哈里王子婚礼：女王发布御准文书

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英国白金汉宫发布了女王签署的官方文件，同意哈里王子与美国女演员梅根·马克尔（Meghan Markle）结婚。

3月，英国女王伊丽莎白二世签署了御准文书。英国王位前六名顺位继承人结婚必须得到她的同意。

5月19日，哈里王子和马克尔将在温莎城堡结婚。

御准文书称，女王已经同意她的孙子哈里王子和蕾切尔·梅根·马克尔（Rachel Meghan Markle）的婚姻。

1772年《王室婚姻法》（Royal Marriages Act）颁布后，英国王室开始发布御准文书。这部法律要求，乔治二世的后代要得到君主的同意才可以结婚，否则他们的婚姻无效。

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《王室婚姻法》由乔治三世下令颁布，乔治三世是乔治二世的孙子。

这部法律颁布之前，乔治三世的弟弟坎伯兰公爵私自与安妮·霍顿夫人结婚，霍顿是一名平民的遗孀，有人认为她名声不好。

图片版权 PA Image caption 5月19日，哈里王子和梅根·马克尔将在温莎城堡结婚。

这部法律在2013年被废除，并由《王位继承法》（Succession to the Crown Act ）取代。

随后，王室成员可以与罗马天主教徒结婚，但是罗马天主教徒不能继承王位。该法还取消了继承顺序的男性优先权。

王位的前六名顺位继承人结婚需要得到女王的同意。剑桥公爵和夫人的第三个孩子路易王子诞生后，哈里王子成为英国王位第六顺位继承人。