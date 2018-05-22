如何解读英国王室大婚中的“黑人元素”？

Image caption 梅根婚礼上的黑人牧师、合唱团指挥和提琴手

萨塞克斯公爵夫人梅根有着美国黑白混血儿背景，她与萨塞克斯公爵哈里王子的王室婚礼有多少“黑人风格”，成为关注焦点之一。

社交网站上有许多用户讨论这场结合英国王室传统与黑人文化的婚礼。在美国，人们使用 #BlackRoyalWedding（黑人王室婚礼）的标签，并且对这场婚礼的多元性表示欢迎。在推特上最多人推的关键字是“福音合唱团”（gospel choir）、“谢库·坎内—梅森”（婚礼上演出的19岁大提琴手）和“Martin Luther King”（马丁·路德·金）。

图片版权 PA Image caption 伊德瑞斯·艾尔巴,奥普拉•温弗利都出席婚礼

梅根有一帮名人好友，出席婚礼的黑人名流包括在漫威电影中演出的伊德瑞斯·艾尔巴（Idris Elba），脱口秀主持人奥普拉·温弗利（Oprah Winfrey），网球名将小威廉姆斯（Serena Williams）。

美国圣公会首位非裔主席主教孔茂功（the Most Reverend Michael Curry）在婚礼上布道，他生动的肢体语言、有感染力的强有力话语赢得许多目光。他充满热情地讲述爱的力量，并引述黑人人权斗士马丁·路德·金的话。因为他的布道演讲，马丁·路德·金也成为当天推特热门。

在美国华盛顿的作家为贝瑞特·霍姆斯·皮特纳（Barrett Holmes Pitner）为BBC撰文指出，他身为一名非裔美国人，他很高兴看到奥普拉·温弗利在宾客名单之列，她一直是美国黑人社群里的王室。

皮特纳写到，梅根与哈里的婚礼上所体现出的多元性，是西方社会多年以来未曾见过的。“奥普拉和伊德瑞斯·艾尔巴的出席为这场婚礼定调，这场婚礼也融合了非裔美国人从未有过的新方式。”

你的器材不支持播放多媒体材料 王室婚礼上的黑人文化（英语视频）

哈里是让美国人更有连系感的英国王室成员，他在和梅根订婚之前就和奥巴马是朋友，也在洛杉矶有一帮友人。比起其他家族成员，他更亲民，他最后和美国混血名流结婚也就不足为奇了。

皮特纳分析，虽然孔茂功的讲道吸引众人目光，但他的宣讲方式也被一些白人批评。自从南北战争以来，在美国南方的教会长期实行种族隔离，至今依然没有多大改变。孔茂功的布道对英国王室来说是一项传统的大跃进，不管你是被她演讲的哪一部分所感动，演讲都将王室形象往更良好的方向推进。

图片版权 THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX / ALEXI LUBOMIRSKI Image caption 英国哈里王子和梅根的婚礼，除了一对新人，还有10名花童非常抢眼，其中包括乔治王子和夏洛特公主。

刚成为萨塞克斯公爵夫人的梅根无疑地令英国王室更加亲民且多元，她也向世人证明了多元和进步能让一个古老的组织变得更有力量。

跟据皮特纳的文章，英国正在迈向脱欧，美国特朗普当政，很明显看出一些人还仍视多元文化为一种威胁。王室婚礼向我们传达了爱可以跨越种族和国籍、可以革新传统、加强连结，并且融冶出一个新的社群让更多人感觉到被包容、被代表且被重视。

英国《卫报》引述黑人英国议会下议院工党议员大卫·拉米（David Lammy MP）对王室婚礼的评论，他说自己和孩子一起观看婚礼，他很享受这个过程。但拉米也强调，不要把单单一场婚礼看得太重要。“显而易见地说，一场婚礼并不能从根本上改变英国少数族裔的生活，很多少数族裔仍是不同形式歧视之下的受害者。”