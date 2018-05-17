经济进入“绝经期”？英格兰银行高管错在哪

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰银行副行长本·布洛德本特（左）为他的性别歧视和年龄歧视讲话公开道歉。

形容经济不景气的词很多，人们耳熟能详的有经济疲软、衰退、萎靡不振、等等，但是英格兰银行副行长本·布洛德本特（Ben Broadbent）用了比较罕见的一个比喻——经济进入"绝经期"（ menopausal ），惹来非议。

事情始于布洛德本特跟英国《每日电讯报》记者的采访，他谈到英国经济在2008年世界金融危机之后一直停滞不前，最新的2018年第一季度数字显示，经济“过了它们的高峰期，不再有活力”。

他还解释，如今的经济不景很像19世纪末期英国经济“更年期”（climacteric），说经济就好比到了“绝经期”（menopausal）。

此言一出，刊登在报纸头版，让很多人大为诧异。

涉嫌歧视

有人，尤其是女性们认为，此言差矣：首先，女性除了生育能力，还有其他很多能力，生儿育女并非女性的唯一功能！其二，女性即便到了绝经期，不再有生育能力，也仍然有其他方面的创造力。

惹来如此公愤，布洛德本特马上公开道歉，称自己“用词不当，有所冒犯”。他还说，生育力影响“我们每个人，所有年龄和性别的人”。

他之后在英格兰银行内部又发了一封信表示“诚心诚意地致歉”，说自己不该用了这个词，因为它“有年龄歧视性别歧视的言外之意”。

要说布洛德本特本人存心歧视女性，恐怕有失公允。他还说，更年期女性有，男性也有，到了这个阶段无论男女都丧失了生育能力。

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰银行货币委员会九名成员中只有一位女性委员。

不过，正如英国布里斯托大学经济学女教授莎拉·史密斯（Sarah Smith）所说，他再怎么解释已经不管用了。

他在采访中的确用了“绝经期”这个词。而这个只适用于女性。

不够敏感

有人认为，英国舆论本次对他的用词有些过于敏感、过份解读了，他只是不小心说错话而已。

不过，布洛德本特任职的英格兰央行在女性权益问题上惹人批评由来已久。

譬如说，英格兰货币政策委员会，这个由九名成员组成的委员会中，只有一名女性。

这样的男女比例失调，在英国这个既有女王、又有女首相的国家，在女性要求平等权利呼声日益高涨的时代，早就受到批评。

另外，英格兰银行在发行钞票时，较少使用著名女性的头像也曾惹来非议。

2013年，英格兰银行宣布5英镑纸币上的头像换人：将女社会改革家伊莉萨白·弗莱 (Elizabeth Fry)换成著名首相温斯顿·邱吉尔，却没有在其他面值纸币上改换其他女性头像的计划。

后来在社会舆论和活动人士的压力下，英格兰银行才宣布在新版的10英镑纸币上印上女性小说家简·奥斯丁的头像。

经济更年期

Image caption 女性即便到了绝经期，不再有生育能力，也仍然有其他方面的创造力。

用“更年期”、甚至“绝经期”来形容经济真的合适吗？

英国经济学家的确曾经借用过这个生物学上的术语来形容19世纪末期的英国经济状况。

1890年代的英国，是维多利亚女王统治的晚年。作为全世界工业强国的英国，对美国、澳大利亚、阿根廷这些新大陆经济前景的信心空前高涨，国际投资一路飙升。

但是当年的投资可谓相当盲目，对土地、铁路和城市建设投入巨资，并非一朝一夕能有收益。

结果，从阿根廷开始的债务危机引发了全世界范围的金融危机，英国经济在相当长一段时间内处于萎缩状态：工资停滞、生活水平下跌，工潮迭起。

1952年，英国著名经济学家亨利·布朗（Henry Phelps Brown）曾经写过一篇论文论述当年的情况。

但是，布朗用的词是climacteric。它的意思除了有“更年期”，还有“关键、转折阶段”，与女性“绝经期”的特定含义相去甚远。

正是因此，英国《卫报》发表社评呼吁身为英格兰银行副行长的布洛德本特“还是专注于诊断经济好坏吧，不要把女性的身体扯进来。”

毕竟，更年期指的是一个不可逆转的生命阶段，而英国经济虽然处在脱欧的混乱局面，但并非不可挽回、无可救药。

英国维珍集团属下的信贷机构女总裁珍妮-安妮·盖迪亚（Jayne-Anne Gadhia）说：你觉得绝经期是件坏事，不过我更喜欢这个阶段的自己。