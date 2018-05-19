王室大婚2018：哈里梅根婚礼全流程公布

图片版权 Reuters Image caption 温莎圣乔治教堂

英国夏时令11点25分：王室成员抵达圣乔治教堂。王室就坐过程，全体起立。

11点40分：哈里王子和威廉王子抵达圣乔治教堂的西门。

11点45分：梅根和母亲多里娅·拉格兰抵达教堂。

11点52分：女王抵达教堂。

新娘进入教堂时，全体起立。

新娘出现时，将吹响号角。

吟诵赞美诗

全体保持站立。

温莎教长大卫·康纳（David Conner）问候教众后，全体就坐。

温莎教长大卫·康纳发表关于婚姻的致辞，全体起立。

唱赞歌《希望之主》

众人保持站立，坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔：

首先，我需要问，在场的任何人，有知道这两人不能合法结婚原因的，现在就说明。

大主教问新人，你们两人知道任何不能结婚的原因，必须现在就说明。

大主教问新郎：哈里，你愿意娶梅根为妻吗？你愿意爱她，安慰她，尊重和保护她，此生此世忠于她？

他回答：我愿意。

大主教问新娘：梅根，你愿意嫁给哈里吗？你愿意爱他，安慰他，尊重和保护他，此生此世忠于他？

她回答：我愿意。

大主教向众人宣布：

哈里和梅根的朋友和家人们，你们愿意从今往后支持和鼓励他们的婚姻吗？

所有人回答：我们愿意。

大主教邀请大家一起祈祷。

全体就坐。

读经

哈里王子已故母亲戴安娜王妃的姐姐、女男爵简·费洛斯将读经。

讲道

美国圣公会首位黑人主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）在婚礼讲道。

凯伦·吉布森（Karen Gibson）和王国合唱团演唱本·E·金的经典灵魂乐歌曲《Stand By Me》。

誓词

新娘和新郎面对面，牵起手，交换誓词。

新郎：我，哈里，娶你梅根为我的妻子，从今以后，无论顺境逆境、富贵贫穷、疾病健康，都遵从上帝的圣法，爱护你、珍惜你，直到终身。在上帝面前，我许下这个誓言。

新娘：我，梅根，以你哈里为我的丈夫，从今以后，无论顺境逆境、富贵贫穷、疾病健康，都遵从上帝的圣法，爱护你、珍惜你，直到终身。在上帝面前，我许下这个誓言。

松开手。

交换戒指

新郎将戒指戴在新娘的左手无名指上，说：

梅根，我给你这个戒指作为我们婚姻的象征。以我之身荣耀你，我将自己给予你，我所有的一切与你分享。奉圣父、圣子、圣灵之名。

新娘将戒指戴在新郎的左手无名指上，说：

哈里，我给你这个戒指作为我们婚姻的象征。以我之身荣耀你，我将自己给予你，我所有的一切与你分享。奉圣父、圣子、圣灵之名。

大主教宣布两人正式结为夫妻。

圣乔治教堂唱诗班吟唱颂歌。

大主教祝福两人的婚姻。

众人坐下或屈膝，进行祈祷。

吟唱赞美诗

温莎教长给予祝福

奏唱国歌

新婚夫妻巡游

新婚夫妻巡游期间，所有人保持站立，直到两人的家人离开教堂。