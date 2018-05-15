哈里王子大婚安排现变数 梅根父亲“可能缺席仪式”

图片版权 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根的父亲托马斯是一名电视灯光技术员，曾参与制作美国电视剧《综合医院》。

英国哈里王子和未婚妻梅根·马克尔（Meghan Markle）在周六（5月19日）结婚。根据原本的计划，梅根的父亲托马斯‧马克尔（Thomas Markle）会陪伴她在教堂走到圣坛前，但现在事情可能有变数。

美国八卦新闻网站TMZ引述托马斯说，他已经决定不会出席女儿的婚礼，因为他不希望令女儿感到尴尬。他原定这个星期会首次跟他的女婿见面，也会获英女王和查尔斯王子接见。

英国王室发表声明，指出托马斯的决定是梅根一个“非常私人的时刻”，梅根和哈里王子也透过声明，要求外界尊重和体谅托马斯。

英国《每日邮报》5 月13日报道，托马斯串通一名英国娱乐摄影记者，假扮被偷拍多张照片，让这名记者获得10万英镑的报酬。《每日邮报》指，暂时不知道马斯有没有从这些照片得益。

BBC王室事务记者尼古拉斯·维切尔（Nicholas Witchell）透露，梅根对自己父亲的决定感到压力，也为他的健康担心。英国媒体形容，托马斯是一个“颇害羞”、不喜欢受注意的人。

维切尔补充说，他得悉梅根仍然十分希望她的父亲能出席自己的婚礼，以表示支持。

托马斯被揭发跟一名英国娱乐摄影记者串通后假扮被偷拍后，梅根同父异母的姐姐萨曼莎‧马克尔（Samantha Markle）在社交网站发文，说要对那些照承担责任。她在推特上发文，透露自己建议他拍一些“对他自己和英国王室都有好处”的照片。

她又说，她不知道外界会“利用”这些照片，又说托马斯拍摄这些照片的原意不是为了赚钱。

梅根和父亲的关系如何？

托马斯是一名电视灯光技术员，曾参与制作美国电视剧《综合医院》（General Hospital，又译《杏林春暖》）。这部剧集曾取得两个艾美奖。他跟第二任妻子多里娅‧拉格兰（Doria Ragland ）在梅根六岁的时候离婚。

梅根形容，自己的父亲是个细心、勤力的人，她又说自己的成就都是因为父亲在她年小时的“投资”。她形容，自己是父亲的“宝贝女儿”，透露父亲教懂她钓鱼、欣赏美国导演伯克利（Busby Berkeley）的电影和收到礼物后如何给对方写便条答谢。她又忆述自己小时候，周末经常在一家连锁日式餐厅式照烧鸡排和杂菜天妇罗。

图片版权 Getty Images Image caption 1772年《王室婚姻法》（Royal Marriages Act）颁布后，英国王室开始发布御准文书。这部法律要求，乔治二世的后代要得到君主的同意才可以结婚，否则他们的婚姻无效。

婚礼筹备得如何？

英国白金汉宫周一（5月14日）发布了女王签署的官方文件，同意哈里王子与美国女演员梅根·马克尔结婚。

英国王室透露，大婚前当晚，梅根和母亲多里娅会入住伯克希尔的一家酒店，而哈里王子就会与哥哥入住约15英里外阿斯科特一家酒店。

梅根的父母原定在这个星期与英女王、查尔斯王子和夫人卡米拉茶聚。