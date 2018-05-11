厉害了 我的伦敦！全球最佳大学城市冠军

Image caption 伦敦超越东京、蒙特利尔，成为全球最佳大学城市。

2018年，伦敦超越蒙特利尔和巴黎，成为全球最佳大学城市第一名。

全球最佳大学城市前10名分别为伦敦、东京、墨尔本、蒙特利尔、巴黎、慕尼黑、柏林、苏黎世、悉尼、首尔。

厉害了，伦敦！这并非伦敦自吹自擂，而是高等教育数据分析机构——QS（Quacquarelli Symonds）最新出炉的结果。

QS综合分析考虑的因素包括：城市中的世界顶级大学数量、就业市场、文化多元化、生活水平以及学生们的亲身感受。

图片版权 BBC Chinese Image caption 伦敦这个国际大都会，对文化、种族的接纳程度非常高。

应该说，伦敦夺冠并不出人意外，因为伦敦实在有太多的方面是世界其他城市难以赶超的。

文化之都

本次的排名，综合了世界上5万名学生的意见，而他们最有发言权。

俗话说，读万卷书、行万里路，都是掌握知识扩大眼界的好途径。在伦敦，不必行万里路，就能亲眼目睹世界各地的文化瑰宝：

大英博物馆中（British Museum）有世界各大文明古国的历史珍藏

国家美术馆（National Gallery) 中有世界大师级的传世作品

维多利亚阿尔伯特博物馆（V&A）中有世界各大艺术家的创作精品

自然历史博物馆(Natural History Museum）中有地球亿万年历史留给人类的无数杰作

除此之外，伦敦还有诸多世界有名的博物馆、美术馆、艺术馆，以及深藏在大街小巷中的特色文化古迹旧址等。

大学城

一个名城的文化底蕴，当然不能光看这座城市的大学数量。但是，如果数量也是一个参考因素，那么伦敦的底气相当雄厚。

伦敦聚集了众多的世界级名校：伦敦政经学院、伦敦帝国理工学院、伦敦国王学院、伦敦大学学院、伦敦艺术大学、伦敦皇家音乐学院、伦敦大学亚非学院，等等。

伦敦可以毫不谦虚地冠上“大学城”，因为在伦敦的大学很多并没有围墙。这让大学生与英国社会和文化有最近距离的接触。

他们有的甚至可以在几分钟之内离开大学，到世界著名剧院里感受话剧、歌剧、歌舞剧、芭蕾舞剧的魅力。

全世界恐怕没有几个城市中的大学生，能有如此的便利和如此多的选择。

图片版权 BBC Chinese Image caption 伦敦聚集世界上很多著名学府

多元特色

伦敦的文化多元，还体现在民族的多元：英国最近一次的人口普查结果显示，伦敦人使用100多种不同的语言。

这样一个世界大熔炉里，人们彼此之间的包容度也很大：人们来自世界各地，为了各自的人生目标聚集在这里。

来自世界各地的人也带来了世界各地的美食。

这让来伦敦求学的学子们，在吃腻了炸鱼薯条、汉堡牛扒之余，可以享受异国他乡的美味佳肴。

位于伦敦市中心的唐人街，则为来自华语世界的各地大学生提供了化解思乡之情的好去处。

美中不足

图片版权 BBC Chinese Image caption 伦敦虽然名列全球最佳大学城市第一，但是生活成本很高。

说了伦敦这么多令人神往的好处，有人可能会问：美玉尚有瑕疵，伦敦岂无缺点？

伦敦当然有缺点，而且是个大缺点：生活成本太高！

在QS本次的排名中，伦敦在“可负担程度”类别中，位居全世界第113位。的确，伦敦是一个很贵的城市：交通贵、住房贵、消费贵。

不过，伦敦还在“雇主活跃度”类别中排名第二，显示伦敦有广阔的就业机会。这或许能稍稍弥补伦敦作为一个昂贵城市的不足。

对华人学子们来说，随着中国经济的发展，英国就业市场对精通英语、汉语的人才需求将会越来越高。来伦敦求学，或许还能有些“近水楼台先得月”的优势吧。

值得一提的是，在本次全球最佳大学城市排名中，两岸三地有不少城市榜上有名。

其中，香港排名第12、台北第20、北京第26、上海第29，新竹第75、南京第88。