英伦热议：索罗斯要说服英国公众留在欧盟

图片版权 AFP Image caption 索罗斯被誉为"打垮英格兰银行的人"，他在"黑色星期三"（1992年9月16日）大量做空英镑，获利10多亿美元。

倡导开放社会的美国亿万富翁乔治·索罗斯主张再次举行公投决定英国是否脱欧，一石激起千层浪，在英国媒体引发左右争论。索罗斯认为，英国脱欧旷日持久，因此有机会说服英国公众，让他们相信留在欧盟符合他们的利益。

《独立报》报道说，索罗斯向反对英国脱欧的游说组织"对英国最有利"（Best for Britain）捐献了50万英镑 。"对英国最有利"去年由著名反脱欧人士吉娜·米勒女士成立。该组织将在6月8日公布宣言，呼吁英国进行第二次公投。索罗斯说，他支持"对英国最有利"的宗旨。

"对英国最有利"的游说目标是促成议会投票，通过包括不离开欧盟在内的选项。索罗斯认为这样对英国有利，而且能取消脱欧，不至于让欧盟预算出现难以填补的黑洞。

87岁高龄的金融家索罗斯在巴黎表示："脱欧是个伤害很大的过程，对双方都有害"，"离异过程漫长，可能需要5年以上时间。5年对政治而言十分漫长，特别是在目前的变革剧烈的时代。"

索罗斯说，虽然最终要由英国人自己决定他们想要什么，但是早做决定比晚做决定好，这也是"对英国最有利"组织的目标。

英籍圭亚那商人吉娜·米勒女士因在2016年对英国政府发起诉讼而名声大噪。他们发起的诉讼挑战英国政府在未经议会批准的情况下实施脱欧的权力。

图片版权 PA Image caption 这位出生在英属圭亚那的印度裔女商人在2017年被英国出版物Powerlist评为年度最有影响的黑人。

2017年吉娜·米勒女士组织募捐运动支持那些反对"硬性脱欧"的候选人在当年的大选中胜出，影响英国政治。同年她发起了"对英国最有利"运动，即用技术投票策略确保议员投票能够决定脱欧与否，并且鼓励更多年轻选民参加投票。

这位出生在英属圭亚那的印度裔女商人在2017年被英国出版物Powerlist评为年度最有影响的黑人。不过，吉娜·米勒女士通过司法诉讼阻挠"脱欧"让她成了主张脱欧者眼中的"千夫指"。

吉娜·米勒受到如此多脱欧支持者憎恶，她一直受到谴责和人身攻击。《卫报》欧洲事务记者亨雷说，索罗斯以其自由主义立场站到民族主义的对立面，试图阻止英国脱欧，使其也再次成为许多人憎恶的目标。

索罗斯与欧洲移民

《卫报》的文章说，索罗斯这位匈牙利出生的美国对冲基金大亨的名字在1992年成为媒体报道头条，被誉为"打垮英格兰银行的人"，他在"黑色星期三"（1992年9月16日）大量做空英镑，获利10多亿美元。

BBC当时的报道说，英镑对德国马克的汇率大跌后，英国政府大幅提升利率但无力缓解英镑下跌，最终英国被迫退出欧洲汇率体系。

图片版权 Reuters Image caption 匈牙利奥班·维克多领导的政府努力推行"制止索罗斯"的计划，即对那些帮助非法移民的人或机构实行司法监禁处罚。

《卫报》记者亨雷说，索罗斯信奉自由主义，支持推进民主，人权和开放边界，因此他很容易成为攻击的靶子。按照亨雷的说法，英国的《每日邮报》和《每日电讯报》的标题把索罗斯说成"富豪赌徒"，"干涉他国事务"……

在各报相关报道后面的评论栏内都有读者评论质疑索罗斯的用心，说索罗斯这个在"黑色星期三"阻击英镑获取暴利的富翁如何会为英国利益着想。

但是英国前外交国务部长、"对英国最有利"运动的领导人马洛赫-布朗勋爵在BBC广播节目中辩解说，索罗斯虽然形容为"打垮英格兰银行的人"，但这和他反对脱欧的努力不相干。

据英国新闻联合社（PA）报道，在索罗斯发起再次脱欧公投游说活动后，马洛赫-布朗勋爵把脱欧同1930年代的"绥靖政策"相提并论。他说，英国必须同欧盟站在一起，因为历史上的绥靖政策已经说明，如果英国试图将自己与欧洲大陆隔绝，会发生何种后果。

与此同时（5月30日）英国媒体还报道了匈牙利奥班·维克多领导的政府向议会提交了引起争议的法案，该法被人称为"制止索罗斯"计划，即对那些帮助非法移民的人或机构实行司法监禁处罚。

该法之所以被称为"制止索罗斯"，因为立法主要针对受到索罗斯资助的一些组织。奥班政府一年来一直指责索罗斯是涌入欧洲的非法移民的幕后支持者。