伊丽莎白公主。两人在西敏寺大教堂成婚，今年将是他们结婚71周年。
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威廉王子与凯特在2011年结婚，婚礼同样在西敏寺大教堂举行，这所教堂已见证了至少16场王室婚礼，他们在白金汉室的露台接受民众祝福，从凯特身边的小女孩可以看出，当时民众发出了震耳的欢呼声，你或许不知道，其实这位掩着耳朵的小女孩是凯特的教女格雷丝（Grace）。
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凯特妹妹皮帕·米德尔顿在2017年嫁给詹姆斯‧马修斯（James Matthews）。虽然这不算是王室婚礼，但乔治小王子和夏洛蒂小公主都有出席。
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查尔斯王储与戴安娜王妃1981年结婚，婚礼有超过3500人出席，估计全球有7.5亿人收看了他们的婚礼。数年后，戴安娜王妃诞下威廉王子和哈里王子。穿着浅蓝色裙子的英女王站在图的略左位置，少有地不在正中央。
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查尔斯王储2005年再婚，迎娶卡米拉（Camilla Parker Bowles），两人在温莎市政厅举行民事婚礼。定婚戒指原本属于英女王以及英女王的母亲，现在由卡米拉传承下去。
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英女王外孙女扎拉‧菲利普（Zara Phillips）在2011年嫁给英格兰橄榄球员迈克‧廷德尔（Mike Tindall）。两人2003年在澳洲举行的橄榄球世界杯认识。扎拉本身是一个出色的骑师，曾经在奥运会为英国队夺得银牌。
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1956年，摩纳哥兰尼埃三世（Prince Rainier III of Monaco）和美国女演员格雷丝‧凯利（Grace Kelly）谈恋爱八个月后结婚，曾被称作世纪婚礼。
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Andreas Rentz
摩纳哥兰尼埃三世儿子阿尔贝二世（Prince Albert II of Monaco）与夏琳王妃（Princess Charlene）在2011年结婚，当时婚礼吸引世界各地的名人出席。夏琳王妃是前南非泳手，曾代表国家出席2000悉尼奥运。
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卢森堡纪尧姆王子（Prince Guillaume）与斯特凡尼公主（Princess Stephanie）2012年结婚，这场婚礼请了世界各地的王室成员出席，瑞典女王、挪威国王和王后、日本皇太子德仁亲王都有出席。
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