图辑：哈里和梅根喜结连理 公布正式结婚照

图片版权 THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX / ALEXI LUBOMIRSKI Image caption 英国哈里王子和梅根的婚礼，除了一对新人，还有10名花童非常抢眼，其中包括乔治王子和夏洛特公主。

哈里王子和梅根·马克尔在温莎城堡圣乔治教堂喜结连理; 两人被女王册封为萨塞克斯公爵和萨塞克斯公爵夫人。他们公布了3张正式的婚礼照片。

这些照片由Alexi Lubomirski拍摄，其中包括一张“全家福”照片。

肯辛顿宫表示，哈里王子和梅根对各位周六出席他们的婚礼深表感谢。

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Alexi Lubomirski也为这对夫妇拍摄过正式订婚照。他表示，能够记录萨塞克斯公爵和萨塞克斯公爵夫人“鼓舞人心的爱情之旅”而感到“令人难以置信的荣耀”。

“这是我职业生涯和人生中的美丽篇章，我感到非常高兴，一生难忘。”

哈里王子和梅根·马克尔周六下午在温莎城堡圣乔治教堂喜结连理。数以万计的民众观看了这一场面巨大的王室婚礼，世界各地有千百万观众通过BBC电视直播目睹了婚礼的欢庆场面。