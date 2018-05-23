英伦热议：婚典余热未了 王室到底姓什么？

图片版权 PA Image caption 乔治三世，乔治五世和乔治六世

上周末英国王室在温莎城堡的婚礼大典增加了对王室的关注热度，英国王室一直是全球最知名的家族之一，每年为英国吸引来大批游客。

在王室婚礼余热未消的时候，《独立报》刊文说，可能大部分人并不知道英国王室为什么不使用自己的姓，许多人也不知道王室的姓如何变成蒙巴顿·温莎（Mountbatten-Windsor）

1917年7月17日英王乔治五世下令把王室的姓改为"温莎"，之前王室的姓是萨克森-科堡-哥达（Saxe-Coburg and Gotha），显然这是个有德国渊源的姓氏。

报道解释说，这是因为王族一般是把王室家族王朝渊源作为姓氏。例如都铎（Tudor）, 斯图亚特（Stuart）和约克（York）

英王乔治五世改姓的原因是，英国在第一次世界大战中同德国断交并开战，因此要减少王室姓氏的德国色彩，增加英国色彩，有利于安抚国内仇恨德国的情绪。

图片版权 Twitter Image caption 许多参加王室婚礼的来宾在eBay上拍卖礼品袋

1947年英国女王同菲利普王子结婚时，王室的姓又有一次改动。当时菲利普王子入英国籍时用了菲利普·蒙巴顿的称呼，放弃了以前希腊王室的族名石勒苏益格-荷尔斯泰因-索恩德堡-格吕克斯堡。

到1960年，英女王伊丽莎白二世和菲利普王子（爱丁堡公爵）决定让家族姓氏有别于其他王室成员，开始用蒙巴顿-温莎的姓。

尽管如此，王室这种用分号隔开的姓氏仍然不常出现，因为王室成员一般用"王子殿下"，"公主殿下"这种称号的时候，不需要加上姓氏。

当然按照《独立报》报道解释，他们在必要的时候还是可以选择用蒙巴顿-温莎的姓氏，比如在王室成员入学登记，或参军登记的时候。

“赚钱机会”

英国王室一掷千金的豪华婚礼未必能有利润回报，但这并不妨碍受邀观礼者当中有人借机发了笔小财。《每日邮报》报道说，31岁的人力资源经理参加婚礼得到了王室发的礼品袋，3天后她在电子交易平台eBay上把礼品袋拍卖出21400英镑的价格。

在上周六的婚典中，1200名普通公众受邀在温莎堡内的圣乔治教堂外近距离围观婚礼和新人，31岁的克莱尔·奥立佛作为对当地社区有贡献者入选，得到了婚典观礼的金色入场券。

不过报纸读者评论说，这个女人很精明，把那么个廉价的礼品袋卖了那么多钱。但也有人说，拍卖出的高价，未必会有人真按价付款。

Image caption 利文斯通发表声明说离开工党令他"十分忧伤"，但是他仍然不承认他令工党蒙羞的说法，坚持说他并不"反犹"。

“反犹”风波

英国工党资深政治家肯·利文斯通（Ken Livingstone，人称'Red Ken'即红色市长）在长期深陷"反犹"争议后宣布退出工党。曾经担任伦敦市长的利文斯通说，对他的"反犹"指称以及他被工党停职已经吸引了过多关注，因此他主动辞职。

据《伦敦旗帜晚报》报道，利文斯通2016年被工党停职的原因是他曾经说1930年代的希特勒曾经支持过犹太复国主义（或锡安主义Zionism）。

虽然利文斯通发表声明说，离开工党令他"十分忧伤"，但是他仍然不承认他令工党蒙羞的说法，他并不"反犹"。

他在声明中说，"我还承认我引用历史的方式冒犯了犹太社区，令他们不快。对此我真的抱歉。"

他说"我痛恨'反犹'，我一生都在同他们斗争，而且将继续这样做。"

2016年利文斯通在BBC电台采访中说，阿道夫·希特勒"在他变得疯狂并且屠杀600万犹太人前，曾经支持过犹太复国主义"。

他在节目中为停职的工党议员议员娜兹·莎（Naz Shah）辩解，说她的言论不够成"反犹"。娜兹·莎曾经说应该把以色列迁往美国而引起轩然大波。

分析认为利文斯通说希特勒支持犹太复国主义是基于以下历史事实，即所谓的"转移"协议（Haavara Agreement ）。该协议是1933年德国纳粹政权与巴勒斯坦的犹太人组织签署的一个鼓励犹太人向巴勒斯坦移民的计划。