王室大婚2018：百万人将收看哈里王子和梅根大婚

图片版权 Reuters Image caption 两位皇家婚礼的粉丝在街上露营，以占据最佳观看位置

全球各地数百万人都准备好收看哈里王子和梅根·马克尔即将在温莎举办的婚礼。其中数百人甚至在温莎街头睡了一晚，以确保自己占据最佳观赏位置。

英国夏令时中午12时，哈里和梅根将在温莎城堡的圣乔治教堂举行婚礼仪式，然后在约下午１点乘坐马车在温莎巡游。

梅根在婚礼誓词中，将不会承诺“服从”她的丈夫。梅根的父亲托马斯出于健康原因无法出席婚礼，因此查尔斯王子将陪梅根走红毯。

英国王室发表声明说：“威尔斯亲王殿下很高兴，能以这样的形式欢迎马克尔小姐加入王室大家庭。”

在婚礼仪式的前夜，哈里王子向聚集在温莎的人群表示，他感到“放松”，梅根则说她感觉“很棒”。

图片版权 Reuters Image caption 人行道上已经满是兴奋的粉丝，一度很难通行

分析——BBC王室事务记者戴蒙德

每个王室婚礼都不一样。但是，在某种程度上，每次王室婚礼都是一个重新认识王室家庭的机会。

规模如此之大的婚礼相当罕见，于是这对新人成为全球喜爱的魅力人物。

因此，婚礼是一个绝好的契机，它可以对外宣告：“这是王室家庭现在的样子。”

不过，这也是一个与众不同的王室婚礼。因为婚礼当天的各种安排与此前大不相同。

比如，小到蛋糕（没有采用传统的又大又重的水果蛋糕，这种蛋糕往往覆盖着厚得可以防弹的糖衣）；大到比如福音合唱团在婚礼仪式中表演；再到更加举世瞩目的决定，比如邀请1,200名普通市民到温莎城堡观礼。

1997年，哈里王子的母亲、威尔士王妃戴安娜去世后，她被时任首相托尼·布莱尔称为“人民的王妃”。

这场婚礼可能不是“人民的婚礼”，但与任何一个王室婚礼相比，这场婚礼都前所未有地更接近“人民的婚礼”。

早在一周以前，众多身披英国国旗、怀着美好祝愿的王室粉丝，以及世界各地的媒体已经聚集在温莎。

婚礼这天，预计将有多达10万人走上街头，希望能一睹这对幸福的新人。

来自美国的尼基·普鲁纳和马特·普鲁纳，特地延长他们在英国的假期，以便能到温莎围观。

62岁的尼基·普鲁纳说：“凯特和威廉婚礼前，我就在街上整晚露营，我说过永远不会这么做，不过我又来了。”

63岁的马特·普鲁纳补充道：“感觉就像一个节日，不同的这天还有意义，它给世界带来希望。”

图片版权 Reuters Image caption 婚礼前一天哈里王子在温莎城堡外问候人群

在圣乔治教堂里，有六百位嘉宾将观看由坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比主持的婚礼仪式，世界各地数百万人将通过直播观看这场仪式。

此外，约有1200名市民被邀请进入温莎城堡参与婚礼，这些人中不少人因慈善工作而受到认可。

哈里王子和他的哥哥兼伴郎威廉王子，预计将于11点40分抵达教堂西门。

女王将于11时52分抵达，她是王室家庭中最后一名抵达的成员，早于梅根与她的母亲多里娅·拉格兰。

图片版权 Reuters Image caption 梅根与她的母亲多里娅·拉格兰

梅根有10位伴娘和花童，花童都在八岁以下，包括乔治王子和夏洛特公主。

查尔斯王子将迎接新娘，并与她一起走过教堂的过道。

在仪式上，这对新人将交换誓言，说：“无论安乐困苦，富厚贫穷，疾病康健，我必爱护你，敬重你，终身不移”。

美国圣公会首位黑人主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）将在婚礼上致词，温莎教长大卫·康纳（David Conner）将担任司仪。

图片版权 Getty Images Image caption Princess Charlotte will be a bridesmaid, having done the same role for aunt Pippa Middleton

女男爵简·费洛斯是哈里王子已故母亲戴安娜王妃的姐姐，她将发表致辞。

当新娘和新郎在登记册上签名时，赢得2016年BBC青年音乐家奖的19岁大提琴手谢库·坎内-梅森（Sheku Kanneh-Mason）将演出三部作品，并与来自威尔士BBC国家管弦乐团、英国室内乐团和爱乐乐团的音乐家合作。

凯伦·吉布森（Karen Gibson）和王国合唱团将演唱本·E·金的经典灵魂乐歌曲《Stand By Me》。

当新婚夫妇离开礼拜堂时，福音合唱团也将演唱埃塔·詹姆斯（Etta James）令人振奋的《Amen / This Little Light of Mine》。

图片版权 PA Image caption Karen Gibson and the Kingdom Choir have been performing for more than 20 years

婚礼仪式之后，马车队伍将在温莎进行巡游，最后返回温莎城堡。随后，所有600位客人将前往圣乔治大厅举行的午餐招待会。

据报道，在这次招待会上，梅根将打破王室新娘的传统，发表演讲。