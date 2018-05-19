图辑：重温英国与各国的王室婚礼

威廉王子与凯特在2011年结婚，婚礼同样在西敏寺大教堂举行，这所教堂已见证了至少16场王室婚礼，他们在白金汉室的露台接受民众祝福，从凯特身边的小女孩可以看出，当时民众发出了震耳的欢呼声，你或许不知道，其实这位掩着耳朵的小女孩是凯特的教女格雷丝（Grace）。