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哈里王子和梅根的王室婚礼即将到来，据称梅根·马克尔将会打破传统，成为第一位在婚宴上致词的王室新娘。

在21世纪，女性在自己的婚礼上致词不应该是件令人惊讶的事。记者莎拉‧艾本纳（Sarah Ebner）在推特上指出，她在上个世纪的1996年就这么做了。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @sarahjebner Cannot believe that giving a speech at your own wedding is a "thing". This is 2018! I did a speech in 1996 (yes we're still married, thanks) — Sarah Ebner (@sarahjebner) 2018年1月29日

但一些传统还是难以打破。根据英国民意调查机构YouGov在2016年的统计，只有16%的受访者认为新娘应该在自己的婚礼上致词。

唐娜‧布朗（Donna Brown）是一名英国的婚礼企划师。她在2017年规划过70场婚礼，当中只有10多场有新娘致词。

她回忆其中一场婚礼，一名伴娘非常想要致词，但新娘不确定让她发言是不是一件对的事。

“你可以将礼仪谨记在心，”唐娜建议，“但总归来说，这是你的婚礼。”

“这不是个Pinterest（一种欧美流行的社交媒体）婚礼。所以停止争取你觉得一定得有的东西吧。”

莎拉‧海伍德（Sarah Haywood）是知名婚礼顾问，也是《婚礼圣经》的作者。她说她策划过的婚礼中，大约半数会有新娘致词。

莎拉‧海伍德（Sarah Haywood）是什么来头？

一开始她是电视台的制作人，在20年前开始筹办派对而逐渐打响名号

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她也是威廉王子和凯特王妃的婚礼设计师

2006年她所写的《婚礼圣经》出版，成为畅销书

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《新娘》（Brides）杂志编辑杰德·比尔（Jade Beer）认为“不要只让男人在她们的婚礼上发言”的想法在年轻女性间流行起来。

正是因为没有新娘在婚宴上致词的传统，反而让现在致词的新娘有更多自由发挥的空间，婚宴管理者安娜贝尔·坎德勒（Annabel Candler）说。

她认为伴郎和新郎的父亲能在谷歌（Google）搜寻到婚宴致词的必要元素，但新娘可没办法找到参考资料。

根据安娜贝尔的说法，这是一项优势：“她们之所以站出来，是因为她们想说一些从没有人说过的话。”

所以因着这个自由度，梅根的致词会是什么样子？当中有什么风险？讲笑话恰当吗？

图片版权 Annabel Candler Image caption 婚宴管理者安娜贝尔·坎德勒

“不要抢了婚宴的焦点，”婚礼致词专家卡洛尔·斯皮尔斯（Carole Spiers）建议。

她说梅根是演员出身，她很容易就成为婚宴上的明星，但她警告如果做得“太好莱坞”并不适合皇家婚礼。

毕竟大部分新娘不需要去想该如何取悦皇室和贵族来宾。

紧张怎么办？

该如何处理压力将会是一个关注点，但婚宴致词应该比一般面对公众的演讲要简单，因为“你会肾上腺素爆发，”婚礼博主艾莉森·廷林（Alison Tinlin）说。

莎拉‧海伍德对此表示同意，并建议新娘可以看着来宾来减低自己的焦虑感。

“你在一个充满关心你的人的地方，看着这些人，你不会感到害怕。”

除了有友善的听众之外，唐娜‧布朗指出，当天盛装打扮的新娘会“让她有额外的自信”。

练习是一切的关键，卡洛尔·斯皮尔斯说。她说新娘应该熟知前两分钟她该说什么：“知道你的开场白是什么将会让你开口说话更有自信。”

梅根该在致词中加入幽默元素吗？

身为《新娘》杂志的编辑，杰德·比尔清楚地记得她印象最深刻的新娘婚礼致词。

她说：“我曾经看过一个新娘将在场每一个宾客比喻为不同口味的巧克力，这实在令人难以忍受。”

“除非有把握控制场面，否则别试图让宾客捧腹大笑，”她说。

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卡洛尔·斯皮尔斯说，小小的幽默是有用的，但笑话会有危险。“你可能说得很烂，或是错过时机。”

“除非你是个喜剧演员，否则你大可不必扛这个压力。”

而且千万不要讲粗鲁的笑话。

“让他们意犹未尽”

简洁有力是演讲的通用诀窍。

莎拉‧海伍德表示，5到10分钟之内是最理想的：“最好的演讲是，你说完之后听众意犹未尽。”实用指南：新娘在婚宴上怎样发言？

就算只是一场5分钟的演讲，也不要只是背诵一长串的“感谢名单。”杰德·比尔说。

“这很无聊，大家会失去兴趣。”

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咨询公司的尼克‧葛登（Nick Gold）补充说明“大部分的来宾只是想啜饮香槟，向快乐的新人致敬。”

“任何超过20分钟的演说都会让宾客在终于可以敬酒时感到松一口气。”