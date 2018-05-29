女子千米坠地死里逃生曝出一起谋杀奇案

Image caption 维多利亚与艾米尔

英国女子维多利亚·希利尔斯（Victoria Cilliers）3年前在高空跳伞时发生严重事故，降落伞和备用伞同时失灵，导致维多利亚从4000英尺（1200米）高空急速坠落，像一个失控的玩具娃娃一样，地面人员看得目瞪口呆，惊慌失措。

人们猜想，维多利亚必死无疑，几乎没有生还的机会。

地面人员已经准备好尸体袋，想去收尸。然而，谁也没有想到，维多利亚竟然奇迹般幸免于难。

专家形容维多利亚能够活下来真是一个"奇迹"。

但她伤势严重，脊椎断裂、骨盆破碎、肋骨骨折，此外还有一些内伤。

她之所以能够幸存，主要是因为坠落的地点是一块刚被犁过的松软土地，加上她身材娇小，体重较轻让她大难不死。

图片版权 PA Image caption 办案人员视察维多利亚坠落现场

维多利亚是一位经验丰富的跳伞爱好者，在事故发生前，她曾成功跳伞2500次。

这次事故非常奇怪，本来主伞失灵就不是很常见，而备用伞也同时出现问题几乎是前所未闻的。

实际上，据专家讲同类跳伞设备中在世界任何地方都没有出现过这样的事故。

英国跳伞协会（The British Parachute Association）在检查降落伞的滑槽时认为，降落伞被人有意破坏。

显然，有人企图暗害维多利亚。

企图谋杀

于是，这一事故被移交给警方，从一个普通的跳伞事故案成为了可能的谋杀案。

图片版权 PA Image caption 艾米尔·希利尔斯是情场高手

嫌疑人则锁定维多利亚的丈夫英军中士艾米尔·希利尔斯（Emile Cilliers）。

艾米尔没有想到的是，正是由于这次跳伞事故才抖出了一场经过精心策划，冷血无情的谋杀阴谋。它也让艾米尔的人生暴露到聚焦灯下。

陪审团在审理这个案件时裁定，艾米尔企图谋杀妻子有罪。但判刑将要在6月中旬才能公布。

其实，这并不是艾米尔第一次企图谋杀妻子维多利亚。

在跳伞事故发生前不久，艾米尔曾企图用家中的煤气毒死维多利亚，尽管当时家中还有两人幼小的孩子。他本人则找借口没有在家。

幸亏维多利亚早晨闻到煤气味道，才避免一场灾难。但正因为煤气毒杀没有奏效，艾米尔才想出利用妻子喜欢高空跳伞这一爱好再下毒手。

图片版权 WILTSHIRE POLICE

当然，如果不是调查人员发现降落伞遭到有人故意破坏，这一切可能也许永远不会被发现。维多利亚也可能会死于另外一场"意外事故中"。

他们已经有两个孩子。但是，艾米尔为什么要一再对妻子下毒手呢？

情场高手

原来，艾米尔是一名挥霍成性的情场高手。他在与维多利亚保持婚姻关系的同时，还与前妻凯莉（Carly Cilliers）秘密幽会，保持性关系。

与此同时，艾米尔还答应跟他的新女友，一名叫斯蒂芬妮(Stefanie Goller)的奥地利女子结婚。

但同时与3个女人"睡觉"似乎还嫌不够。艾米尔还找过去的旧情人满足自己的情欲，同时利用手机APP找妓女寻欢。

图片版权 FACEBOOK/TWITTER Image caption 新女友斯蒂芬妮（左）与前妻凯莉 （右）

他欠下了一大笔钱（24000英镑），其中既有贷款，也有从朋友和同事那里所借的钱。仅从妻子维多利亚手中，他就拿走了将近20000英镑。

贷款公司以及同事为了催他还款不得不登门警告，他的同事甚至当面质问他。但他对此都无动于衷。

艾米尔以为，如果让妻子维多利亚在"事故中意外死去"，自己就可以拿到一大笔保险费，债务问题就可以轻松解决，自己也可以跟女友开始新生活。

但其实，他有所不知。由于他种种财务问题，就连陷入爱河的妻子也觉得他在金钱方面不靠普。

她修改了自己的遗嘱，把资产全部改为交给自己的2个孩子继承。

谋杀未遂，但艾米尔并没有显示任何恐惧和恐慌。相反，他坐在维多利亚病榻前，继续给他的情人斯蒂芬妮发手机短信。

而对维多利亚，他丝毫没有给与任何帮助和同情，却拿出保险公司重伤保险表格让医生签字。

图片版权 FACEBOOK Image caption 维多利亚

维多利亚说，"他在那里数我有几处骨折，有一处骨折就可以拿到1000英镑。他在那里数了几遍。"

艾米尔情史复杂，他一共有6个孩子。最初的女友Nicolene Shepherd来自南非。两人有2个孩子。

他原来也是南非人。2000年来到英国，后来与凯莉结婚。

图片版权 facebook Image caption 艾米尔和他父母

不择手段

据悉，艾米尔是一个私欲恶性膨胀的人。如果他想要什么，则不择手段。

如果他缺钱，他就会从妻子、同事以及贷款公司借钱。如果他想满足性欲，就会寻找妓女、婚外情、一夜情等等。

图片版权 NICOLENE SHEPHERD Image caption 南非女友NICOLENE SHEPHERD称自己很幸运离开了艾米尔

他曾经偷偷从妻子维多利亚银行账户3次转移资金到自己帐户。每次2000英镑，当被发现时他谎称妻子的银行账户肯定是被人盗用了。

银行开始介入调查，却发现"黑客"所使用的电脑IP地址其实就是家里的电脑。

但由于害怕失去丈夫，维多利亚并没有深究。当艾米尔掏出用维多利亚的存款买的新iPhone手机建议两人一起去跳伞时，她感到非常开心。

图片版权 FACEBOOK Image caption 艾米尔服役的军营

但维多利亚没有想到，这正是艾米尔实施谋杀阴谋的一部分。

2015年复活节的周六，两人来到了英国Netheravon airfield跳伞基地。艾米尔为维多利亚借来了跳伞设备。但由于天气不好当天不能跳，只好等到第二天。

这时，艾米尔并没有按照常规，把跳伞设备归还到租借商店，而是把它们锁到柜子里。艾米尔说，这样可以省时间。尽管维多利亚对此做法感到不妥，但为了不破坏气氛只好默许。

图片版权 STEVE PARSONS Image caption 艾米尔把跳伞设备锁在柜子里

即使后来，天气没有好转维多利亚不想再跳，给艾米尔发手机短信称想回家时，艾米尔还一再鼓励她再等等，天气会好转的。

他告诉她不用担心孩子，让她重拾结婚生孩子前她最喜欢的运动。这让维多利亚感到受宠若惊。

图片版权 STEVE PARSONS Image caption 艾米尔把租来的跳伞设备拿到男厕所做了手脚

但维多利亚根本没有料到，艾米尔把租来的跳伞设备拿到男厕所做了手脚。他破坏了主伞，并卸掉了备用伞上的一些部件。这就是为什么当天无法试跳，他不想把伞还到租借商店的原因。

维多利亚是最后一位跳出机舱的人，在3秒钟自由落体之后，她拉动主伞，但立刻就觉得不对劲，主伞的线绳扭曲在一起。

图片版权 WILTSHIRE POLICE Image caption 维多利亚的降落伞

经验丰富的她立刻切断了主伞，启动备用伞。但备用伞同时失灵。那之后，她就什么都不记得了。随后就发生了前面可怕的一幕。

"病态骗子"

警方的调查从手机和电脑入手。很快就发现了艾米尔与新女友之间的短信以及债务等一系列线索。

检控方形容艾米尔"非常变态，完全没有同理心，充满了谎言"。

图片版权 ANDREW MATTHEWS Image caption 38岁的艾米尔出庭

即使在接受审讯期间，38岁的艾米尔也总是穿得非常体面，一幅风度翩翩的样子。

起诉方辩护律师指出，艾米尔的举止是"学来的"，而不是发自内心的。

艾米尔在作证时声调平稳，完全不流露感情。

精神变态者（psychopath）

关注此案的精神病学讲师威尔森（Phyllida Wilson）说，艾米尔具有精神变态者的"所有症状"。

她说，"他喜欢冒险运动，对自己的不忠毫无悔恨，挥霍无度，风流成性以及没有任何同理心等都是精神变态者的行为举止。"

图片版权 facebook Image caption 艾米尔酷爱竞速滑雪。

图片版权 facebook Image caption 艾米尔喜欢攀岩等冒险运动

艾米尔对所有指控矢口否认。即使诉方律师谈到两次谋杀企图时指出，不可能有陌生人"随机"破门而入，拧开煤气阀，也不可能有陌生人破坏跳伞设备？

对此，艾米尔认为不是没有可能。然而，陪审团成员却认为完全不可能。

艾米尔的命运如何，6月中旬即将揭晓。