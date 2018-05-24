英伦热议：俄谍毒杀案女儿“现身” 马航坠机元凶锁定

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英国媒体报道5月23日俄罗斯前间谍的女儿尤利亚·斯克里帕尔所发表的首次视频声明。今年3月4日尤利亚和她父亲谢尔盖·斯克里帕尔在英国索尔兹伯里因神经毒剂中毒。

尤利亚·斯克里帕尔在中毒恢复后说"自己活着很幸运"。这是尤利亚·斯克里帕尔在中毒事件后首次通过视频发表公开声明。尤利亚对记者说她的生活被彻底打乱，她的恢复缓慢而痛苦。

尤利亚对路透社说，她继续接受康复治疗，"经过20天昏迷后，我醒来才知道我们如何中毒。我仍然感到很难接受我们两人受到这样的攻击的事实。"

尽管如此，尤利亚并没有指责克里姆林宫，而且她表示希望将来能够返回俄罗斯。

前不久，她的父亲斯克里帕尔刚出院。尤利亚在英格兰索尔兹伯里地区医院经过6个星期的抢救和治疗后出院，当时医生说治疗对她特别有效。

尤利亚·斯克里帕尔还对俄罗斯大使馆愿意提供帮助表示感谢，但是她说她的父亲"还没有准备好接受这种帮助"。

视频显示尤利亚·斯克里帕尔的脖子上有两英寸长的刀痕，据认为那是抢救人员动手术切开她气管，帮助她呼吸留下的伤疤。

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俄罗斯质疑

俄罗斯外交部的女发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，俄罗斯一直在试图同斯克里帕尔女士取得联系，希望"直接从相关人那里获取信息"。

"我们希望尤利亚·斯克里帕尔知道俄罗斯外交部和在伦敦的使馆每天都在试图同她取得联系，主要是希望弄清她是否受到强迫，确保没有人冒名顶替她。"

斯克里帕尔父女俩此前被英国当局转移到一处保密地点，但是目前还不清楚他们是否在一起。

不过俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫说，尤利亚·斯克里帕尔的视频声明未必全部是真的。他在接受俄罗斯电视采访时说，直到现在为止，英国方面一直没有遵守日内瓦公约，俄罗斯也没有得到接触尤利亚的领事权利。

他还说，没有人见过她，我们看不到别人同她的合影，没有任何现场采访，"我们不能完全肯定她的情况如何，她是否面对压力，她在哪里，她是否做了声明，如果做了声明，是否是出于自愿"。

图片版权 Getty Images Image caption 在5月24日的记者会上，调查人员展示了射向马航17客机的"山毛榉"防空导弹残骸。

在谢尔盖·斯克里帕尔出院后，俄罗斯总统普京还嘲讽说，如果他受到军用级别的毒剂攻击，他早就“当场死亡了”。不过普京上周在同德国总理默克尔召开记者会的时候表示，愿斯克里帕尔“身体健康”。

马航客机被俄军击落？

国际调查小组说，他们发现了2014年在乌克兰东部坠毁的马航17系由俄罗斯导弹系统发射的导弹击落的确凿证据。

2014年7月17日马来西亚航空的客机波音777在坠落时正从阿姆斯特丹飞往吉隆坡，飞机在乌克兰东部的冲突地区被击落，飞机上所有298人遇难。

2016年调查人员宣布，他们掌握的证据表明，飞机坠毁同"山毛榉"防空导弹有关，飞机坠落后，一度进入乌克兰东部的"山毛榉"防空导弹装备又被撤回俄罗斯境内。

周四在荷兰海牙的新闻发布会上，调查人员展示了图片和视频证据。他们说证据证明了他们关于马航客机被"山毛榉"防空导弹击落的说法。

调查人员说，这些证据能够经得住法庭检验。证据表明击落飞机的"山毛榉"防空导弹系统来自部署在俄罗斯西部库尔斯克的第53防空导弹旅。这是调查人员首次对外界证实俄罗斯军方同马航客机坠毁有关。

俄罗斯官员一直否认俄罗斯同马航17客机坠毁有关。不过许多俄罗斯媒体报道提到一些关于乌克兰方面击落马航客机的说法。

俄罗斯多次否认他们在乌克兰东部有任何军事行动。2014年在一些关键时刻，乌克兰亲俄罗斯的反叛引进了俄罗斯军人和装备。