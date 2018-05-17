准王妃梅根：时尚业热爱的新晋“带货王”

图片版权 Getty Images Image caption 梅根在诺丁汉穿了件海军蓝大衣，随后在网上迅速售罄

去年12月1日的清晨，加拿大一家时尚购物网站Mackage 的员工们一上班，就发现一件时尚单品莫名其妙地卖完了。

这件售价1000多美元的双排扣军款长外套，被来自三个大陆20多个国家的消费者们一扫而空。

什么原因？梅根·马克尔。

在五个小时前，5000英里外的英格兰诺丁汉，这位哈里王子的未婚妻在第一次公开活动中穿了这件大衣。

几分钟之，全世界都想要Mackage的梅根同款外套。

你的器材不支持播放多媒体材料 梅根·马克尔穿过一件马莎百货的上衣亮相，这件衣服在一个小时内售罄

图片版权 Getty Images Image caption 梅根的苏贝瑞手提包是爱丁堡的初创公司

时尚购物网站Mackage并不是唯一的赢家。梅根还挎着一只苏贝瑞（Strathberry）生产的价值500英镑（678美元）的手提包。苏贝瑞是一家初创公司，四年前成立于爱丁堡。这款梅根同款包在苏贝瑞的全球站、美国站和中国站上迅速售罄，仅用了11分钟。

苏贝瑞的联合创始人汉多比（Leeanne Hundleby）说：“我们网站的访问量也让人惊叹，一度比我们日常平均水平高出10倍。”

梅根宣布她与哈里订王子订婚时，穿着一件加拿大品牌Line the Label的白色大衣。不出所料，这件外套在几分钟内就卖光了，因访问量暴增，该公司的网站还一度崩溃。

图片版权 Getty Images Image caption 梅根宣布与哈里订王子订婚时，穿着一件加拿大品牌白色大衣，该公司将其命名为"梅根"

相比其他因梅根爆红的品牌，Line the Label先发制人，将自己的这款大衣命名为“梅根”。

皇家赠礼

这是营销部门梦寐以求的宣传效果。在梅根如果穿上你的设计，它就会出现在从上海到洛杉矶的每个时尚网站上。

坎贝尔（Ceril Campbell）是一位生活方式和形象顾问，她曾为英国女王的孙女扎拉·菲利普斯（Zara Philips）提供形象和穿衣风格建议，并负责众多顶级名人的形象管理。她表示，“当你名气激增，进入公众视线时，那些希望你穿上他们衣服的人会把你淹没，你必须能抵挡住他们。”

肯辛顿宫坚持皇室不接受礼物。尽管梅根严格意义上还不是皇室成员，这方面规定还比较模糊。当BBC询问苏贝瑞，梅根是否为她的手提包付款时，苏贝瑞回答说：“不予置评。”

坎贝尔解释了选择正确衣着的方法。她说：“首先必须考虑哪个设计师最适合要出席的场合，他们的国籍，以及品牌价值。”

图片版权 Getty Images Image caption 在威尔士访问，梅根穿了威尔士品牌牛仔裤

“然后是礼仪问题，比如你的肩膀是否应覆盖......然后是选设计师，考虑他们来自哪里，是否来自你将要访问的地区？”

“最后是价格，你不想穿着昂贵的服装去拜访那些不幸的人，这是一个礼貌和用心的问题。”

这些解释了为什么梅根去卡迪夫参观，要穿着Hiut Denim的牛仔裤，这家威尔士公司致力于振兴当地牛仔服饰制造业。

婚纱

如果你认为这有点太过复杂，其实与婚纱相比根本不算什么。

在温莎的圣乔治礼拜堂外，当梅根从马车上走出来的那一刻，无数设计师将疯狂地涂写出一张梅根风格的婚纱设计图，然后将他们变成产品，摆上货架。

“我们将看到梅根的婚纱被迅速复制。”曼彻斯特大学时装营销高级讲师佩里（Patsy Perry）称，时装公司可以在不到一个月的时间内将新产品摆上货架。

图片版权 Theia Image caption 美国婚纱品牌对梅根会穿什么进行预测

“你可以让人在一周内完成设计，在接下来的一周内打样，这样一个月内产品就可以和客户见面。”

甚至连等都不用等。对于美国婚纱品牌Theia的春季发布会而言，5月19日的皇室婚礼太晚了。因此，其创意总监唐·奥尼尔（Do​​n O'Neill）给发布会定下皇室主题，并对梅根会穿什么进行预测——不过得承认，这对圣乔治礼拜堂来说可能有点太性感。

奥尼尔称：“我认为她会穿的很严实，她必须这样，这可是皇室的婚礼，但是这件礼服还是会突显她的身材，礼服会很合身，会有长袖，背部较高的脖领，前面有一个小‘V’，以及一条有珍珠纽扣的缝线。”

品牌推动

然而，梅根的婚纱并非激发一件在店中销售的产品这么简单，它的真实影响力将远远超越婚礼现场。

图片版权 Getty Images Image caption 凯特王妃的婚纱

咨询公司Brand Finance的首席执行官黑格（David Haigh）研究了剑桥公爵夫人的时尚选择如何影响整个时尚行业。

他表示：“非官方的代言过去曾多次成为英国品牌的福音，一份报告称，在公爵夫人穿过一款巴宝莉（Burberry）风衣后，类似的米色巴宝莉外套销量增长了300％。”

黑格认为，今年哈里王子和梅根的婚礼对时尚行业带来的收益将达到1.5亿英镑左右。如果算上游客、商品销售、香槟酒、葡萄酒和食品的销售增长，将会为该国经济带来10亿英镑的增长。

图片版权 Getty Images Image caption 梅根的耳环来自一个加拿大品牌Birks

但梅根不只买英国品牌。她因为在美国电视连续剧《金装律师》（《Suits》，又译《诉讼双雄》或《无证律师》）演出而定居多伦多。因此她对Smythe、Line the Label、Birks珠宝商和Sentaler等加拿大品牌情有独钟。

不同凡响的代言

梅根为皇家代言增添不同凡响的一面。她可能不会在奢侈品店里购物，但她展现出时装行业委婉称为“可负担的”设计品牌。

在出席伤残退役军人竞技的不屈不挠运动会（Invictus Games）时，梅根和哈里还未订婚，她穿了件Self Portrait的绿色连衣裙，价值300英镑，以及来自加拿大连锁店Aritzia旗下品牌Wilfred的褐色连衣裙，价值100英镑。

图片版权 Getty Images Image caption 梅根在时尚风格和价位上的选择不拘一格

梅根在时尚风格和价位上的选择不拘一格，这让她可以支持多种多样的品牌。

这点上她与米歇尔·奥巴马很像。纽约大学斯特恩商学院教授大卫·耶马克（Prof David Yermack）研究了米歇尔·奥巴马对时尚业的影响。据他估计，在第一夫人穿着某一件时尚单品，对于相应公司而言，价值1400万美元。

“米歇尔将高端定制服装与任何人都可以在商场购买到的产品混搭在一起——在举行就职典礼上，米歇尔拿着林肯圣经的时候，戴着J Crew手套。于是消费者涌向商店，即使他们不买米歇尔同款的衣服和手套，他们也会买些别的东西。”耶马克称。

一家公司受到梅根效应影响，销售数字强势上涨，问题是，这种效应能持续多久？

苏贝瑞的联合创始人汉多比表示：“长期来看，还很难说，但由于品牌知名度提高，我们预计今年的销售额将增加20%-40％。”

图片版权 PA Image caption 1981年，伊曼纽尔为戴安娜王妃设计的婚纱

大卫·海格称，“这种效应将持续相当长的时间，你还记得戴维和伊丽莎白·伊曼纽尔在1981年为黛安娜王妃的婚礼设计的婚纱吗？大家仍然记得他们，每个人都记得这件衣服，即使这两个人后来分开了，但这件婚纱还是成就了他们的职业生涯。”