新闻专辑：王室大婚2018——哈里王子与梅根
头条新闻
直播回放：哈里梅根共偕连理 温莎喜气洋洋
哈里王子与梅根·马克尔在温莎城堡举行结婚大典，哈里获女王册封为萨塞克斯公爵。
- 2018年 5月 19日
哈里和梅根公布正式结婚照
哈里王子和梅根·马克尔在温莎城堡圣乔治教堂喜结连理; 两人被女王册封为萨塞克斯公爵和萨塞克斯公爵夫人
- 2018年 5月 21日
哈里和梅根去哪里度蜜月？
英国哈里王子和梅根将于5月19日在伦敦西面温莎城堡里的圣乔治教堂举行婚礼。“人民的婚礼”过后，他们可能去哪里度蜜月？
- 2018年 4月 12日
一篇文章看懂王室婚礼特色
那些马车、那些皇室的礼仪和称号、还有女宾客配戴的那些奇怪帽子，这些英国皇室婚礼的东西都是怎么一回事？别焦急，BBC中文都为你一一解释。
- 2018年 5月 19日
王室大婚：喝喜酒该懂哪些礼数
去英国王室喝喜酒，穿啥衣服、见人怎么称呼、行啥礼、桌上刀叉怎么用，不懂礼仪规矩会出洋相。
- 2018年 5月 19日
收看／收听
实用指南：新娘在婚宴上怎样发言？
- 2018年 5月 17日
英媒：完婚后的“梅根宣言”将为“女权奋斗”
- 2018年 5月 21日
哈里梅根婚礼全流程公布
- 2018年 5月 19日
一年365天 英国人良辰吉日最爱选哪天
- 2018年 5月 18日
图辑
图辑：重温英国与各国的王室婚礼
- 2018年 5月 19日
百万人将收看哈里王子和梅根大婚
- 2018年 5月 19日
哈里王子婚礼：女王发布御准文书
- 2018年 5月 14日
BBC事实查核：王室婚礼要花多少钱？
- 2018年 5月 18日
梅根·马克尔蜡像曝光
- 2018年 5月 18日
英国王室面对的舆论失控危机
- 2018年 5月 18日
哈里梅根大婚：种族因素与英国多元化社会
- 2018年 5月 16日
准王妃梅根：时尚业热爱的新晋“带货王”
- 2018年 5月 17日
哈里与梅根大婚：80后的“颠覆性”婚礼
- 2018年 5月 16日
梅根怎样才能成为英国公民？
- 2017年 12月 3日
准王妃在多伦多的“皇室”生活
- 2017年 11月 28日
哈里与梅根：英国王室越来越包容？
- 2017年 11月 29日
英国王室与非洲情缘
- 2017年 12月 2日
爱犬、母亲、丈夫还是她自己：谁会陪梅根走红毯
- 2018年 5月 17日
历代王室婚礼
视频 0:48
昔日婚礼：当今女王陛下与菲利普亲王
- 2018年 5月 18日
视频 0:59
昔日婚礼：不爱江山的爱德华王子
- 2018年 5月 18日
视频 0:38
昔日婚礼：乔治六世与伊丽莎白
- 2018年 5月 18日
视频 1:04
昔日婚礼：戴安娜和查尔斯
- 2018年 5月 18日
视频 0:38
昔日婚礼：查尔斯与卡米拉
- 2018年 5月 18日
视频 1:09
昔日婚礼：威廉与凯特大婚
- 2018年 5月 18日