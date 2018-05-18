BBC事实查核：皇家婚礼要花多少钱？

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每个办过婚礼的人都知道，从结婚蛋糕和花的选择到甚至是宾客坐的椅子，一场婚礼办下来的花费可以是令人咋舌的昂贵。

更别说是皇家婚礼了，每个宾客都有来头，从安检到杂项，婚礼的帐单高达上百万。

即将在5月19日举行的哈里王子和梅根的婚礼会花多少钱呢？又有多少是纳税人要买单的？

安检花费

这次皇家婚礼将在温莎城堡举行，预计将有超过10万群众涌进温莎小镇。有600名宾客收到婚礼请柬，并有200人受邀参加晚宴。 除此之外，还有1200位公众受邀至温莎城堡的园区内。

如此庞大的人群需要繁复且庞大的组织规画才能管理好。所以安检花费将会是最贵的单项支出。

图片版权 Getty Images Image caption 两名警察在白金汉宫前维护治安。

BBC事实查核联系英国内政部，但内政部不予评论，表示泄漏警务成本将会影响“国家安全”。

同样的，当BBC致电泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）时，他们回应是：“虽然我知道你们想要数据，但我们恐怕无法给你任何资料。”

但我们仍能从媒体协会根据英国《信息自由法》要求政府公布的资料中得知，威廉王子和凯特王妃的婚礼，伦敦大都会警察局（The Metropolitan Police）花费了纳税人635万英镑（约5462万人民币）。

但这个数字无法直接对应哈里和梅根的婚礼，因为婚礼场地和宾客数量都不同。

其他花费

哈里王子居住的肯辛顿宫尚未公布任何有关婚礼的费用细节。

威廉王子和凯特王妃的婚礼花费从未公布，所以目前这样的结果也不意外。

这让公众自己估价，因此王室必须小心处理。

一家英国的婚礼企划网站Bridebook.co.uk指出皇家婚礼的花费可能达到3200万英镑（2.75亿人民币）。网站估价结婚蛋糕5万英镑（43万人民币），花束11万英镑（95万人民币），餐费28.6万英镑（246万人民币），还有一些杂项开支。

事实查核栏目联系婚礼企划公司老板哈米什·谢泼德（Hamish Shephard），调查该公司是用什么方式计算出这个数字。

他说3200万英镑是基于王室以市场价付费。

但在缺乏官方资料的情况下，这仍然只能是个猜测。

例如我们无法得知供应商是否会以优惠价对王室提供服务。

图片版权 Getty Images Image caption 婚礼场地圣乔治教堂外观。

谁来买单？

婚礼的安检花费将由纳税人买单。

原本泰晤士河谷警察局应该自行吸收这些花费。但警方能够向内政部申请特别补助来支付部分开销。特别补助是警方在需要额外警力时可以申请的项目。

至于其他剩下的开支，王室已经表示会由王室私人拨款。

每年王室会得到一大笔由英国财政部发出的“女王拨款”，这笔钱的多寡是由代表女王的王室地产（the Crown Estate）的收益算出，女王地产拥有伦敦西区大部份土地。今年女王地产值8200万英镑（约7亿人民币）。

一些王室成员有来自其他渠道的收入。例如查尔斯王子有一个涵盖土地、不动产和金融投资的康沃尔公爵地产项目。

但目前尚不清楚王室会从哪一部分拿出钱来支付这场婚礼。

共和（Republic）是英国一家主张选举产生国家元首的机构，他们主张英国王室的花费远高于8200万英镑，共和已经提交请愿书，反对将纳税人的钱花在皇家婚礼上。

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