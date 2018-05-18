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在哈里王子与梅根·马克尔的婚礼前夕，马克尔家发现自己成为全球媒体的焦点。梅根的父亲已经确认不会出席婚礼。英国王室一直以來密不透风的讯息控制，在媒体的热切追访之下被打破。

哈里王子居住的肯辛顿宫（Kensington Palace）在过去的数月，一直有序地发布大婚的日程与安排，为何在婚礼前数日却突然失去对舆论的主导权？

这次王室婚礼将与过往不同：不邀请各国政要，不选择传统婚礼蛋糕，邀请民众前来祝贺，婚宴餐点选用生产方式更环保的应季食材。

过去数月，王室发过大大小小的公布，电视，电台，报纸与网站均巨细无遗地跟进报道，以满足对婚礼极感兴趣的读者与观众。

近日，却出现这样的局面：

流言与揣测

对于一些与王室官方说法不符的报道，肯辛顿宫的一贯应对策略是缄口不言，等这些报道的热度自行减退。

王室的新闻消息来源极为稀有，一般广播媒体亦不倾向仅报道流言与揣测，因此王室的策略过往行之有效。

但当娱乐消息网站TMZ，接通了随时可以联系到新娘父亲托马斯·马克尔的热线，肯辛顿宫的资讯垄断被打破了。

TMZ形同一个与王室争锋相对的新闻办公室，引用可靠的资讯来源，不断发布关于他健康、心理状况的新闻，令肯辛顿宫无计可施。

对于这些与王室公布婚礼计划完全不同的消息，肯辛顿宫有何回应？没有回应。

那谁会挽着新娘的手步入教堂呢？没有回应。

究竟现在发生了什么？没有回应。

图片版权 Getty Images Image caption 来自墨西哥的新闻讯息，英国王室难以控制。

在上述一系列事件发生后，总爱事后孔明的看客们质疑不断。

为什么肯辛顿宫会允许马克尔父亲陷入狗仔队的诡计？为什么肯辛顿宫没派人提醒他？

但派一个人到墨西哥提华纳市郊的一个城镇六个月，来专责挡记者，现实吗？

还是说，目标人物不接受这样的安排？

淹没不和谐的声音

肯辛顿宫的新闻团队规模不大，通常按传统行事，有时亦如大部份新闻办公室一样，效率不佳。

“过去是怎么做的，我们现在就怎么做：已公布过的消息就回应，未公布的消息就不作回应。”

如此一来，肯辛顿宫的新闻团队并不会竭尽全力去思考媒体策略，也没有针对马克尔家可能出现的突发情况制订应急方案。

在此之前，其他王室新娘的家人们虽然也是平民出身，但通常对上述规则了解一二，明白与王室说法保持一致会对婚礼有益。

他们也清楚，一旦越界，将要独自面对媒体的追访。

图片版权 Getty Images Image caption 王室的粉丝们已经在温莎堡外占据有利观礼位置。

但梅根的非直系亲属们，大部份均很久没有见过新娘子，也没有太多代价需要顾虑。梅根的绝大对数亲属将会在电视台直播室，而不是在婚礼现场观礼。

他们成群结队地来到英国，带着很多故事准备披露，也对相关的金钱回报甚感兴趣。

此前，媒体要靠肯辛顿宫披露关于婚礼的任何细节：婚礼蛋糕的食谱，花朵的摆设，摄影师的人选——如今却不再需要了。

在不久的将来——也许很快，因为目前的“没有回应”策略已经很难坚持下去——肯辛顿宫将会有新的对策出台。

肯辛顿宫将会公布关于婚礼当日的更多细节。肯辛顿宫方面期望，计划已久的婚礼程序一旦正式公布，将可掩盖过去数日以来的讯息混乱。

但至少在当前，婚礼的正式消息仍处真空状态，而肯辛顿宫原本安排妥当的计划，已完全被它所不能掌控的肥皂剧式流言所破坏。