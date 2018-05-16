梅根父亲将接受心脏手术 或不出席王室婚礼

图片版权 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根的父亲托马斯是一名电视灯光技术员，曾参与制作美国电视剧《综合医院》。

英国哈里王子与美国女演员梅根·马克尔（Meghan Markle）大婚前夕，梅根父亲托马斯‧马克尔（Thomas Markle）是否能出席女儿婚礼仍然是一个疑问。据报道，他将接受心脏手术。

托马斯曾对美国八卦新闻网站TMZ说，因为被指与狗仔串通拍假照的争议，他不会出席婚礼，但随后他又说他想出席，之后又改口说因为心脏手术不能出席婚礼。

肯辛顿宫拒绝评论此事。梅根同父异母的姐姐萨曼莎‧马克尔（Samantha Markle）说，父亲面临着“令人难以置信的压力”。

萨曼莎对澳大利亚一电视台表示，她不确定父亲是否会去温莎参加婚礼。“他给我发信息说，他要接受心脏手术，”她说，“我们现在都希望他康复。”

有报道称，哈里王子大婚前夕，托马斯与狗仔队串通，假装被偷拍。因此梅根父亲在上周末成为舆论焦点。

这些照片中，托马斯在准备一系列有关婚礼的事情，包括测量婚礼西装的尺码，而且照片中他看上去不知道被偷拍了。

周一（14日），托马斯据报对TMZ表示，他将不会出席婚礼。TMZ稍后报道，托马斯的心脏状况有变化，他想参加婚礼，但是他可能因为健康问题无法参加。TMZ的第三篇报道称，健康问题以及已经计划的手术可能让他最终无法参加婚礼。

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周二晚间，BBC王室事务记者尼古拉斯·维切尔（Nicholas Witchell）称，梅根希望父亲出席，但是梅根比较关注他的健康情况。

肯辛顿宫说，托马斯的决定“对梅根来说是一个非常私人的时刻”，梅根和哈里王子也透过声明，要求外界尊重和体谅托马斯。

托马斯原定在本周首次与哈里王子、女王伊丽莎白二世以及菲利普亲王见面，随后在温莎城堡圣乔治教堂参加梅根婚礼。

梅根同父异母的姐姐萨曼莎已经有三年没有与梅根说话，她也不会参加婚礼。萨曼莎在英国独立电视台《早安英国》节目中说，拍摄那些照片不是为了钱。

她此前承认，拍摄照片是她的注意，为了给父亲塑造积极形象。“我想让他参加（婚礼），但是显然重点是这对他来说是否安全，”她说。

分析 － BBC王室事务记者戴蒙德（Jonny Dymond）

梅根周围的人都说，她要考虑不让父亲带她走过红毯。

压力当然很大。对于托马斯的精神状况，她和哈里王子已经关注了一段时间。

惊人的压力落在了托马斯身上，他陷入困境。无论是被设计还是意外，他都掉入了这桩照片丑闻。

媒体关注带来了极大压力，这是作为王室成员不愉快的一面，我们也有别的例子。王室成员需要媒体关注，保持他们的影响力。

梅根的父亲目前居住在墨西哥，是一名前灯光师，曾参与制作八十年代美国电视剧《憔悴潘郎》（Married with Children）和《综合医院》（General Hospital）。这部剧集曾取得两个艾美奖。

他与梅根的母亲、第二任妻子多里娅‧拉格兰（Doria Ragland ）在梅根六岁的时候离婚。

托马斯在第一次婚姻中育有两个孩子，其中一个是萨曼莎。托马斯在两年前曾申请破产。

图片版权 Reuters Image caption 王室粉丝们已经在温莎城堡外提前占位

梅根曾说：“我与父亲关系紧密，他教我如何钓鱼，如何欣赏伯克利（Busby Berkeley，美国导演）的电影，教我如何写感谢信，并且周末在小东京（餐厅）里一起吃照烧鸡排和蔬菜天妇罗。”

此次婚礼将于5月19日英国夏令时12点（东八区时间19点），在温莎城堡的圣乔治教堂举行。

上周日（13日），白金汉宫发布了女王的御准文书，同意两人结婚。

肯辛顿宫表示，婚礼前夜，梅根将与母亲入住温莎城堡九英里外的克里维登酒店（Cliveden House Hotel）。哈里王子则将与哥哥剑桥公爵一起在十五英里外的多尔切斯特精选酒店科沃斯公园店（Dorchester Collection's Coworth Park in Ascot）过夜。